Na sídlištích se za parkování bude platit, Hradec chce řešit i dodávky

Podle vedení města je situace zvlášť na hradeckých sídlištích neúnosná. Že by problém vyřešila stavba parkovacích domů, je jen iluze.

Hledání volného chlívečku v širokém okolí vysokoškolských kolejí Na Kotli v Malšovicích je většinou otázka dlouhých minut. To samé platí u třídy SNP na Slezském Předměstí, v Baarově i Jungmannově ulici na Pražském Předměstí a až na výjimky na celém území Moravského Předměstí včetně Třebše. Parkovací místa zabírají i desítky firemních dodávek a mikrobusů nebo domácnosti, které často vlastní i více než dva vozy.

Ještě před rokem nová hradecká koalice o plošném zpoplatnění parkování neuvažovala, ale spíš zmiňovala možnost zrušení parkovacího monopolu společnosti ISP, který má skončit až v roce 2036. Rozšíření placených zón daleko za Gočárův okruh je logickým, byť velmi kontroverzním krokem, k němuž dojít musí. Bez výjimky s ním souhlasí i komise místních samospráv (KMS), které však navrhují i další opatření.

Radikální řešení bude bolet

„Zatím jednáme se zástupci KMS a městských částí Moravské Předměstí, Malšovice, Slezské a Pražské Předměstí jih. Tam jsou asi největší komplikace s převisem aut nad parkovacími místy. Se všemi jsme dospěli ke shodě, že je třeba radikální řešení. Všichni ale víme, že po spoustě let, kdy se v této oblasti nic nedělo, budou opatření nepříjemná,“ řekl náměstek primátorky pro oblast dopravy Miroslav Hloušek (ODS), který parkovací chaos dobře zná díky své dřívější funkci šéfa hradeckých strážníků.

Ve vedení města musí dojít k politické shodě, zda se rozšíří zóna pod správou ISP, anebo zda Hradec novinku nesvěří buď nové, či už existující městské organizaci, například dopravnímu podniku:

„K regulaci parkování tak jako v jiných městech dospějeme buď nějakými vjezdovými systémy, anebo zpoplatněním parkování. Máme tu společnost ISP, se kterou má město smluvní vztah, už jsme za jeho polovinou, parkování mimo zónu ISP řešit chceme, a tak musíme dospět k rozhodnutí, jestli s touto firmou budeme spolupracovat dál, anebo ve zbytku bude parkování řešit někdo jiný. Možné jsou i další formy. S ISP každopádně vyjednáváme o možné spolupráci. Mělo by to však být nastaveno jinak, než aby nějaký subjekt zastřešoval parkování ve městě a profitoval jen on sám,“ zdůraznil náměstek primátorky.

„Chceme, aby systém byl pro město návratný a výhodný,“ doplnil ho náměstek primátorky pro investice a rozvoj Lukáš Řádek (TOP 09).

S myšlenkou odstavit ze hry firmu ISP souhlasil i předseda KMS Pražské Předměstí jih Rudolf Šikula.

„Dlouhodobě nás trápí hlavně Baarova ulice. Snažíme se město dotlačit k tomu, aby tu zavedlo parkování především pro rezidenty. Jsou tam výškové domy, na malém prostoru velké množství bytů, ale omezený počet míst k parkování. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby to opět převzala firma ISP. Chtěli bychom, aby si město vytvořilo nějakou vlastní organizaci, která by v nových lokalitách, kde je nutné řešit placené stání, získávala zkušenosti a až skončí ISP, celý systém převzala,“ zdůraznil Šikula.

Stop pro dodávky?

S placením parkovného nemá za určitých podmínek potíže ani šéf KMS Moravské Předměstí jih Ondřej Votroubek: „Uvědomuju si, že je to nepopulární krok a pro spoustu lidí bude nepříjemný, ale zpoplatnění i mimo zónu ISP je nutné chápat jako jeden z nutných kroků ke zklidnění dopravy. U nás na Moravském Předměstí jsou ucpaná parkoviště stěžejním problémem. Bohužel zpoplatnění je jen dalším kamenem do mozaiky opatření. Dál by se totiž mělo vyřešit parkování dodávek. Chápu, že chlapi chtějí po práci přijet domů a zaparkovat, ale dodávka zabírá více než jedno parkovací místo a zároveň je to druhé nebo třetí auto do jedné rodiny.“

Navrhl hledat dosud prázdné asfaltové plochy na sídlištích, kde se za minulého režimu plánovala dětská hřiště, ale k jejich realizaci nikdy nedošlo, protože nová sportoviště mezitím vyrostla například u škol.

Zásadně proti placení není ani malšovická KMS. „Diskutovali jsme několik možností. Například zamezení stání nadměrných aut, ale i zavedení některých jednosměrek. Varianta zpoplatnění je také možná, i když naše KMS zatím nedospěla k definitivnímu a jednoznačnému závěru,“ uvedl předseda KMS Malšovice Petr Vošoust.

Kromě placení se město zcela jistě bude zabývat právě dodávkami. „Přemýšlíme, jak v sídlištích v noci, třeba mezi 18. a 6. hodinou, a také o víkendech a svátcích zamezit parkování velkých firemních vozů. S tím také musíme něco udělat,“ uznal Miroslav Hloušek.

Změny už v příštím roce

Dalším krokem k zavedení parkovacích automatů za Gočárův okruh je objednávka konzultační služby, technického poradenství a analýza současného stavu u pražské ČVUT. V příštím roce by město mělo vypsat výběrové řízení na studii parkování a poté metodou Design and Build realizovat první etapu projektu.

„Jsme závislí na smluvním partnerovi ISP, budeme tedy čekat, s jakými návrhy přijde sám. Zcela jistě však s některými opatřeními chceme vyrukovat už v příštím roce,“ řekl Hloušek. A apeloval i na svědomí Hradečáků: „Chtěli bychom, aby se sami chovali odpovědně a pokud budou mít více aut na bytovou jednotku, přemýšleli, kde a jak budou parkovat. Například jedna KMS sama vyslovila myšlenku, že nezná jiný způsob, jak dostat parkující auta z ulice na dvory domů, než zpoplatnění. Přitom jde jen o pohodlí i lenost otevřít vrata a zajet k domu.“

Hradec by se přitom mohl inspirovat v zahraničí. Některá města zavedla pro obyvatele, kteří se parkovacího místa vzdají, bonusy, například městskou hromadnou dopravu zdarma. Za první auto v rodině poplatek příliš citelný není, ale za každé další je mnohem vyšší.