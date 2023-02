Nové vedení Hradce uvažuje o revizi smlouvy na monopol pro parkovací firmu

Když hradecké vedení nedávno nově zřizovalo institut náměstka zodpovědného za dopravu a parkování, bylo to jedním z hlavních motivů pro vytvoření této gesce. Ta nakonec připadla náměstku primátorky Miroslavu Hlouškovi (ODS), někdejšímu šéfovi městských strážníků.

Do popředí programového prohlášení koalice se dostaly body týkající se revize vztahu s ISP a také vytvoření systému městského parkování mimo území ISP.

Ovládnutím, nebo naopak odstoupením od spolupráce s firmou, jež má v Hradci Králové parkovací monopol, se město vážně zabývalo už v roce 2013. Tehdejší primátor Zdeněk Fink (HDK) přišel s plánem odkoupit za 53 milionů korun 51procentní podíl v ISP. Jestliže by nápad prošel, město by údajně za 25 let vydělalo přes sto milionů korun. Jenže návrh už na radě města narazil, a protože bylo jasné, že zastupitelstvo by jej nepodpořilo, do hlasování se vůbec nedostal.

„Tehdy by to byl velmi dobrý tah ku prospěchu města, ale byl shozen ze stolu socialisty a ODS. Na stole byla nabídka ze strany majitele firmy, která se neodmítá,“ litoval Fink toho, že ovládnutí ISP se muselo odložit.

Kolik by stálo zrušení?

Teď by se však záležitost mohla vrátit. Pojem revize smluv je sice příliš obecný, ale náměstek Hloušek tvrdí, že k projednání by mohl předložit i nejkrajnější variantu: zrušení parkovacího monopolu.

„Napadlo mě to, je to však záležitost, kterou nelze projednat v úzkém kruhu, ale mezi většinou zastupitelů. Vždyť z takového kroku by pro město vyplývaly dost vysoké závazky,“ řekl Miroslav Hloušek.

Podle něj není jasné, na kolik by rušení smluv přišlo: „Je možné, že když nedávno vyrostl další parkovací dům a výstavba ještě jednoho se chystá, mohl by se závazek zvětšit. Mohl by však být i nižší z hlediska kratšího trvání smlouvy. Pokud by se zastupitelé zajímali, kolik by město stálo odstoupení od smlouvy, dalo by se to spočítat a zařadit do projednávání.“

Smlouvou s ISP se začala zabývat pracovní skupina ještě za bývalého vedení, bývalá koalice ODS a ANO však k řešení nedospěla.

„Preferoval bych jiný, a to městský parkovací systém, proto se snažím o jeho vybudování tam, kde je to možné. Podle mého názoru jsou lidé ochotni spíše přispívat městu než soukromé firmě,“ řekl loni tehdejší náměstek primátora Pavel Marek (ANO). Podle něj by město mělo mít parkování pod kontrolou.

Protože hradecká koncesní smlouva už je za polovinou nestandardního 30letého trvání a většina zastupitelů v době jejího vzniku v komunální politice nebyla, chtěl by jim ji Hloušek představit.

„Smlouva má nějaké dodatky a já bych byl rád, kdyby se s nimi zejména noví zastupitelé seznámili a vyjádřili se, jak se jim v dnešní době pozdává a jestli nepotřebuje nějakou úpravu. Řekl bych, že například dodatek týkající se respektovanosti systému a vymáhání je překonaný a že je potřeba ho přepracovat. Je však možné, že ve spolupráci se zastupiteli dojde k více změnám,“ míní náměstek primátorky.

Potížím už čelí i další čtvrtě

Do lokalit, které má pod správou ISP, město zatím výrazněji zasahovat nemůže. Jenže parkovací problémy se už dávno ve velkém přelily mimo patronát monopolu. Slezské, Pražské a Moravské Předměstí, Kukleny i Malšovice, všude se potýkají s nedostatkem parkovacích míst.

Dopravní komise města už dříve magistrátu doporučila vlastní výběr parkovného, systém by mohl provozovat třeba dopravní podnik. I přes vžitý názor, že parkoviště jsou všech, by se mohla zavést placená rezidenční stání.

Podle Hlouška potřebuje každá lokalita jiný recept. Například hustě obydlená sídliště přežívají pod socialistickým koeficientem 0,8 parkovacího místa na jeden byt. Vilové Malšovice s úzkými silnicemi si zase říkají o systém jednosměrek, které by parkování zředily.

Parkovací nešvar: dodávky

Všechny oblasti, kde dosud nejsou parkovací automaty, trápí nešvar firemních dodávek, mikrobusů a náklaďáků.

„Jednou z otázek je, zda dál umožňovat vjezd velkým dodávkám, protože současná parkovací místa jim nestačí a vytěsňují normální vozidla. Realita je taková, že bez parkovacích domů se neulehčí ani těmto lokalitám. Jenže od vytipování pozemků parkovací dům nevznikne dříve než za šest až osm roků. Další otázka je, že jde o ztrátovou záležitost a provozovatelem by muselo být město. Kdybych byl hodně velký optimista, představoval bych si někoho, kdo by chtěl pojmout parkovací dům s nějakými službami, aby to finančně vycházelo,“ uvedl Hloušek.

Hradec by se mohl inspirovat v zahraničí. Některá města zavedla pro obyvatele, kteří se parkovacího místa vzdají, bonusy, například městskou hromadnou dopravu zdarma. Za první auto v rodině poplatek příliš citelný není, ale za každé další je mnohem vyšší.

„Určitě by se dalo spočítat, jak by to vycházelo v Hradci, a právě s tím by se dalo kalkulovat. Vím o domácnostech, které mají tři i čtyři auta. My je musíme motivovat k hledání míst jinde,“ zdůraznil Hloušek.

Podle něj se zatím neplánuje zavedení plošného zpoplatnění parkování na celém území města.