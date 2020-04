Mikrokoberec místo asfaltu má ušetřit krajské peníze při opravách silnic

Pro experiment si krajští silničáři vybrali silnici, která má v dobrém stavu spodní konstrukční vrstvy, a rekonstrukce tak nemusí jít příliš do hloubky. Svrchu odfrézují jen 7 až 10 centimetrů asfaltu.

„Spodní vrstvy byly v 50. letech udělané velmi poctivě. Tehdy to bylo tak, že každý silničář zodpovídal za svůj úsek, a my jsme v kronice dohledali, že jeden z nich byl z Vilantic. Proto si na to dohlédl, aby ten kufr udělali opravdu velice poctivě,“ míní starostka Vilantic Dagmar Jarošová.

Rekonstrukce začala před několika dny a hotová má být v polovině května. Kraj za práce zaplatí 13 milionů korun včetně daně, které získal od Státního fondu dopravní infrastruktury, ze speciálního fondu určeného na testování nových technologií.

Opravují se místa, která jinak nemají šanci

„Neustále se těmito technologiemi zkouší pokud možno co nejjednodušší a nejlevnější opravy. My se do těchto projektů hlásíme. Jsme přesvědčeni, že má cenu to nejen vyzkoušet, ale pokud bychom řekli ano, povedlo se to, funguje to, můžeme to rozšířit i na další silnice. Zkoušíme to na úsecích, které by jen tak nepřišly na řadu. Opravujeme tedy i místa, kam bychom se z hlediska financí nedostali,“ přiznává náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Silničáři rekonstrukci rozdělili na tři části. Každá měří 600 metrů a úseky jsou navíc rozpůlené, aby se na každém podúseku vyzkoušela jiná kombinace pojiv v nižších vrstvách asfaltu. Na ty se navíc použije recyklát, který vznikne odfrézováním původního asfaltu. Ten se nemá nikam odvážet, ale přímo na místě se bude za studena míchat do nové směsi.

„Úspora spočívá už v tom, že se použije stávající konstrukce, zrecykluje se a přidají se do ní nové druhy pojiv. Na tento podklad pak přijdou tenkovrstvé úpravy. Na těch třech úsecích je to buď asfaltový koberec, nebo mikrokoberec,“ vysvětluje náměstek ředitele krajské Údržby silnic Jiří Koutník.

Mikrokoberec se vyrábí na místě

Hlavní část experimentu tvoří právě použití různých technologií na kryt vozovky. Takzvanou obrusnou vrstvu bude v první třetině silnice tvořit běžná asfaltová směs, ve druhé části mikrokoberec o tloušťce 10 milimetrů a ve třetí části jemnější mikrokoberec o dvojnásobné mocnosti.

Investice do krajských silnic Královéhradecký kraj letos plánuje kompletní rekonstrukce na 52 kilometrech silnic. Na dalších 60 kilometrech má jít o souvislé opravy. Celkem chce letos do silnic druhé a třetí třídy investovat 1,4 miliardy korun, asi o 130 milionů více než loni.

„Mikrokoberec není směs, která je vyrobená v obalovně, ale vyrábí se na místě v dopravním prostředku, který přijede s kamenivem. Je to vrstvička obalovaného kameniva prolitého pojivy a postupně se uhutní,“ přibližuje technologii Koutník.

Ještě před samotnou pokládkou asfaltu silničáři opraví také krajnice. Nezpevněné okraje cesty strhnou a nahradí zhruba půlmetrovým pruhem z asfaltového recyklátu, aby se srovnala únosnost komunikace. Ta musí být při použití mikrokoberce vyšší než obvykle, protože mikrokoberec na rozdíl od běžného asfaltového povrchu není nosný.

„Mikrokoberec při rekonstrukci je pro nás něco nového. Konzultovali jsme to s ČVUT, aby to přineslo nějaké poznatky do budoucna. Třeba tudy cesta nepovede, ale i to je pro nás informace,“ říká ředitel Údržby silnic Jiří Brandejs.

Silničáři budou v dalších letech sledovat, jak se vozovka opotřebovává. Výsledky pokusu budou jasné až za několik let. Protože jde o silnici bez odboček, jsou všechny úseky zatížené stejně.

„Budeme porovnávat, jak se dvě varianty budou chovat vedle současné technologie. Cílem je snížit náklady a zvýšit životnost. Nejvíce namáhaná je právě obrusná vrstva, protože trpí povětrnostními vlivy, tedy sluncem, deštěm a mrazem, ale i provozem a obrusem od kol, hlavně nákladních vozidel,“ popisuje Brandejs.

Dosud se jen flikovaly díry

Díky recyklaci odfrézovaného asfaltu silničáři ušetří za materiál. Levnější je i položení mikrokoberce. Přesnou úsporu však kraj teprve vyhodnotí. „Mikrokoberec stojí kolem 150 korun, zatímco asfaltobeton kolem 250 korun, ale to je jen vrchní vrstva. Zkoušíme ale i recepturu vrstev, co jsou pod tím,“ nastiňuje Brandejs.

„Jsme rádi, že si vybrali zrovna úsek u nás. Že byl dost dlouhý, aby na tom ty technologie vyzkoušeli, protože tudy jezdí naše děti velice často na kolech do školy a díry jsou nebezpečné. Koukají na díru a přehlédnou auto, už se to bohužel stalo,“ říká starostka Vilantic.

Cesta z Vilantic do Dubence byla už v tragickém stavu. Silničáři dosud jen flikovali díry, ale po první zimě byly výtluky zpět. Přitom tam jezdí linkové autobusy i lidé z Vilantic na úřady a do obchodů do Dvora Králové nad Labem.

Pro krajské silničáře není položení mikrokoberce žádnou novinkou. Dosud je však používali jen při průběžných opravách. Loni to bylo na 37 kilometrech silnic, letos by mohl být rozsah podobný. Mikrokoberec nanáší tam, kde není třeba vyměňovat vrchní vrstvu silnice, aby prodloužili životnost vozovky.

„Aplikujeme ho na stávající obrusné vrstvy o stáří 8 až 12 let, protože se tak prodlužuje životnost vozovky. Nic se tam nefrézuje, jen se koberec položí. Možností je víc, ale nejvíce používané jsou dvouvrstvé po pěti milimetrech,“ dodává Jiří Brandejs.