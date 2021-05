Pevnostní Pajkrova flošna v Hradci se promění ve studentské centrum

Nápad se objevil už před devíti lety, kdy si Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy nechala zpracovat studii a Hradec Králové operoval s myšlenkou na vysokoškolský klub.

Nyní už je po podpisu klíčového memoranda tří stran, které se na opravě někdejší pevnosti budou podílet. K rekonstrukci, která by měla začít za dva roky, by se spojilo město, kraj a hradecké vysoké školy.

Zatímco v roce 2012 se odhad nákladů na proměnu flošny pohyboval kolem 35 milionů korun, nyní je dvojnásobný. Radnice chce čerpat evropskou dotaci z programu ITI hradecko-pardubické aglomerace. Místo uvažovaného klubu vznikne vzdělávací centrum.

„Poněkud jsme se posunuli a předpokládáme, že to bude místo pro setkávání, pro pořádání seminářů, přednášek a kurzů a to nejen pro studenty. Bude to vzdělávací centrum především pro vysoké školy ve městě, ale samozřejmě bude otevřeno i dalším zájemcům,“ řekl hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Jak Hradec ke flošnám přišel Flošna je výraz, který označuje předsunuté kasematní budovy, tzv. lunety, postavené v Hradci Králové v rámci stavby královéhradecké pevnosti ve druhé polovině 18. století. Jedná se o lokální královéhradecký pojem, který pochází z francouzského la fléche (šipka). Slovo vzniklo pravděpodobně již při stavbě a používalo se mezi vojáky sloužícími v pevnosti. Byly postaveny celkem tři flošny, přičemž dodnes se dochovaly dvě – tzv. Pivovarská flošna a Pajkrova flošna. Třetí, dnes již neexistující flošna, se nacházela na místě dnešního Ulrichova náměstí. Obě dochované flošny jsou kulturními památkami. Zdroj: Wikipedie



Ten se o opravy zasazoval ještě coby děkan farmaceutické fakulty: „Přijetí memoranda o spolupráci na opravě mě velmi potěšilo, protože je to moje téměř osobní záležitost. Postoupili jsme tak daleko, že se podepsalo memorandum a jakmile bude schváleno zastupitelstvem, budeme moct začít soutěžit projekt, na který nám kraj poskytl tři miliony korun, což bude jeho vklad do rekonstrukce.“

Město si od projektu slibuje opravu jednoho z mála chatrných pozůstatků opevnění z 18. století, univerzity podporují myšlenku na vzdělávání.

„Pokud se tento záměr podaří realizovat, vedoucí složkou bude Univerzita Karlova, která na sebe převezme záležitosti s fungováním centra,“ upozornil Hrabálek.



Před pěti lety byl dokonce ve hře vstup soukromého investora, který se nabízel, že by za určitých podmínek mohl projekt zaplatit. Když jeho zájem opadl, univerzita s městem se dohodly, že opravu flošny zaplatí napůl, když radnice na školu bezplatně převede polovinu objektu.



Tehdejší vedení města také jednalo o bezúplatném převodu celé stavby na univerzitu, jež by se zároveň stala i investorem, také z tohoto plánu sešlo.

Přestože Pajkrova flošna mezi dnešní botanickou zahradou a hasičským stadionem stojí už od roku 1784, je v dobrém stavu. Farmaceuti ji dodnes využívají jako sklad, navzdory stáří dovnitř nezatéká.



Budova má čtvercový půdorys o rozměrech 25 na 25 metrů, je vysoká téměř šest metrů a na střeše má dvoumetrový hliněný násyp. Uvnitř je vedle sebe pět tunelovitých místností s klenbami a střílnami.



Název nese po Rudolfu Pajkrovi, který si uvnitř zřídil dílnu na výrobu hudebních nástrojů - harmonií. Později luneta sloužila jako garáže, byly tu i byt, prádelna a dřevník či dílna na výrobu cementových dlaždic.

Do roku 1991 ji měly pronajatu technické služby. Jen přes silnici stojí pevnostní budova stejného typu - Pivovarská flošna, kde se dříve skladoval led pro hradecký pivovar. Její stav je však horší a náklady na rekonstrukci by mohly být až dvojnásobné. Radnice by se zřejmě nebránila, kdyby o ni projevil zájem soukromý investor.