Pacienti náchodské nemocnice zápolí s místy pro auta, vznikne parkovací dům

Kde se dá zaparkovat? Uvnitř areálu dolní nemocnice je celkem 230 míst. U vjezdu do areálu je placené parkoviště pro asi 50 aut, prvních 15 minut je zdarma, ve všední dny od 6 do 15.30 hodin se platí, poplatek při vjezdu je 30 Kč, maximálně 4 hodiny stání vyjdou na 60 Kč, po 4 hodinách se platí 100 Kč za hodinu, neplatí dárci krve ani řidiči, kteří jen vysadí pacienta. Zdarma zaparkují lidé mířící do očkovacího centra, které navede obsluha u vrátnice.

V horním areálu nemocnice je 70 míst. V ulici Na Hamrech za halou „Plechovka“ je 25 míst. V ulici Bartoňova nad ZŠ Masarykova 75 míst a 3 místa pro invalidy. V ulici Nemocniční je 14 míst. K nemocničním areálům se dá dojet i autobusem. Co se změní?

Po dostavbě parkovacího domu a úpravě parkovišť bude celkem v dolní nemocnici 378 parkovacích míst. Pokud kraj dotáhne druhou etapu dostavby nemocnice, veškeré provozy se sestěhují do dolního areálu.