Zachránili zapomenutý obraz, matka jím oplakala syna padlého v bitvě

Dvaadvacetiletý mladík padl 5. července 1866. Za svůj krátký život to dotáhl jen k hodnosti rakouského podporučíka v 37. pěším pluku arcivévody Josefa, ale díky obrazu už není neznámým padlým.

Olejomalba, která se náhodou našla v hospodářské budově cerekvického zámku, se stane putovním svědkem vzpomínkových akcí bitvy u Hradce Králové v roce 1866.

Mimořádně jen kvůli obrazu se dnes otevře i kaple svatého Klimenta v hradecké katedrále svatého Ducha.

Eugen Sauer utrpěl 3. července průstřel břicha v řeži o jinak bezcenný les Svíb ležící u Máslojed na Hradecku. V masových hrobech tu dosud leží několik tisíc padlých v prusko-rakouské bitvě.



Rakouský podporučík se ze Svíbu dostal do lazaretu v Cerekvici nad Bystřicí, kde však o dva dny později zemřel. Byl pochován na tamním hřbitově.



Jeho matka do několika měsíců od jeho smrti namalovala velký obraz, který přes sto let visel ve zdejší kapli svatého Štěpána.



Vymalovala hromadný hrob Rakušanů

V horní části je Ježíš Kristus s palmovou ratolestí a bílým praporcem, coby symboly vítězství nad smrtí a vzkříšení. Po stranách klečí svatý Jiří a svatý Martin.

Program 155. výročí bitvy 1866 2. července: 14:00 - Odhalení opravených pomníků v Dlouhých Dvorech

17:00 - Vystavení zapomenutého obrazu za účasti vojáků v historických uniformách v kapli sv. Klimenta v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové

18:00 - Slavnostní zvonění zvonu Augustin

22:00 - Pochodový průvod obcí Chlum s pietním aktem na pruském hřbitově 3. července: 10:00 - Připomínka 85. výročí založení Muzea války 1866 na Chlumu

11:00 - Pietní akt u Baterie mrtvých

14:00 - Bitevní ukázka včetně natáčení dokumentárního filmu Korunní princ Albert Saský v bitvě u Hradce Králové 1866

18:00 - Zádušní mše za padlé v kostele proměnění Páně na Chlumu Více o programu na webu KÖNIGGRATZ 1866 - Garda města Hradce Králové.

Unikátní je však hlavně dolní třetina olejomalby. Zachycuje totiž hromadný hrob rakouských vojáků, jemuž dominuje Eugen Sauer s pláštěm zbroceným krví. Rozeznat lze kromě dalších padlých spolubojovníků také císařský černo-žlutý prapor s dvouhlavým orlem a pušku systému Lorenz s bodákem.

Když kaple svatého Štěpána před lety procházela rekonstrukcí, na obraz provizorně uložený v hospodářské budově zámku se zapomnělo. Objevil se až na konci loňského roku, díky restaurátorské dílně Dany Barvové z Muzea východních Čech se jej podařilo zachránit. Do kaple se na původní skobu vrátila replika.

O obrazu je dokonce zmínka v cerekvické obecní kronice. „Matka padlého Eug. Sauer Czaky z Nordendorfu vymalovala zde vlastnoručně obraz, kterýž v kapli sv. Štěpána na hřbitově na pravé straně oltáře na zdi pověšen jest, na kterémž syn její tak po válce nalezen byl, namalován jest,“ stojí v zápisu.

Starosta šel najisto

Obraz se podařilo objevit díky iniciativě Radka Balcárka, ředitele projektu Königgrätz 1866, i díky upozornění Jiřího Synka z Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 a paměti Milana Tobolky, starosty Cerekvice.

„Chtěl jsem se podívat na věž kaple, odkud ráno dne 3. července 1866 pozoroval generál Fransecky rakouské pozice u Svíbu. Přálo mi štěstí a potkal jsem se s panem starostou. Ten mě provedl památnými místy, včetně výstupu na věž,“ vzpomíná Radek Balcárek.

Ten se do Cerekvice vrátil po upozornění Jiřího Synka, který o obrazu četl. „Našli jsme ho, šel jsem prakticky najisto,“ říká cerekvický starosta, který byl před lety i u sundání obrazu.

„Tehdy si nikdo z nás neuvědomil, že obraz patří k bitvě z roku 1866. Obraz byl zaprášený a hodně poničený, část s vojáky byla špatně vidět,“ vypráví Milan Tobolka (SNK Cerekvice).

Olejomalba navíc visela v soukromé kapli zdejšího rodáka a mecenáše Štěpána Langera, který svou usedlost v roce 1862 věnoval na zřízení první školy, z níž je dnes obecní úřad. Malbu si nikdo nespojil s bitvou u Hradce.

Obraz dlouhodobě zapůjčili komitétu

Překvapením po objevení v hospodářské budově zámku byl i vzkaz od matky padlého na rubu malby: Von der Mutter des am 3ten July 1866 gefallenen Lieutnants Eugen Sauer-Csáky v. Nordendorf gemahlt u. gewidmet. Virginie. Tedy: Namalováno a věnováno matkou poručíka Eugena Sauer-Csáky von Nordendorf padlého 3. července 1866. Virginie.

„Pro mě je to dobový důkaz o velké bolesti matky, která ztratila svého syna, to je bolest největší a ona ji zaznamenala na olejomalbě. Obraz namalovala a umístila s rodinou do kaple do půl roku od úmrtí syna,“ řekl Balcárek.

Obraz má nyní na 50 let zapůjčený Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Shodlo se na tom zastupitelstvo Cerekvice.

„Komitét jej nechal zrestaurovat, dlouhodobá zápůjčka je proto správná. Nakonec i my chceme, aby byl obraz vidět. Jsme rádi, že do kaple se vrátila reprodukce. Originální však je skoba, na které visí,“ usmívá se starosta Tobolka.