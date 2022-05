Nemocnice ve Dvoře Králové už staví operační sály, bez nich hrozil útlum

Nynější sály v městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem nesplňují hygienické požadavky, jejich poslední úprava se uskutečnila před 40 lety. Dvacet milionů zaplatí majitel dvorské textilky Juta Jiří Hlavatý, který už spolufinancoval laboratoře.

Sály vzniknou jako nástavba laboratoří z roku 2017, hotové budou příští rok v létě. S hlavní budovou je propojí krček. Pro nemocnici znamenají budoucnost. Bez nich by akutní obory podle všeho zanikly.

„Je to zlomový okamžik pro nemocnici, který otevírá prostor pro její další fungování,“ potvrdil ředitel městské nemocnice Miroslav Vávra.

Operační sály vyjdou na 65 milionů korun, dalších 30 milionů bude stát vybavení.

„Po odborné diskusi jsme vyhodnotili, že nové sály budeme ve dvorské nemocnici potřebovat. Nemocnici považujeme v holdingu za jednu ze stěžejních pro zajištění primární akutní péče,“ uvedl královéhradecký hejtman Martin Červíček (ODS).

Na úrovni 80. let

Nynější dva operační sály jsou v hlavní budově, ročně tam lékaři provedou 1 500 až 2 000 chirurgických a urologických operací, celkový počet zákroků se pohybuje mezi čtyřmi až pěti tisíci. Už řadu let přitom nesplňují hygienické standardy, dispoziční řešení neumožňuje oddělení čistého a špinavého provozu. Sály totiž nejsou oddělené od lůžkového oddělení.

„Nemocnice vznikla v roce 1927, sály byly částečně upraveny v 80. letech a úrovní odpovídají době svého vzniku. Dnes jsou ve stavu, kdy se už nedají rekonstruovat,“ vysvětlil Miroslav Vávra.

O původní sály se rozšíří lůžkové oddělení. Laboratoře byly vyprojektovány tak, aby nad nimi mohly vzniknout sály s technickým zázemím. I z toho důvodu by jejich provoz stavba neměla příliš ovlivnit.

Nyní už by Juta tolik peněz dát nemohla

Průmyslník Jiří Hlavatý zaplatil už třetinu z třicetimilionového rozpočtu stavby laboratoří v roce 2017. Díky jeho dvacetimilionovému příspěvku v nemocnici vzniknou i nové operační sály. Juta zaplatila také projektovou dokumentaci u obou investic.

„Ve Dvoře Králové jsme největší zaměstnavatel a po celou dobu se snažíme pomáhat městu a podnikatelům. Není to nic výjimečného, ale dvacet milionů je samozřejmě velká částka. Přiznám se, že kdybychom ty peníze měli dát dnes, v době, kdy platíme o 300 až 400 procent více za elektrickou energii a ceny surovin stouply dvojnásobně, nebylo by to možné,“ řekl majitel největší české textilky Jiří Hlavatý.

Hejtman Martin Červíček komentoval dar takto:

„Nebyl to rozhodující argument pro to, abychom se rozhodli postavit operační sály. Samozřejmě si ale takového občanského přístupu velice vážím. Rozhodující bylo, že jsme našli shodu, jak budeme dvorskou nemocnici rozvíjet a že modernizované operační sály jsou k tomu nezbytné.“

Úvahy o opravě sálů vzbudily roztržku

Královéhradecký kraj v poslední době investuje ze svého rozpočtu mnohem nákladnější přestavby holdingových nemocnic. Naposledy začátkem května vypsal veřejnou zakázku na výstavbu urgentního příjmu a modernizaci nemocnice v Rychnově nad Kněžnou za víc než 800 milionů korun.

Hejtmanství původně zvažovalo rekonstrukci původních sálů ve Dvoře Králové, záměr v roce 2017 způsobil roztržku mezi městem a krajem. Několikaměsíční uzavření pracoviště a výpadek operativy by znamenal ekonomický kolaps a začátek konce nemocnice.

„Zahájení stavby operačních sálů je signálem, že dvorská nemocnice má na zdravotnické mapě kraje své místo a dál ho bude mít,“ řekl starosta Dvora Králové Jan Jarolím (ANO).