Obchvatu Náchoda hrozily rozpočtové škrty, teď už je tendr před podpisem

Kdo chce v pondělí dopoledne projet přes Náchod, měl by si k času spočítanému navigací přidat minimálně půl hodiny navrch. A raději hodinku.

Dopravní špunt na hranicích s Polskem bývá hlavně na začátku a na konci týdne ucpaný víc než v dřív. I proto nejen místní netrpělivě vyhlížejí chystaný obchvat.

„Je potřeba čím dál víc. O pondělích, úterých a pátcích je to katastrofa. Všechno stojí. Je to kamion za kamionem. Za poslední měsíce se doprava ještě zvýšila a už je to prostě neúnosné. V Německu zvedli cla na dopravu a tím pádem všechny polské, litevské a další kamiony jezdí přes nás, protože se jim to vyplatí,“ řekl František Rázl, dlouholetý místopředseda spolku Obchvat Náchoda, který roky bojuje za vybudování obchvatu.

Teď se obyvatelé dvacetitisícového města konečně dočkají. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by mělo v nejbližších dnech vypsat zakázku na zhotovitele stavby za odhadovanou cenu kolem 3,8 miliardy korun včetně daně.

Zadávací dokumentace už leží na stole generálnímu řediteli ŘSD Radku Mátlovi. Nabídky by se měly podávat do poloviny srpna a ještě na podzim by se mohlo začít se samotnou stavbou.

„Archeologický výzkum bude končit v řádu dnů. Teď se ještě pracuje směrem na Provodov, kde archeologové detekovali místa, která chtěli nad rámec (původních plánů) prozkoumat. Budou probíhat zásypy po archeologických průzkumech, na které naváže realizace základní vytyčovací sítě. Proběhne také geotechnický monitoring, který zachytí stav terénu či spodních vod ve studnách před zahájením prací,“ popsal na setkání se členy spolku Obchvat Náchoda zástupce ŘSD Luděk Zedník.

Dělníci aktuálně pracují třeba u Kramolny, kde odvážejí tuny vytrhaných kořenů z vykáceného pruhu lesa, kudy obchvat dlouhý 6,5 kilometru povede. Bagr s drapákem je už týdny nakládá na korby těžkých náklaďáků.

„Já už mám za sebou alespoň padesátku odvozů,“ pochlubil se jeden z řidičů, který tu pracuje.

Jeden tunel sypaný, druhý ražený

Obchvat Náchoda bude kvůli složitému terénu technicky velmi náročnou stavbou. Zahrnuje 15 mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky a dva tunely o celkové délce 463 metrů. Kratší hloubený vznikne pod silnicí v Kramolně, druhý 400 metrů dlouhý tunel bude ražený a stavbaři ho vybudují u Dolní Radechové.

V rámci obchvatu vznikne také okružní křižovatka u Vysokova a téměř kilometrová přeložka silnice I/14 na Nové Město nad Metují. Stavba má trvat 36 měsíců a hotová by mohla být koncem roku 2027.

„Je to konečně završení dlouholeté práce, kdy nebylo úplně jisté, že se obchvat vůbec postaví. Naši iniciativu jsme zakládali v roce 2006. Tehdy jsme dělali první demonstrace, na které přišlo pár lidí. Později jsme získali kolem tří tisíc podpisů od občanů, což na Náchod není málo,“ připomněl opakované protesty místních František Rázl.

Málem ho škrtli

Obchvat Náchoda měl několikrát namále. Nejprve se potýkal s problémy v územním řízení, jeho získání trvalo dlouhých deset let. Bojovat za obchvat musela radnice i později. Starostovi a dřívějšímu poslanci Janu Birkemu (SOCDEM) se ho podařilo v roce 2018 protlačit do novely zákona o strategických dopravních stavbách.

Letos v únoru obchvatu znovu hrozilo zdržení, když ho vláda v rámci rozpočtových škrtů chtěla odsunout na další roky.

„Chápu, že se tvořil rozpočet a hledaly se škrty, ale dělal jsem vše pro to, aby se podařilo ty peníze zachránit. Jakmile jsem tu informaci dostal, okamžitě jsem musel začít pracovat, abych obchvat uhájil,“ přiznal jednu z nejpernějších chvil ve funkci starosta Birke.

Odmítl přitom tvrzení kritiků, podle nichž obchvat pozbude významu, jakmile se podaří dovést dálnici D11 na polské hranice.

„Podle sčítacích modelů a odborníků dopravní křivka dolů nepůjde. I Poláci už začínají připravovat rozšíření pruhů na S8 od Klodzka. Jim také došlo, že dálnice to nevyřeší. Dopravci to mají dobře spočítané a povedou kamiony nejvýhodnější cestou,“ upozornil Birke, že přes Náchod proudí podstatná část zásobování Polska a dalších zemí potravinami z jižní a západní Evropy.

V roce 2018 místní blokovali silnici mezi Náchodem a Velkým Poříčím, vadila jim pomalá příprava stavby přeložky, navazující na obchvat. Archeologický výzkum i přípravné práce v terénu už začaly: