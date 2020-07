Nejdřív zvonice, pak obří hotel. Ráz Pece pod Sněžkou mění nová zástavba

V době, kdy má řada hoteliérů a provozovatelů penzionů kvůli koronavirové krizi vážné problémy, otevřel v Peci pod Sněžkou luxusní čtyřplushvězdičkový hotel Hradec s dvěma stovkami lůžek, restaurací a wellness.

Za projektem s rozpočtem 300 milionů korun stojí finanční skupina Nordic investors advokáta Tomáše Otruby, který před lety nechal nad Velkou Úpou, kde žije, vybudovat dřevěnou zvonici. Hotel je završením velkých investic v centru Pece. Stojí vedle nových budov s desítkami apartmánů.

Investoři pojali hotel ve velkém stylu, funkcionalistická stavba se stala další nepřehlédnutelnou moderní budovou. Stojí před parkovištěm U Kapličky, mezi komplexem čtyř objektů s 87 byty Svatý Vavřinec a apartmánovým domem s 36 byty Pecr Deep (o sporu investora s kritizujícím spolkem jsme psali zde) , které byly dokončeny před dvěma lety.

Díky těmto třem projektům se architektonický ráz centra Pece změnil nejvíce za poslední dvě dekády.

„Nechtěli jsme stavět v Peci další apartmány. Obec si zaslouží hotel na úrovni více než čtyř hvězd, a ten tady dlouho chyběl,“ uvedli za investory manželé Martina a Tomáš Otrubovi.

Krajinný ekolog Pavel Klimeš z Horního Maršova hodnotí razantní proměnu centra střediska jako povedenou: „Myslím, že je to přínos. Všechny tři objekty jsou svébytné domy a je to současná architektura, což se o řadě jiných domů, které na horách vznikají a nejsou ničím zajímavé, říct nedá. Hotel Hradec a Svatý Vavřinec jsou podle mého názoru nejzdařilejší.“

Podle starosty Pece Alana Tomáška je zásadní, že všechny nové stavby vznikly na místě bývalých, zdevastovaných budov a přinesly nové pracovní pozice:

„V územním plánu řešíme centrum města jako místo, kde je možné výstavbu doplnit o větší objekty, které přinesou služby a také zaměstnanost. Dávají dvanáct měsíců v roce práci desítkám lidí, což je pro naše město velice důležité. Doteď jsme měli problém udržet v Peci mladé lidi, protože zde byla práce pouze v zimě a po zbytek roku ne.“

Podle něj je v centru města ještě prostor pro vznik jedné až dvou podobně objemných budov. „Tím bude plocha centra pro takovéto stavby vyčerpaná. Oblasti mimo centrum, horní a dolní pláně, jak jim z hlediska územního plánu říkáme, zůstanou nedotčené. Zde budou možné pouze rekonstrukce stávajících objektů, zastavovat zelené plochy rozhodně nehodláme,“ dodal starosta.

Hradec vyrostl na místě zchátralého hotelu

Hotel Hradec, který navrhla architekta Barbora Škorpilová, je zasazen do svažitého terénu. Stavba na místě původního, zchátralého hotelu trvala tři roky. Skelet je betonový, vnější plášť kombinuje skleněné plochy, slivenecký mramor a opálený modřín. Hotel vytápí geotermální čerpadlo a rekuperace vzduchu.

Má nabídnout špičkové ubytování alpského střihu v 68 dvou až čtyřlůžkových pokojích pro více než 200 osob. Do čtyř konferenčních místností se vejde až 180 lidí, ve dvou podzemních garážích zaparkuje 65 aut.

Součástí hotelu je wellnes centrum, restaurace s kapacitou 111 míst a obchod se sportovní módou. Celková plocha podlažních ploch je devět tisíc metrů čtverečných. Hradec přinese desítky pracovních míst. „Hotel bude zaměstnávat přibližně 35 lidí, v sezoně ještě o 15 více,“ sdělil mluvčí hotelu Tomáš Perman.

Přestože do cestovního ruchu tvrdě zasáhla koronavirová krize a turistická sezona v Krkonoších byla na několik týdnů zcela zastavena, kapacita nového zařazení se plní slušně.

„Zájem hostů nás velmi mile překvapil, zaplňujeme ho podle plánu. V souvislosti s aktuální situací očekáváme vysokou last minute poptávku zejména na letní měsíce,“ doplnil Perman.

Developer staví na bývalém letišti v Bratislavě

Projekt je dílem finanční skupiny Nordic investors, kterou v roce 2015 založil advokát Tomáš Otruba. Kromě nemovitostí podniká v oblasti telekomunikací nebo elektronizace zdravotnictví. Zabývá se také investicemi do rizikového kapitálu.

Největším realitním projektem Nordic investors jsou Nové Vajnory, společně se skupinou J&T Real Estate realizuje na bývalém letišti největší developerský projekt v Bratislavě, který počítá se stavbou bytových domů i jezera.

Od svého vzniku skupina investovala 2,4 miliardy korun. „Peci chybí kongresová turistika, což je dáno hlavně tím, že tu není dostatečná kapacita lůžek v odpovídající kvalitě. Pokud se ale spojí kapacita hotelu Horizont a hotelu Hradec, mohla by Pec lákat i tento typ zákazníků,“ uvedl dříve podnikatel.

Že zařízení může zaplnit mezeru na trhu, souhlasí také Pavel Klimeš: „Vznikl úplně nový druh služby. Díky tomu přijedou do Pece lidé, kteří by jinak vůbec nepřijeli, protože jim město nemělo co nabídnout.“

Pomáhal Kellnerovi. Nad Velkou Úpou má zvonici

Tomáš Otruba pomáhal nejbohatšímu Čechu Petru Kellnerovi s převzetím telefonního operátora Telefónica Czech Republic, podílel se na restrukturalizaci Sazky a jejím prodeji investiční skupině KKCG miliardáře Karla Komárka. Před deseti lety se staly Krkonoše jeho druhým domovem.

V roce 2015 nechal na Vlašských boudách nad Velkou Úpou, kde vlastní dům, postavit dřevěnou kapli se zvonem. V základech je červený pískovec z historického domu na trutnovském Krakonošově náměstí s vyrytým letopočtem 2015.

„Přál bych si, aby si každý, kdo se zde zastaví, při pohledu na letopočet uvědomil, že to byl rok, kdy jsme se měli dobře, nebyly zde žádné války, a kdy jsme dělali věci, které jsme pro svůj konzumní život ani nepotřebovali,“ prozradil tehdy Otruba.