Jaro je tu, hasiči rozdávají pokuty za vypalování trávy

Na pálení je třeba dohlédnout Pálení přírodního odpadu například ze zahrad je možné. Hasiči upozorňují, že pálení by měli občané hlásit dopředu přes webovou aplikaci na stránkách HZS https://paleni.izscr.cz/, aby se předešlo planému výjezdu. „Při pálení klestí, listí a dalšího biologického odpadu by lidé neměli nechávat požářiště nikdy bez dozoru, musí být ohraničené a odpovědná osoba by měla mít vždy připravené základní hasicí prostředky. V případě nezvládnutí pálení je třeba ihned kontaktovat tísňovou linku 112,“ uvedla mluvčí hradeckých hasičů Martina Götzová.