Hradec odmítl centrum Nová Zelená kvůli dopravě, s investorem bude jednat

Zastupitelé se kvůli dokumentaci EIA sešli na mimořádném jednání 17. května, návrh na odmítnutí zamýšlené stavby po dlouhé debatě prošel.

„Usnesení nás nepřekvapilo. Navzdory výsledku trváme na tom, že postupujeme v souladu s platným územním plánem, opatřeními obecné povahy, předpisy a vyhláškami,“ řekl Martin Kodeš, místopředseda představenstva developerské firmy J&T Real.

Jen málokteré téma nyní v Hradci Králové v posledních několika týdnech rezonuje tolik jako stavba komerčního centra Nová Zelená v Kuklenách. Před třemi týdny zastupitelé odmítli text memoranda mezi městem a společností J&T Real Estate.

Nynější neplánované a narychlo svolané jednání mělo zřejmý důvod. Na úřední desce hejtmanství se jen tři dny po vetu pro memorandum objevila dokumentace EIA. Město má coby dotčený účastník právo podat připomínky, ale pouze do 29. května, tedy dva dny před termínem řádné schůze zastupitelstva.

Dokumentaci EIA mohla napadnout i hradecká rada, opoziční Piráti však pro jistotu kvůli Nové Zelené vyvolali mimořádné zastupitelstvo.

„To řádné se bohužel má sejít příliš pozdě a k radě města, která jedná za zavřenými dveřmi a jejímiž členy jsou i příznivci Nové Zelené, nemáme důvěru. Mimořádné zastupitelstvo je tak logický krok,“ vysvětlil Kamil Kubica (Piráti), který datum vyvěšení na úřední desce a termín možného vyjádření města označil za nekorektní.

Bez silnice to nepůjde

Vzhledem k dění na dubnové schůzi zastupitelů je logický i trvající požadavek města. Diskuse před třemi týdny trvala nestandardních 80 minut, většina sžíravých příspěvků veřejnosti i zastupitelů se točila kolem dopravy.

I naposledy se proto dlouze hovořilo o požadavku na vybudování silnice Nová Zelená, jež by se stala obchvatem dnes přeplněné Pražské třídy. Stát by se tak mělo ještě před zprovozněním nákupního centra se zastavěnou plochou téměř 55 tisíc metrů čtverečních, kde má být 14 hlavních hal a kromě jiného i 1 859 parkovacích míst. To vše na mimořádně úrodné zemědělské půdě.

V dubnu se totiž potvrdilo to, čeho se obávala většina obyvatel Kuklen, Svobodných Dvorů a Plačic, totiž toho, že developer přišel s plánem postavit pouze asi třetinu nové radiály, jež by se poté měla zanořit do Zelené ulice a na už dnes často ucpané křižovatce u základní školy ústit do Pražské třídy.

Investor se sice zavázal městu darovat 35 milionů korun na další dopravní řešení, což jsou však jen drobné v porovnání s náklady na stavbu kompletní silnice. O komunikaci, jejím projektování i financování, se však ještě bude dál jednat.

„Radiála Nová Zelená je podle platného územního plánu veřejně prospěšnou stavbou, jejím investorem je město. Více než třetinu radiály jsme připraveni vybudovat a následně ji bezúplatně převést městu. Jsme také ochotni na naše náklady připravit dokumentaci pro územní rozhodnutí na celou radiálu a dopravní úpravy v Pálenecké ulici. Míru našeho zapojení mělo řešit memorandum, které sice rada schválila, ale zastupitelstvo jej zamítlo,“ upozornil Martin Kodeš z developerské společnosti.

30 nedostatků v dokumentaci

Zastupitelé s podklady dostali také přílohu s výčtem nedostatků zjištěných v dokumentaci EIA. V deseti kategoriích je uvedeno rovnou 30 developerových „přešlapů“, které by měl napravit. Některé z připomínek se týkají i zdůvodnění potřeby záměru. Jen v krátkosti:

„Centrum vykazuje znaky zastaralé urbanistické koncepce. Centrum včetně parku bude umístěno mimo přirozené pěší a cyklistické trasy. Existuje důvodná obava, že centrum naruší stabilitu dosavadní obchodní sítě. Bude dostupné především automobilem“.

