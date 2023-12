VIDEO: S navěšováním řetězů začali už v srpnu, dům ovládlo 60 tisíc světýlek

Byli to právě přátelé z malé vesnice, kteří letos na jaře přemluvili Milana Bartoše a jeho rodinu, aby se k tradici vánočních světýlek vrátili. Dům u silnice svítil i v minulosti, jenže kvůli studiu syna na vysoké škole rodina od všudypřítomných světýlek v posledních dvou letech upustila.

„Přišel s tím syn a my jsme ho podporovali, ale protože odjel studovat na druhý konec republiky a domů jezdil jednou za dva měsíce, neměl na světýlka čas,“ zdůvodňuje Milan Bartoš, proč rodina dva roky „nesvítila“.

Když za nimi letos na jaře přišli přátelé, že s výzdobou pomohou, rodina souhlasila. Plácli si v červnu a aby dům a zahrada vypadaly ještě lépe než dřív, nakoupili další hromadu osvětlení. S navěšováním řetězů začali už 8. srpna.

Skoro 60 tisíc světýlek

„Poslední ročník svícení byl 2020, kdy tady bylo k vidění necelých 30 tisíc světýlek. Letos je to skoro dvojnásobek. Máme jich tu 56 630,“ říká Bartoš.

Na umístění výzdoby se podílelo víc než 10 lidí, přesto jim rozmístění kilometrů kabelů trvalo neuvěřitelných 420 hodin. Omotané jsou stromy v zahradě, osvětlený je plot, pergola, zahradní domek nebo keře. A samozřejmě také celý dům.

Soně Bartošové pomáhala s vánoční výzdobou rodina i přátelé. (12. 12. 2023)

Velmi oblíbený je betlém či vyzdobená lavička, kde si návštěvníci dělají fotky. V pergole pro ně je přichystané občerstvení, horký čaj i bonbóny. Za vstup se do zahrady neplatí, ale návštěvníci ochotně přispívají do kasičky, jejíž výtěžek pomůže alespoň zaplatit náklady na elektřinu.

„Za hodinu mají světýlka spotřebu 0,9 kilowatty. Je tu celkem 4,5 kilometru světelných kabelů a k nim dalších 1 125 metrů přívodní kabeláže se 125 trafostanicemi. Celé to ovládáme chytrými zásuvkami přes aplikaci v telefonu,“ sype Milan Bartoš další data z rukávu. „Šíří to radost, to jsem si přál,“ dodává.

Nadšení nezapře. Když s výzdobou začínal, trávil dlouhé hodiny plánováním. Celý dům si nakreslil s přesností na centimetry a nakonec všude natáhl drátěnou konstrukci, ke které se světelné řetězy přichytí.

„Už vím přesně, kam který kabel přijde, kudy povede a tak. V letošním roce počítám, že do konce března, maximálně do půlky dubna, by měly být světýlka dole. Všechno uschovám v krabicích na půdě, na domě nic nezůstane,“ upozorňuje na práci, která je vidět ještě méně, než samotné zdobení.

Dům svítí od 16:30 do 22 hodin večer. Když za rodinou přišli místní, že by rádi potkávali světýlka i ráno, přidala rodina ještě čas od 5 do 7 hodin. Pohádkový dům tak mohou obdivovat i děti při cestě do školy.