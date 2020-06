ODS opouští radnici Nového Města. Vadí jí těžkopádnost u klíčových staveb

Neexistující koupaliště, zastaralé kino a prázdný areál bývalých kasáren. To jsou zásadní projekty, které - i po mnoha letech - před sebou stále tlačí vedení Nového Města nad Metují. I kvůli nim se koncem května občanští demokraté rozhodli vycouvat z dosavadní čtyřkoalice.



Nejprve na funkci rezignoval radní Miroslav Jarolímek (za ODS), jehož už podle jeho slov omrzel marný boj s větrnými mlýny. Pak se zastupitelský klub ODS rozloučil s místostarostou Liborem Hovorkou (za ODS), který se podle strany od ní příliš lišil v názorech, a tři zastupitelé odešli do opozice.

O krizi se ale dá mluvit jen těžko: místostarosta se stal nezařazeným zastupitelem, ale přesto dál zůstává ve svém křesle, navíc i pouhá trojkoalice Volby pro Nové Město (VPM), lidovců a Východočechů si v zastupitelstvu s 12 z 21 hlasů drží většinu.

„Ať bychom na uprázdněné místo v městské radě nominovali kohokoli, nic bychom tím nezměnili. Situace, která tu trvala, by trvala dál. V programovém prohlášení jsme si s koalicí definovali personální obsazení radnice a obecná témata, která možná v roce 2018 dávala výhled, kam by se město mohlo ubírat. Po necelých dvou letech se však ukazuje, že tempo a fungování celé koalice není potřebné, a to v mnoha směrech,“ vysvětluje předseda místního sdružení ODS Jiří Klemt.



Podle něj místostarosta Hovorka až příliš souzní s nejsilnější konkurenční Volbou pro Nové Město.



Rozpory se podle Klemta ukázaly na květnovém zastupitelstvu, kdy radnice předestřela lákavou možnost osmimilionové dotace na zateplení kina asi za 50 milionů korun, již by bylo škoda nevyužít.

V podtextu však podle Klemta šlo o to, že pokud by zastupitelé na dotaci kývli, z kontroverzního projektu by se už stěží dalo vycouvat. Stavba má od ledna stavební povolení, do toho však jiný architekt přišel se zcela novým řešením. Část zastupitelů napříč stranami tak dřívější studii městského architekta kritizuje a dožaduje se vyhlášení architektonické soutěže.

Starosta si přeje, ať místostarosta zůstane

Starosta Petr Hable o rozkolu tvrdí, že nerozumí postupu ODS, která se namísto jednání s koaličními partnery rovnou rozhodla k odchodu a zveřejnila své stanovisko na webu a v tisku. Doplnění nyní jen šestičlenné rady bere jako otevřenou záležitost.

„Budeme reagovat jednáním v naší koalici a případně i mimo ni. Ohledně postu místostarosty teprve uvidíme, jak bude reagovat pan místostarosta, který zvažuje další kroky. Osobně bych byl rád, kdyby Hovorka zůstal,“ říká Hable (za VPM).

Dosavadní místostarosta nabídl na pondělní radě, že své místo dá k dispozici pokračující koalici. Koalice tak možná bude hledat nejen nového šestého, ale i sedmého radního.

„Od roku 2010, kdy jsem byl v zastupitelstvu za ODS, jsme vzájemně s ODS neměli žádný problém. Teď když jsem na radnici, mám více informací i od úředníků a mohu posuzovat, jak se věci vyvíjely historicky a v souvislostech. Prostě teď vidím některé věci jinak než kolegové z ODS, kteří mají radikálnější názory, jak by se mělo změnit řízení města, jakou prioritu dát investicím nebo jak hodnotit práci úředníků,“ hájí své postoje Hovorka (nezařazený).

Do budoucna se Hovorka chystá hlasovat nezávisle a tvrdí, že VPM rozhodně nemá jeho hlas. Podle místostarosty je potíž, že město má příliš dlouhý seznam oprav, kde by byly veřejné peníze potřeba.

ODS chce koupaliště, koalice se k němu nezavázala

„Vnímal jsem, že ze skupiny kolem ODS byl poměrně silný tah na obnovu koupaliště. Pro některé členy to byla absolutní priorita, ale já ji nesdílím,“ říká místostarosta o projektu, který se ani nedostal do programového prohlášení čtyřkoalice.



Koupaliště místním chybí už léta, město v roce 2011 dokonce upustilo od stavby stomilionového areálu z vlastních peněz, pro nějž už měli stavební povolení. Aktivisté přišli před dvěma lety s levnějším návrhem biotopového koupání v původním místě u Metuje, zorganizovali petici a noví radní se opatrně pustili do přípravných prací. Teď však kvůli možným koronavirovým úsporám hrozí, že město peníze na projektování pozastaví.

Radnice hledá, co všechno nejde, zní z opozice

Dlouholetá opoziční zastupitelka Zdeňka Kulhavá (za KSČM) si všímá, že dosavadní koalice se nemohla úplně shodnout v otázce nejen koupaliště, ale i kina nebo kasáren, kde by mohly vzniknout byty či domy. I kvůli tomu si část nespokojené veřejnosti a někteří zastupitelé sami organizovali diskuzní setkání s radnicí.



„Chybí mi aktivita ze strany aparátu radnice, vše vychází od lidí zvnějšku nebo z opozice. Jde to ale mimo sféru zájmu vedení města. Vedení, potažmo i úředníci, spíš hledají, jak co nejde,“ podotýká Zdeňka Kulhavá.

„Například kasárna: ano, je to velmi složité, už roky se tím město zabývá, ale teprve teď po nátlaku opozice i části koaličních zastupitelů, jako jsou lidovci, se snad podaří uspořádat architektonickou soutěž na areál. Jinak nám radnice předložila jednu studii jako jediné správné řešení, že nic jiného neexistuje. Přitom zastupitelé takovou studii ani nezadali,“ říká zastupitelka, která je v zastupitelstvu od 90. let. Frustraci cítí i ohledně koupaliště, protože zasedá v pracovní skupině, kde úředníci žádají o další a další posouzení.

Nekormidlujte projekty jinam, varoval starosta

Liknavost či zdržování důležitých staveb ze strany vedení města však odmítá radní Martin Prouza (Východočeši): „Nemám pocit, že by vedení města cíleně zdržovalo rozvojové projekty, ale určitá skupina lidí má názor řešit to jinak.“

Podobně mluví i starosta, který už na zastupitelstvu varoval, že když se budou důležité stavby kormidlovat jiným směrem, nabere jejich příprava další roky a město nic nevybuduje.

„Zástupci ODS nyní kritizují některé projekty, které se nastartovaly za nedávné spoluvlády ODS. Oni sami by měli zavzpomínat, kdy vznikala nyní jimi kritizovaná studie na kasárna nebo regulační plán „zlatého trojúhelníku“ v okolí Rychty, ale asi mají krátkou paměť,“ tvrdí starosta.

ODS šla před šesti lety do opozice, návrat nevyšel

Nové Město dříve patřilo k baštám občanských demokratů. Ti tu vládli od 90. let. V roce 1994 získali přes čtyřicet procent hlasů a měli rekordních devět zastupitelů. I v dalších třech obdobích brali kolem třiceti procent hlasů a stavěli vlastní starosty.

Pak ale výrazně posílila kandidátka kolem současné Volby pro Nové Město, takže v roce 2010 si starostka Bronislava Malijovská (ODS) musela prohodit post s tehdejším místostarostou Petrem Hablem. Ten už je v čele města deset let.

Po dvaceti letech vládnutí se ODS roku 2014 poroučela do opozice, když uhájila pouhé dva mandáty. V posledních volbách uspěli čtyři její zastupitelé. Vstup do radniční koalice napřed odmítli, pak se to přece jen rozhodli vyzkoušet, ale předčasně končí. ODS teď slíbila voličům, že bude dál pracovat i z opozičních lavic.

Směřování strategických staveb, obměněná podoba městské rady či eventuální výměna místostarosty dostanou jasnější obrysy po jednání zastupitelů koncem června.

VIDEO: Opuštěná kasárna v Novém Městě nad Metují Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu