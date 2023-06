Řidič boural po honičce s jiným autem, domnívá se policie. Hledá druhý vůz

Oznámení o nehodě jaguáru v Libřicích dostali policisté v úterý 20. června ve 23:15.

„Jeho řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a při průjezdu pravotočivou zatáčkou přejel do protisměru, dostal smyk, vyjel vlevo mimo vozovku, kde narazil do kamenného mostku. Vlivem nárazu bylo vozidlo odhozeno vpravo mimo komunikaci, kde narazilo do elektrického rozvaděče a do oplocení domu,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Řidič je zatím neznámý. Neudělal, co ukládá zákon, a od nehody utekl. Auto mělo pouze převozní značku a nemělo uzavřené zákonné pojištění. Policisté na voze odhadli škodu na 30 tisíc korun a na ostatních věcech na 70 tisíc.

Šetřením policisté zjistili, že řidič jaguáru se měl od Rohenic až do Libřic na silnici honit s osobním vozidlem značky Toyota Yaris v bílé barvě.

„Jelikož se nám do současné doby nepodařilo zjistit řidiče, obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc. Žádáme svědky, kteří by mohli k případu podat jakoukoliv informaci, nebo na svých kamerách zachytili zmiňovanou honičku, aby zavolali na linku 158,“ požádala mluvčí.