Z kasáren hraničářů v Novém Městě budou byty, hřiště, parkoviště i jezírko

Areál v sousedství Masarykovy ulice o rozloze 6,5 hektaru s přerostlými tújemi, „buzerplacem“, starou kasárenskou budovou a rezavým autoparkem převážně pustne. Tři budovy patří Královéhradeckému kraji a jeho průmyslové škole: učňovský internát v opravených kasárnách, bývalý štáb a školní restaurace Pyramida. Jinak si tudy zkracují cestu obyvatelé z domků na Františku nebo se tu scházejí party.

„Neplánujeme výstavbu v areálu bývalých kasáren vlastními silami, protože to bude finančně náročné, ale budeme hledat investory. Studie rozděluje území kasáren do čtyř okrsků, které bude možné investorům samostatně nabízet. Nepředpokládáme totiž, že se objeví zájemce o celé území,“ říká místostarosta Libor Hovorka (dříve za ODS, nyní nezařazený).

Kasárna se zatlučenými okny, kde příznivci airsoftu ještě před třemi lety pořádali bitvy a skateboardisté si udržovali místo pro závody, definitivně čeká demolice. Radnice o ní uvažovala už v roce 2019 a chtěla získat dotaci pro brownfield a vytvořit park, ale zastupitelé to odmítli.

Místo rozlehlé kasárenské budovy by nově měly vzniknout dva bytové domy se společným podzemním parkovištěm. „Zbourání je otázkou příštích let. Snažíme se najít vhodný dotační titul, který by nám nebo případnému investorovi snížil náklady spojené s demolicí,“ říká místostarosta.

Pumptracková dráha či workoutové hřiště

Architekti navrhli rozvolněnou bytovou zástavbu s množstvím zeleně, jež navazuje na městský park Březinky dokončený vloni v červnu. Nová bude síť cest pro cyklisty i pěší zóna. K odpočinku by měly přispět promenádní alej a jezírko s lávkou, v plánu jsou dvě velká dětská hřiště a tři malá u domů i hřiště pro mládež. Uprostřed území autoři navrhli i multifunkční sportoviště pro míčové sporty.

Rýsuje se i pumptracková dráha pro mladé. „Ta bude umístěna v prostoru mezi hlavní silnicí I/14 a parkem Březinky. Je to zatím otevřená záležitost. Místo ní zde může vzniknout třeba workoutové hřiště nebo cokoliv jiného pro sportovní vyžití obyvatel našeho města,“ podotýká místostarosta.

Uvnitř areálu vznikne kruhové náměstí s půlkruhovou fontánou. Vozovky v navržené obytné zóně budou sloužit jen místní dopravě. Počítá se tu se čtyřmi parkovacími domy pro 163 aut, další auta zaparkují na povrchu anebo v podzemí bytových domů. Stačit by to mělo pro místní i návštěvy, počítá se s poměrem 1,5 auta na byt.

V přízemí bytových domů a také poblíž jezírka se plánují i provozovny služeb a obchody, které zajistí základní občanskou vybavenost. V místě bývalého autoparku, kde pozemky patří Královéhradeckému kraji, chce kraj vybudovat domov pro zdravotně postižené.

Hlavně mladým lidem ve městě už řadu let chybí pozemky pro výstavbu nebo dostupné byty. „Bylo by úžasné, kdyby tu byly byty k pronájmu i pro normální slušné lidi, jelikož tady nemáme moc možností,“ glosovala studii na sociálních sítích Petra Bartošová. „Studie je super, ale jsem zvědav, kdy se to zrealizuje. Dávám tomu tak dvacet let,“ podotkl Patrik Doležal.

Novoměstská kasárna Město je vystavělo v letech 1937 a 1938 pro 18. hraničářský prapor určený k ostraze pohraničí.

V novodobé historii město dostalo pozemky a budovy na Františku od kraje v roce 2002, ale nesmělo je deset let užívat komerčně. Celkem šlo o plochu 35 tisíc čtverečních metrů, o menší stavby v bývalém autoparku a kasárna.

Asi třetinu vlastnil kraj, ten převedl pozemky uprostřed areálu na město a nechal si jen školní budovy a někdejší autopark. V roce 2011 se město snažilo svou část prodat, ale našlo jen firmu ochotnou vydat 50 korun za metr čtvereční. Kraj přitom dříve žádal za areál asi 15 milionů korun.

Kasárna leží na lukrativním místě a podle nového územního plánu by jednou měla sloužit pro bydlení, služby a zeleň.

Město zaplatilo za studii půl milionu korun, za 3D pohledy pak přidalo ateliéru ještě sto tisíc. Letošní rozpočet už počítá i s dalšími výdaji na kasárna.

„Částka 800 tisíc korun nemá zatím konkrétní určení. Předpokládáme její využití na drobné úpravy území bývalých kasáren, například odstranění plotů, opravu komunikací či úpravu zeleně. Také z těchto peněz budeme krýt případné náklady spojené s přípravou území pro výstavbu,“ vysvětluje místostarosta.

Kasárna jako předmět velkých debat

Území je naštěstí bez ekologické zátěže. Teď radnice promýšlí, po jakých etapách půjde a jaký podíl vloží do vybudování potřebných sítí. Také uvažuje o přijetí manažera, který bude mít rozvojový projekt na starosti.

Investoři se budou muset studie držet, pokud jde o závazné regulativy. Jde například o stavební čáry domů a jejich obrysy, výškovou úroveň vstupních podlaží budov, počet podlaží a tvar střech. Mezi doporučené regulativy patří členění území na okrsky, polohy vjezdů do jednotlivých budov, provedení střech a izolační zeleň na okrajích areálu.

Kasárna jsou strategickým územím a bývají mezi zastupiteli předmětem rozsáhlých debat. Před třemi lety zastavili jejich demolici a před necelým rokem a půl zarazili také připravenou opravu Kina 70, u nějž však dosud uvažují o vyhlášení architektonické soutěže. Na podzim roku 2020 pak padla i výstavba biotopového koupaliště.

Nad velkými projekty se totiž nedokázala shodnout vládnoucí čtyřkoalice Volby pro Nové Město, lidovců, Východočechů a ODS, která ji na jaře 2020 nakonec opustila, mimo jiné i po rozchodu s původně svým místostarostou Hovorkou. Starosta Petr Hable (VPNM) tehdy varoval, že když se budou důležité stavby kormidlovat jiným směrem, nabere jejich příprava další roky a město nic nevybuduje.

Zejména osud zchátralého koupaliště i kina vzbudil velkou občanskou iniciativu, do které se zapojili i architekti. Místní sami pořádali debaty s radními i odborníky o rozvoji města. Výhrady opozice i části koaličních zastupitelů vedly i k tomu, že Nové Město vyhlásilo soutěž na studii kasáren. Původně totiž radnice předložila pouze jednu studii, bez možnosti variant.