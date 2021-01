Kotěrovu kiosku scházejí ještě měděné ozdoby, Hradec už hledá nájemce

Jedna mostní budka nestačila, psal dobový tisk Dobový tisk časopis Ratibor hodnotil v roce 1912 kiosky a práci věhlasných architektů takto: „Před domem pana profesora Beránka na nábřeží Eliščině č. 280 stával nehezký transformátor, který se ještě z jiných důvodů p. profesorovi nelíbil. Aby bylo dobře na všechny strany, vznikla myšlenka, schovat jej do mostního kiosku. Když jeden, tedy musily být hned dva! A protože by dle nějakého rozumu nikde v Hradci, (kde je tolik vkusných staveb, provedených místními architekty a staviteli), takovou jednoduchou a účelnou mostní budku nesvedl, muselo se jít do Prahy k panu profesorovi arch. Kotěrovi, který celou věc rozřešil čtyřmi kiosky, aby se erární most nějak estheticky okrášlil. Stavba kiosků prováděná v režii města trvala dlouhou dobu, pomalu celý rok a tvrdí se z věrohodných míst, že ozdoba ta stála víc ne 70.000 K. A když byly konečně úplně hotovy, nevěděl si s nimi nikdo rady. Paní Šandová se na konec ustrnula a šla do jednoho se sodovou vodou (co tam bude dělat v zimě, když ani v některý den neprodala za korunu sodovky?), do druhého umístěn záchodek pro dámy a pány a prospěch jeho je horší sodové vody, třetí je neustále prázdný pro projektovanou strážnici (zlé hlasy v městě tvrdily, že Labe hlídat netřeba a že by v zimě bylo nutno pro p. strážníky opatřit hrnce s uhlím, jaké mají baby na trzích) a divně to dopadlo i se čtvrtým, původně určeným pro transformátor, který dal vznik všem ostatním kioskům. V nádherném kiosku ze žuly a betonu, kde mědí a nejlepším sklem nešetřeno, za dvířkami (na co vše musil učinit p. arch. Kotěra zvláštní návrhy!), ukrývají nyní zedníci své lopaty a motyky. A transformátor umístěn v podzemní jámě pod kioskem! Doufejme, že v nejbližší době bude se zase nějaký ten kiosk stavět, p. prof. Kotěra udělá tentokrát návrh, kde předepíše užíti zlata a diamantů a všechno se stane, protože se Hradec Králové stává flancovním městem. Město, jehož obecní domy jsou v nejhorším stavu ze všech, může si už nějaký ten špás dovolit“.