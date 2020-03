Stát nabízí Nečesanému s rodinou místo 45 milionů odškodného jen přes jeden

Stanovisko ministerstva potvrdil mluvčí Vladimír Řepka.

„Žadateli jsme přiznali částečnou satisfakci za utrpěnou nemajetkovou újmu,“ řekl k tomu Řepka.

Spolek Šalamoun, který dlouhodobě stojí za rodinou Nečesaných, avizoval, že rodina se s nízkou nabídkou nespokojí a o konečné částce rozhodne soud.



„Domáhají se odškodnění za neoprávněné trestní stíhání, vazbu, nepřiměřenou délku řízení, nemajetkové újmě na zdraví, nesprávný úřední postup a další věci,“ uvedl místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič.

Lukáš Nečesaný redaktorku s prosbou o vyjádření odkázal na rodinného právníka Michala Pokorného.

Rodina podá žalobu, rozhodovat tak bude znovu soud

Ten podání žaloby potvrdil. „Odškodné bylo přiznáno pouze Lukáši Nečesanému. Zbytku jeho rodiny ministerstvo sdělilo, že na odškodné nemají nárok, protože nebyli účastníky řízení. Jejich obavy a utrpení, které si prožili, jsou podle resortu jejich problém,“ řekl Pokorný.



Žádost Nečesaný a jeho příbuzní podali v září loňského roku a ministerstvo mělo půl roku na to se k ní vyjádřit.

„Během následujícího půl roku budeme analyzovat jednak průběh celého trestního řízení a zohledňovat konkrétní žádosti a porovnávat s podobnými případy. Jsme na samotném počátku. Běžné odškodnění se pohybuje v řádu desítek tisíc korun, vyplaceny ale byly i částky nad jeden milion korun,” podotkl tehdy Řepka.

Advokát Pokorný pro MF DNES před půl rokem vypočítal, že zaslal celkem osm žádostí k odškodnění nemajetkové újmy.

„Požadujeme náhradu nemajetkové újmy, která vznikla v prvé řadě panu Lukáši Nečesanému nezákonným trestným stíháním a jeho důsledky. Stejně tak byla postižena jeho celá rodina. Případ, jako je tento, nemá podle mého názoru v české justici obdoby,“ řekl advokát.

„Bylo v něm vyneseno čtrnáct rozhodnutí různými soudy, třikrát byl soudem prvního stupně odsouzen a třikrát stejným soudem zproštěn. Celé to trvalo šest let, což bylo nepředstavitelné období pro Lukáše a jeho rodinu, kdy neustále nad nimi visel Damoklův meč odsouzení za ten nejzávažnější zločin, který vůbec existuje, a to pokus o vraždu. Šest let se probouzel s tím, že nevěděl, jestli v nejbližší době nebude deset nebo několik desítek let trávit ve vězení,“ uvedl advokát Pokorný.

Vyšetřování ohledně napadení kadeřnice v Hořicích dál pokračuje, policie ho však zatím nechce komentovat. „Vyšetřování pokračuje tak, jak jsme už v předchozím období avizovali. Stále je neveřejné, až dojde k nějakému závěru, tak budeme včas informovat i média,“ sdělila loni v září policejní mluvčí Ivana Ježková.

Nečesaný byl za napadení ženy dva roky ve vězení, justice ho ale nakonec pravomocně zprostila viny.

Útok v kadeřnictví v Hořicích na Jičínsku se stal v únoru 2013. Státní zastupitelství z něj obžalovalo tehdejšího středoškolského studenta Lukáše Nečesaného. Obžaloba tvrdila, že uhodil kadeřnici do hlavy polenem a sebral jí přes deset tisíc korun. Žena nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později jej označila za útočníka. Podle soudních znalců trpěla po napadení výpadky paměti.

Královéhradecký krajský soud mladíka nejprve opakovaně poslal za mříže, po zásahu Nejvyššího soudu a změně trestního senátu jej dvakrát zprostil viny. Pražský vrchní soud osvobozující rozhodnutí vždy zrušil a žádal nové projednání a předloni i druhou změnu soudního senátu, což po Nečesaného stížnosti odmítl Ústavní soud.

Nečesaný u vrchního soudu v létě 2016

Poté už vrchní soud loni v březnu zprošťující rozsudek potvrdil. Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička nicméně v odůvodnění uvedl, že rozhodnutí je z jeho pohledu špatné, ale že vzhledem k procesní situaci neměl jinou možnost. Za tento výrok pak dostal výtku od předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala.