Revoluční silnice z plastu, díky speciální směsi má být odolnější

Ti pro test hledali co možná nejzatíženější silnici, našli ji v Buzulucké a Pouchovské ulici v Hradci Králové, kudy jezdí nejen nákladní auta do skladištní oblasti, ale i autobusy a trolejbusy do vozovny dopravního podniku. Rekonstrukce více než 800metrového úseku od městského okruhu až k železničnímu přejezdu potrvá od začátku července do září.

Nová silnice za 16 milionů korun by měla být odolnější vůči zátěži i počasí, stavba přinese první poznatky prověřené praxí.

„Bude to novinka v celé republice, nová pojiva jsou na bázi plastů a polymerů. Úsek bude rozdělen na samostatné, na sebe navazující plochy, kde aplikujeme různé materiály a skladby vrstev. Část bude s klasickým asfaltem, abychom lépe vyhodnotili, nakolik budou mít ty z nových technologií lepší vlastnosti. Výsledkem má být vyšší odolnost při velkém zatížení. Doufejme, že se to osvědčí, zatím však nikdo neví, jak to dopadne,“ vysvětlil náměstek ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.

Krajská společnost patří k průkopníkům nových materiálů z laboratoří Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).

„Spolupracujeme se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) už delší dobu. Nabídli jsme se, že pokud bude něco nového, budeme rádi, když se to vyzkouší na našich silnicích. S odborníky z ČVUT jsme se domluvili, že vybereme úsek, který je hodně zatížený. To silnice splňuje. Bude opravdu důkladně prověřen těžkou dopravou, uvidíme, jak se nová směs osvědčí. Pokud se potvrdí předpokládané vlastnosti, budeme povrchy používat ve větší míře. V minulosti jsme zkoušeli přidávat do asfaltu drcenou gumu z pneumatik. Je to náročné na pokládku, klasický asfalt se chová jinak,“ přiblížil Koutník (o dalším z experimentů čtěte v článku Mikrokoberec místo asfaltu má ušetřit krajské peníze při opravách silnic).

Po dobu rekonstrukce budou v Buzulucké a Pouchovské ulici jezdit pouze vozy dopravního podniku: „Nákladní auta pojedou přes Kladskou ulici a osobní vozy po okolí. Provoz pro MHD bude v polovině vozovky zachován, naštěstí je tam silnice dostatečně široká.

První přijde na řadu úsek od městského okruhu Buzuluckou ulicí ke křižovatce s odbočkou na Pospíšilovu třídu, pak mezi křižovatku Pouchovská a Severní ulice a železniční přejezd. Nakonec dojde na úsek v Pouchovské ulici.

Pouchov se bouří

Rekonstrukce a dočasné změny v dopravě připomněly dlouhodobý problém obyvatel části Pouchovské ulice za přejezdem a Velké ulice s nákladní dopravou, která přes hustou zástavbu převážně rodinných domů směřuje do skladištní oblasti. Místní požadují, aby do ní kamiony jezdily přes Slezské Předměstí Kladskou ulicí, tedy trasou letní objížďky. Ani po letech diskusí a odborných studií se zatím řešení neposouvá.

„Myslím si, že v Hradci neexistuje ulice, která by byla rezidentní a měla takovou zátěž těžkou dopravou. Ke krátkodobým uzavírkám na Pouchově docházelo už v minulosti. Ukázalo se, že Kladská ulice větší dopravní zatížení zvládne. Zpočátku jsem si také myslel, že nebude problém osadit pár značek a vymístit náklaďáky z lokality, kde nemají co dělat,“ připomněl předseda městské Komise pro dopravu a podporu cyklistiky a zároveň člen krajské dopravní komise Roman Plát.

Posouvá se i plánovaná výstavba severní tangenty, tedy obchvatu města, která dopravu směřující do skladištní oblasti vyvede z městské zástavby. V roce 2010 hovořily optimistické odhady o otevření v roce 2020, začátek výstavby s dobou trvání tři roky se však prodloužil do roku 2028.

Hlavním problémem přesměrování toku aut do skladištní oblasti přes Slezské Předměstí je nyní křižovatka Stoletá, přes kterou se sjíždí z Víta Nejedlého do Kladské ulice, a křižovatka Kladské s Vážní ulicí poblíž nadjezdu nad železniční tratí. První je na hranici své kapacity, druhá ji ve špičkách překračuje. To je i jeden z argumentů obyvatel Slezského Předměstí. Zákazové značky na Pouchově a přesměrování nákladních aut dlouhodobě odmítají.

„Rozhodně to není řešení. Doprava je u nás daleko větší. Opravdovým řešením je oprava ulic na Pouchově a co nejrychlejší stavba severní tangenty,“ uvedla zastupitelka a předsedkyně Komise místní samosprávy Slezské Předměstí-jih Eva Matyášová (ANO).

Tři řešení

Možnostmi řešení se zabývala studie společnosti Cross Zlín, kterou město zadalo na podzim 2020. Z expertizy vyplynuly tři verze. První nechává dopravu s úpravami proudit Pouchovskou a Velkou ulicí, další dvě hovoří o osazení značek omezujících tonáž vozidel. Podle Romana Pláta by situaci vyřešila úprava křižovatek na Slezském Předměstí:

„Posudek zmiňuje, že křižovatka Kladské s ulicí Vážní je ve špičkách nad svojí kapacitou a křižovatka Stoletá je na hranici. To je i argument policie, proč zákaz vjezdu nákladním autům na Pouchov nepodpoří. Proti je i město. Ze studie však vyplývá, že značky umístit lze, ovšem jasně doporučuje vyřešení křižovatek. Třeba u Stoleté by se dal zvýšit signální plán a prodloužit odbočovací pruh. Po úpravách by měl být vjezd aut nad 3,5 tuny přes Pouchov zakázán. Je to, s ohledem na legislativu, běh na delší trať.“

Ať už situace dospěje k jakémukoli závěru, krajská údržba silnic má v plánu důkladně zrekonstruovat i navazující úsek Pouchovské ulice za železničním přejezdem a Velkou.

„Projektujeme to až do Jaroměře. Zatím vedeme jednání s městem kvůli chodníkům a cyklostezkám, které by měly být součástí rekonstrukce, řešíme i kanalizaci, bude se měnit nivelita a šířkové uspořádání, plánuje se i zdvoukolejnění železniční tratě, na což musíme reagovat. Zkrátka by to mělo být uděláno komplexně,“ konstatoval Jiří Koutník.