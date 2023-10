Zanedbaný park ve Vrchlabí čeká obnova, k zemi půjdou desítky stromů

Ještě na podzim začne revitalizace tříhektarové plochy, dojde na obnovu vegetace, vybudování sítě cest, instalaci veřejného osvětlení a přibudou také lavičky. Revitalizaci iniciovali místní lidé, město na ni vynaloží pět milionů korun.

Masivní kácení začne do několika týdnů. Týkat se bude přibližně 60 vzrostlých stromů, které jsou poškozené a nebezpečné, a většiny náletových dřevin.

„Kácení předcházely podrobné dendrologické průzkumy. Každý strom se velmi detailně hodnotil podle několika kritérií. Pokud bychom starší stromy zachovali, zabráníme obnově vegetace,“ řekla Eliška Ryndová, vedoucí odboru rozvoje města a územního plánování.

Na místě pokácených dřevin pracovníci vysází nové lípy, buky, javory, duby a borovice. „Park vnímáme jako cenný biotop, který zahrnuje tůně, polosušší stanoviště a krásné porosty podél Vápenického potoka. Cílem je, aby tady vznikl bezpečný prostor pro krátkodobou rekreaci, kde se lidé budou moci projít nebo si sednout na lavičku,“ uvedl krajinný inženýr Libor Kukačka z ateliéru Tilmun, který obnovu parku vyprojektoval.

Navržená cestní síť počítá s přibližně 700 metry stezek. Hlavní pěšina propojí rybníček Šíďák pod bývalým zámkem s Krönigovou vilou. „V centrální části parku vznikne okružní trasa. Většinu povrchu pěšin bude tvořit mechanicky zpevněné kamenivo, skloněné části budou z rozvolněné dlažby s trávníkovým pásem,“ upřesnil Kukačka.

K dřevěné lávce přes Vápenický potok povede kolem tůní povalový chodník, na který navážou pěšiny ze štěpky. V parku přibude několik laviček a na třech místech lampy veřejného osvětlení.

Ve vile byla diskotéka Dr. Max

Obnovu parku iniciovali místní lidé, kteří se zformovali ve Spolku pro Hartu. Vrchlabská radnice na revitalizaci získala dotaci, která uhradí většinu zhruba pětimilionového rozpočtu. Práce skončí příští rok v říjnu.

„Hlavně rodinám s dětmi chybí v Podhůří prostor, kde by mohly trávit čas mezi zelení. Park sice máme, ale kdo se tady chce projít, musí se po kolena brodit v trávě. Samozřejmě mě mrzí, že spousta velkých stromů bude pokácena, ale s tím se bohužel nedá nic dělat,“ poznamenal předseda spolku Dušan Vodnárek.

Členové spolku v parku nedávno díky grantům vytvořili tři tůně a zajistili stavbu dřevěné lávky přes Vápenický potok. Park v Podhůří vznikl na konci 19. století kolem vily, kterou postavil vrchlabský podnikatel Fridrich Vilém Krönig. Po druhé světové válce ji získala tělovýchovná jednota, sloužila jako sokolovna i kulturní dům. Od roku 1993 tam fungovala diskotéka Dr. Max.

Vlasta Kadavá, která v této městské části žila od roku 1945, přes park chodila do školy a později do práce. „Pamatuju si, že tam byly zbytky původních pěšinek. Časem to všechno zarostlo. Krönigova vila tehdy byla pěkná a upravená. Do velké místnosti jsme chodili cvičit. Když to pak koupil nový majitel a začal budovu vespod vybourávat, přestala jsem přes park chodit,“ vypráví.

Když se po mnoha letech vrátila, nevěřila svým očím: „Zděsila jsem se, jak je to všechno šíleně zarostlé a v jakém stavu dnes vila je.“