Dokument poukazuje také na nevratné zničení zemědělské půdy nejvyšší kvality i na překročení povolené hladiny hluku z dopravy v Zelené ulici, přestože se měřilo ve dnech, kdy byla v lokalitě dopravní uzávěrka. Zabývá se také světelným znečištěním, žaluje na to, že nebyl zpracován vliv na zrušení záplavového území, ale i na 23metrový pylon, který bude clonit výhled na kuklenský kostel svaté Anny.

Výčet nedostatků v dokumentaci EIA však nejvíce míří na dopravu. Uvádí se v ní například, že Pražskou třídu negativně poznamenalo už otevření dálnice D11 a že otevření centra by znamenalo další zhoršení. Upozorňuje také, že pro dokumentaci EIA investor vychází z dopravní situace v roce 2019, tedy ještě než se otevřela dálnice. Konstatuje, že město si nechává zpracovat vlastní studii dopravní intenzity.

Její součástí má být také porovnání nynější situace s prognózou do roku 2025 ve variantách s centrem i bez něj i s novou komunikací Nová Zelená a bez ní. Mezi další nedostatky patří i fakt, že centrum nebude vstřícné cyklistům ani pěším, mimo jiné se nepočítá ani se zajížděním veřejné dopravy.

Nutná jsou další jednání

I mimořádné jednání zastupitelstva se vleklo a válčilo se o pouhá slovíčka. Například, zda město může úkolovat krajský úřad, aby vydal negativní stanovisko, anebo zda spíš zaslat své vlastní zamítavé stanovisko s dokumentací EIA.

Z diskuse vyplynuly dva hlavní body či požadavky: nutnost dál jednat s investorem o podobě celého projektu a třeba i formou odborného semináře. A také nutnost dokončení radiály Nová Zelená ještě před zprovozněním centra.

Většina zastupitelů tři týdny starý názor nezměnila a vyjádřila se proti celému záměru, tedy nejen proti dokumentaci EIA, ale proti smyslu centra. Svůj postoj nezměnil ani „obhájce“, tedy šéf výboru pro územní plánování Oldřich Vlasák (ODS).

Bez centra nebudou v Kuklenách byty, namítají

„Kukleny jsou dlouhodobě podinvestovány a dlužíme jim. Nová Zelená by nám umožnila to, po čem každý volá - bytovou výstavbu. Bez Nové Zelené byty stavět moct nebudeme.“

Podle něj město musí neprodleně zahájit projekční práce na dokončení silnice. Zbývajících asi 800 metrů komunikace by podle něj v současných cenách vyšlo na necelých 60 milionů korun ve variantě dvoupruh, minimálně stejně drahé by měly být i pozemky nutné pro stavbu. „Kuklenám dlužíme, ale rozhodně ne shopping park,“ odpověděla Monika Štayrová (ANO).

„Jestli bychom měli o něčem jednat, potom o zásadní úpravě projektu, nejlépe, aby jej investor pozastavil a po změně územního plánu se změnami obnovil. Město by mělo trvat na tom, že Novou Zelenou by investor měl stavět v celém rozsahu,“ zdůraznil Adam Záruba, jenž by v lokalitě nejraději viděl smíšenou zástavbu, protože „každý další objekt na periferii je hřebíčkem do centra města“.

Podle Martina Soukupa (ODS) se stala chyba, že od roku 2010, kdy se z kuklenských polí se staly stavební plochy, až do současnosti nikdo nevyvinul iniciativu, aby jednal.

„Nikdo nikoho nekontaktoval, není možné tu věc pustit dál. Jsem pro, aby město vydalo negativní vyjádření k EIA a pak se začalo jednat, abychom měli podmínky a rozšířili si obzor,“ upozornil Soukup a dodal, že však město projekt „nemůže úplně zazdít“.