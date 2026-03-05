Urgentní pátrání po třináctileté dívce, má nedostupný mobil

Pokud dívku uvidíte nebo o ní máte jakoukoliv informaci, kontaktujte linku 158, žádají veřejnost policisté.
„Pohřešovaná má na sobě modré rifle, černou mikinu s kapucí, modrý croptop a bílé boty s růžovou patou. Dívka může být s ohledem na výše popsané skutečnosti v ohrožení života. Žádáme tímto veřejnost o pomoc s jejím nalezení,“ uvedla krajská policejní mluvčí Šárka Pižlová.
