Paraglidistka zůstala po pádu ležet na zemi, má poraněnou pánev

  15:10,  aktualizováno  15:10
Nedaleko Černé hory v Krkonoších havarovala v pondělí odpoledne paraglidistka. Zranila se a zůstala ležet na zemi. Letečtí záchranáři ji vrtulníkem přepravili do hradecké fakultní nemocnice.
V Rudníku spadla paraglidistka. (2. března 2026)
V Rudníku spadla paraglidistka. (2. března 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Zdravotničtí záchranáři jeli na louky v Rudníku kolem 13:00. Jde o místo, kde přistávají tandemy.

„Asi pětačtyřicetiletá žena utrpěla poranění pánve. U pacientky se jednalo o bolestivost pánve, rozsah poranění se teprve zjistí při dalším vyšetření. Vrtulník ji transportoval do traumacentra fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ uvedla mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

Policisté provedli u ženy dechovou zkoušku. Jak uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová, alkohol při nehodě nezjistili.

Hasiči na síti X sdělili, že žena zůstala po pádu ležet na zemi.

Zasahoval tam inspektor provozu i zdravotnická posádka z Vrchlabí. Na místo vyjeli také hasiči včetně dobrovolné jednotky z Horního Maršova, policisté a členové Horské služby.

