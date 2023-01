Policie uzavřela vjezd do Špindlerova Mlýna, doprava na pohár kolabovala

„Nyní je to průjezdné, v současné době auta parkují na obchvatu na Hořejší Vrchlabí, protože Vejsplachy, silnice číslo 295, z které jsme udělali odstavné parkoviště, je plná,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Šárka Pižlová.

Policie ČR @PolicieCZ V současné době je již provoz na silnici mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem zcela plynulý, a to včetně autobusové kyvadlové dopravy. Děkujeme řidičům a návštěvníkům za to, že respektují pokyny policistů a pořadatelů @worldcupspindl. https://t.co/yQtkX5zSOr oblíbit odpovědět

Nejkritičtější pro dopravu byl čas kolem deváté hodiny, kdy se zcela zaplnila silnice spojující Vrchlabí a Špindlerův Mlýn. „Žádáme o návštěvníky o ohleduplnost a trpělivost, děláme vše, co můžeme, aby doprava byla plynulá, nicméně v současné době je to těžké. Nyní je to zaplněné,“ řekla v tu dobu Pižlová.

Již kolem osmé hodiny byla parkoviště ve Špindlerově Mlýně plná a policisté omezili vjezd do centra města. Přijíždějící návštěvníci musí parkovat ve Vrchlabí. Odtud jezdí do místa konání Světového poháru v alpském lyžování žen kyvadlová doprava.

Do Špindlerova Mlýna se chystá podle pořadatelů přijet jak v sobotu, tak v neděli na deset tisíc návštěvníků. Už na začátku týdne byly vstupenky skoro vyprodány a zbývala jen poslední místa na stání. Maximální denní kapacita na dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru je právě deset tisíc diváků.

Podle Pižlové zatím doprava v dalších obcích nekolabuje a policistům se daří ji řídit. „Nemáme hlášené žádné dopravní nehody,“ uzavřela Pižlová.