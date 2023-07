Opilý senior neposlechl policisty a sedl za volant. Ujížděl a vážně se zranil

16:06

Silně opilý senior na Jičínsku se vážně zranil poté, co ujížděl před policejní hlídkou. Policisté ho varovali ještě před jízdou, ale on jejich upozornění nedbal a sedl za volant. Odmítal zastavit, kličkoval a pak čelně narazil do zídky. Letěl pro něj vrtulník.