Řidič převrátil auto na strom a vyvrátil ho, spolujezdec zemřel

Hasiči dostali hlášení o nehodě, která se stala na výpadovce na Starý Bydžov, v neděli 25. června v 0:58.

„Z dosud provedeného šetření k nehodě zřejmě došlo tak, že třicetiletý řidič seatu z dosud nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo komunikaci do travnatého silničního příkopu. Tam se s vozidlem překlopil na pravý bok a následně střechou vozidla narazil do vzrostlého stromu,“ sdělila mluvčí hradecké policie Šárka Pižlová.

Záchranáři přepravili řidiče letecky do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. U zemřelého spolujezdce byla nařízena soudní pitva. Protože byl zraněn vážně, nebylo možné u něj provést orientační dechovou zkoušku, proto policisté nařídili odběr krve.

Příčinami a okolnostmi tragické dopravní nehody se dosud zabývají hradečtí kriminalisté.

Policisté žádají, ať se svědci obrátí na linku 158. Žádají také řidiče, kteří mají ve vozech palubní kamery a pohybovali se na silnici III/ 32419 v neděli od 24:00 do 1:00. Pomohl by jim záznam nehodového děje nebo cokoli dalšího, co by pomohlo objasnit či přiblížit příčinu nehody.

