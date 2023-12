Konec drncání přes Miletín. Kraj dokončil léta odkládanou opravu silnice

Silnice plná výtluků ve středu Miletína ve směru na Lázně Bělohrad se léta jen provizorně záplatovala a řidiči museli jet přes centrum městečka s necelou tisícovkou obyvatel krokem.

„Před třiceti lety to bylo jen o malinko lepší,“ řekl nedávno Karel Erben, pamětník a majitel vyhlášené cukrárny na miletínském náměstí.

Rekonstrukce části Komenského ulice od náměstí K. J. Erbena až po odbočku do ulice Barbory Linkové začala za úplné uzavírky letos v červnu. Dělníci kromě toho opravili kanalizaci, vodovod a chodníky. Kraj do opravy silnice investoval 25 milionů korun.

Miletínské náměstí s chybějící dlažbou i zelení však dál zůstává ve velmi neutěšeném stavu.

„Byla to opravdu katastrofa“

Pro starostu Miletína Miroslava Noska (nestraník) je oprava nejdůležitější silnice ve městě obrovskou úlevou.

„Starostou jsem se stal v roce 2002 a od té doby jsem absolvoval řadu jednání a schůzek. Hýbat se to začalo teprve před zhruba sedmi lety. Jsem šťastný, že se to povedlo, protože to byla opravdu katastrofa,“ tvrdí starosta.

Největší úlevu nová vozovka představuje pro motoristy. „Udělali to opravdu hezky. Předtím se tudy skoro nedalo jezdit, strašně to drncalo,“ poznamenal Jan Šerý, který má v Miletíně chalupu.

Opravě rozbité silnice bránily problémy s jejím odvodněním, které vyžadovaly zásahy do soukromých pozemků. Patová situace se odblokovala teprve nedávno. Předcházela tomu dohoda obce, která vlastní chodník, dešťovou kanalizaci a autobusový záliv, Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín, v jejímž majetku je vodovod i splašková kanalizace, a hejtmanství coby vlastníka komunikace.

25. dubna 2023

V minulých letech už kraj opravil silnice v okolí Miletína, například ve Velkém Vřešťově, v Doubravici nebo Třebihošti.

„Vždycky když jsem tudy projížděl, říkal jsem si, že je to snad nejhorší silnice v kraji. Jsem rád, že se ji konečně podařilo dát dohromady,“ řekl hradecký hejtman Martin Červíček (ODS).

Přípravy investice zabraly několik let. Podle hejtmana byla také otázkou vhodného načasování.

„Všechno to musí mít logiku. Postupovali jsme od Jičína směrem na Lázně Bělohrad a dál. V našem kraji máme na starosti 3,5 tisíce kilometru silnic. Už sedm let do jejich oprav investujeme každý rok v průměru 1,2 miliardy korun, což je dvaapůlkrát více, než se do nich dávalo před sedmi lety. Jedině tak, že budeme investovat odpovídající objem peněz, to můžeme postupně dát dohromady,“ poznamenal Červíček.

Lidé už tlačí na opravu náměstí

V ostrém kontrastu se zánovní silnicí je náměstí Karla Jaromíra Erbena, jehož dominantou je pomník nejznámějšího miletínského rodáka. Opravený úsek včetně chodníků ze žulových kostek tady začíná. Kolem náměstí se koncentruje většina obchodů a služeb.

Namísto dlažby většinu plochy zabírá nepříliš reprezentativní nezpevněný povrch a téměř zcela chybí zeleň. S revitalizací centrálního veřejného prostoru však obyvatelé města na Jičínsku v nejbližší době počítat nemohou.

„Náměstí si rozhodně investice zaslouží, ale čekají nás i další projekty. Jsme malé město, snažíme se maximálně využívat dotační tituly. Je mi jasné, že tlak na opravu náměstí bude větší. Už teď mi to občané říkají. Kdyby to byla otázka pouze výměny povrchu, tak by to nebyl až takový problém,“ upozornil Miroslav Nosek na to, že nejvíc peněz spolkne rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury a inženýrských sítí. V dohledné době by alespoň chtěl zajistit projekt.

„Oslovím projektanty a začneme na tom pracovat. Teď nejsem schopen říci, kdy by k revitalizaci náměstí mohlo dojít,“ dodal starosta.

Královéhradecký kraj v letošním roce realizoval 92 dopravních staveb, nejvíc – 25 – jich bylo právě na Jičínsku. Mezi největší investice patřily rekonstrukce silnice z Lipí do Jizbic u Náchoda, komunikace z Deštného v Orlických horách na Šerlich nebo vozovky z Debrného do Nových Zámků na Trutnovsku.

Na příští rok hejtmanství plánuje 60 dopravních staveb na 104 kilometrech za více než dvě miliardy korun. Rekordní bude stavba severního obchvatu Náchoda z Bělovsi do Velkého Poříčí za 550 milionů.