Soudní pře o prodej pivovaru v Náchodě skončí, město se s Holbou dohodne

Zastupitelé projednali záležitost 27. července. Schválili jednomyslně, že město uzavře dohodu s nynějším vlastníkem pivovaru LIF. Podle ní město bude souhlasit se zastavením soudního sporu u hradeckého krajského soudu a uzavře s Pivovarem Holbou dohodu o narovnání.

Od Libereckého investičního fondu, jenž provozuje vedle Primátoru také pivovary Svijany a Rohozec, získá Náchod dar v částce jednoho milionu korun.

„Pro město tedy nevyplývají z tohoto rozhodnutí žádné další náklady, naopak získá částku ve výši jednoho milionu korun jako kompenzaci již uhrazených soudních výloh. Aktuálně je ve věci sporu se společností Holba o určení neplatnosti smlouvy uzavřené dne 23. 2. 2009 nařízeno Krajským soudem v Hradci Králové jednání na 16. září 2020. Tato dohoda umožní smírné skončení sporu,“ uvedla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Podle starosty Jana Birkeho se na smírném řešení domluvily napřed obě firmy s tím, že nebudou vzájemně žádat žádné finanční nároky.

„Pro město však není možné, aby jednalo bez finančního nároku, jestliže jsme již za právní služby na trestní kauzu i tuto kauzu vynaložili celkem dva miliony korun. LIF poté nabídl jeden milion korun jako kompenzaci pro město čili Náchod zaplatí jen polovinu výdajů za právní služby. Všichni zastupitelé hlasovali pro, znamená to ukončení sporu s Holbou. Jinak by se soudní spor dostal v září znovu k první instanci,“ poznamenal starosta Jan Birke (ČSSD).



Náchod se s firmou LIF po prodeji pivovaru dohodl, že po pět let bude dostávat vždy milion korun ročně pro sport. „Je třeba říci, že LIF platil náchodskému sportu celkem deset let po milionu korun. Nyní po koronavirové pandemii nám věnovali zmíněný dar a přislíbili další milion korun i pro příští rok na sport. Byla to nabídka, která se nedala odmítnout,“ řekl starosta.

Město o dohodě nijak zvlášť neinformovalo. Odvysílalo přímý přenos ze zastupitelstva, nyní už na webu vyvěsilo i usnesení. Dohodu komentoval na sociálních sítích opoziční zastupitel Michal Kudrnáč (Zelení):



„Prodej proběhl v roce 2009 v režii tehdejší ODS a doteď ho pokládám ze jednu z nejhanebnějších věcí, které se v naší samosprávě odehrály. Bohužel je to ale krok, který už nejde vzít zpátky, změna majitele podniku podle stavu, v jakém se nacházel před 11 lety, by byla nesmírně komplikovaným procesem, který by poškodil jak město, tak pivovar. Navíc by jej ani nezískalo zpátky město, ale pravděpodobně by přešel do rukou Holby.“

„Dohodu o ukončení soudního sporu je tedy v současné situaci nutné jednoznačně uvítat a Primátor tak už definitivně zůstává v rukou Libereckého investičního fondu,“ napsal Kudrnáč na svém facebookovém profilu. Ocenil však LIF jako vlastníka, pod nímž se Primátoru daří.

Krajský soud žalobu Pivovaru Holba už třikrát zamítl. Po druhém zamítnutí rozsudek v roce 2012 potvrdil i Vrchní soud v Praze, takže prodej pivovaru platil. Pak však Nejvyšší soud v únoru 2016 rozsudek zrušil a rozhodl, jak by se spor měl posuzovat.

Pokud by soudy určily smlouvu jako neplatnou, LIF a město by si musely vrátit pivovar a částku 150 milionů korun. Město však za peníze již opravilo základní uměleckou školu a polikliniku.

Holba nabídla tehdy v tendru 185 milionů, avšak podle radnice by město inkasovalo pouze 136,5 milionu korun.

Policie stíhala za prodej pivovaru bývalého starostu Oldřicha Čtvrtečku (ODS), který vedl radnici do podzimu 2010. Náchodský okresní soud mu na šest let zakázal výkon veřejné funkce, v listopadu 2013 ho však krajský soud zprostil obžaloby z porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci veřejného činitele. V kauze podal dovolání k Nejvyššímu soudu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Jeho dovolání však soud v září 2014 zamítl. Čtvrtečka zemřel v roce 2016.

Primátor dosahuje ročních výstavů 120 tisíc až 130 tisíc hektolitrů piva. Vedle tradičních piv se zaměřuje na pivní speciály, velkou část produkce vyváží do zahraničí. Boduje i v mezinárodních soutěžích.