Plechový nosorožec připlul z Keni, umělec chystá pro zoo i další sochy

Plechový nosorožec je vystavený na louce u vinice v nedávno otevřeném areálu West Cape s expozicí tučňáků brýlových, voliérou plameňáků, výběhem hyen skvrnitých a dalších zvířat jihozápadní Afriky.

„Nosorožec povstal z odpadních plechů velkoměsta, na Ngong Road v Nairobi ho vyrobil Moses Were. Mistrova dílna plná trčících drátů se evropským představám o pracovním prostředí nepřibližuje ani vzdáleně a po její prohlídce jsem nevycházel z údivu, že je Moses stále naživu,“ popisuje zážitky ze setkání s umělcem Jan Stejskal, který v safari parku vede oddělení komunikace a mezinárodních projektů.

Tvůrce však i se svými spolupracovníky už dokončil i další sochy, k nosorožci přibude mládě, budou tam třeba i luskouni, supi a perličky či lev.

Chovem nosorožců dvourohých a bílých se východočeská zoo proslavila na celém světě. Jako jediná dokázala rozmnožit severní bílé nosorožce a dnes je hlavním hybatelem snah o záchranu téměř vyhynulého druhu. V keňské rezervaci Ol Pejeta zbývají poslední dvě samice Nájin a Fatu, naděje vědců se upínají k metodám umělé reprodukce.

Safari park několikrát vrátil nosorožce do volné přírody. Naposledy v roce 2019 převezl do Rwandy pětici nosorožců dvourohých, byl to největší transport majestátních zvířat z Evropy do Afriky v historii. V loňském roce se skupině narodilo první mládě.

Letos na jaře zoo dokončila rekonstrukci pavilonu nosorožců dvourohých za 20 milionů korun, ze kterého se stane další chovné centrum safari parku. První nosorožce dvourohé přivezl z Afriky v 70. letech tehdejší ředitel Josef Vágner, od té doby se ve Dvoře Králové nad Labem narodilo 49 mláďat.