Zmítala se v křečích, popsal majitel otrávené fenky. V ulici jde o třetí případ

„Pachatel patrně hodil otrávený buřt nebo něco takového. Pak otevřel zevnitř vrátka, protože asi chtěl, aby pes pošel někde jinde. Pes se vypotácel na ulici, motal nohama, šla mu pěna od huby a zapadl do nejbližších otevřených vrat k sousedům,“ popisuje majitel štěněte Tomáš Langr, který bydlí v Orlické ulici.

Záchrana byla poměrně dramatická. Jakmile ho majitelé našli, za dvacet minut už dostalo u veterináře infuze.

Operace, nebo utracení

„Třásl se, zmítal se na zemi v křečích, šla mu pěna od huby, byl pokálený, poblitý, v posledním tažení. Byla to obrovská muka, veterinář řekl, že neví, jestli to přežije. Příznaky podle něj vypadaly na otravu karbofuranem (nervový jed, insekticid používaný dříve v zemědělství, od roku 2008 zakázaný, pozn. red.), kdy je okamžitě zasažen nervový systém a dýchací aparát. S jistotou to může prokázat pouze laboratorní expertiza,“ říká Tomáš Langr.

Den po otravě se však u štěněte objevila neprůchodnost střev, veterináři proto navrhli operaci, nebo zvíře utratit. Na veterině radši vůbec neslibovali, že bude v pořádku. Ve hře bylo i to, že když ve střevech již zjistí závažná poškození, léčit ho dál nebudou.

Majitel zaplatil 20 tisíc korun za operaci, štěně se sice dále potýkalo s nefungujícím žaludkem a střevy, ale po třech dnech léčby už bylo doma. Nyní už jí normálně a vyšlo si na zahradu.

Laboratorní výsledky ze vzorku odebraného z toho, co fenka po otravě vyzvrátila, mají Tomáši Langrovi teprve přijít. Zároveň se spojil také s psovodkou Klárou Hlubockou z České společnosti ornitologické, aby se psem vycvičeným na hledání otrávených zvířat prohledala okolní ulice. Žádné otrávené návnady ani mršiny však psovodka neobjevila.

Hned v sobotu majitel štěněte ohlásil otravu na policii a přidala se k němu i sousedka, které někdo před půl rokem údajně zabil bernardýna, ale nenahlásila to. Další případ v ulici se týká loveckého psa, o nějž chovatel přišel už před třemi lety, ten se k nim zatím nepřipojil. Tomáš Langr zmiňuje, že v okolí v minulosti jedna chovatelka údajně přišla také o kočky.

„Oznámení o otravě psa jsme přijali v sobotu a šetříme to. Opravdu zatím nevíme, co zvíře sežralo,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová. Loni policisté na Královéhradecku řešili jeden případ otráveného zvířete.

Vyzývá, ať chovatelé podobné případy hlásí

Majitel otráveného štěněte netuší, kdo by mohl být viníkem, jen odhaduje, že je to někdo, kdo nemá rád psy a kočky. Chce si pořídit webkamery a také druhá vrata, která by psovi bránila přijít až k plotu. Bude ho také zavírat do kotce a pouštět jen na venčení. Chce se však pustit i do osvěty.

„Je důležité, co mají lidé dělat v takových situacích. Hodně lidí zahrabe psa na zahradě, opláčou ho a je to pro ně vyřešené. Ale když pes chcípne, je potřeba to nahlásit na policii, aby to mohla zmapovat. Aby se otravám předešlo, je třeba projít si zahradu, než tam někdo vypustí psa. Při nalezení nařízlého masa nebo uzeniny je třeba přivolat policii. Oni mají povinnost vzít podezřelou návnadu opatrně do pytlíku. Například karbofuran je tak toxický, že jen olíznutí prstů u dětí může vyvolat obrovské komplikace i fatální následky,“ říká majitel psa.

Kdyby se někomu stalo něco podobného, Langr doporučuje se přiotráveného zvířete nedotýkat, zabalit ho do deky a rychle se obrátit na veterináře.

„Je až s podivem, jak je pachatel chladnokrevný, protože našim dcerám je pět let, sice už nesbírají a nedávají do pusy kde co, ale hrajou si na zahradě. Nechci si ani domýšlet, co by se mohlo stát, kdyby takovou návnadu někde našly ony,“ zamýšlí se Iveta Haňavcová, která se s rodinou majitele štěněte přátelí. Den před otravou u něj s dcerkami byla a fenku venčily.

