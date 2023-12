Politika při odchodu z akce napadl agresor. Roztrhl mu kabát a rozdupal pralinky

Čtyřicetiletého politika ve středu kolem půlnoci při odchodu z kongresového centra Aldis napadl neznámý muž, a přestože útok vidělo několik svědků, policii nikdo z nich nezavolal.

Případ až druhý den na policii oznámil sám Hanousek. „V životě se mi nic podobného nestalo a nikomu bych to nepřál. Tohle už bylo skutečně hodně za hranou,“ řekl politik, kterému se vybavila emočně vypjatá debata s fotbalovými fandy o stavbě stadionu v kině Central, ale fyzický útok zažil poprvé.

„Přijali jsme ve čtvrtek odpoledne oznámení o napadení, které prověřujeme jako přestupek proti občanskému soužití,“ potvrdila mluvčí policie Eva Prachařová. Za přestupek hrozí útočníkovi pokuta až do výše 20 tisíc korun, ale není vyloučeno, že může dojít ke změně kvalifikace, trest by útočníkovi mohl hrozit i za útok na veřejného činitele a výtržnictví.

„Večírek se vydařil, obzvlášť, když odešly některé politické šarže. V šatně jsem si po půlnoci vyzvedl kabát, šel k východu, kde mi ale cestu zastoupil chlap ve věku asi čtyřiceti let a začal na mě hulákat: Ty zelenej haj*le. Bránil mi v odchodu, dál mi sprostě nadával a snažil se mě srazit na zem,“ popisoval útok politik.

„Přišlo mi, že svědků bylo okolo dost, bohužel jsem ale nikdo z nich neznal a nikdo včetně vrátného ani přes mé opakované prosby nezavolal policii. Když útočník slyšel, že chci volat policii, vyprovokovalo ho to ještě víc, strkal mě pod schody a roztrhl rukáv kabátu. Nevím jak by to dopadlo, kdyby pro něj nepřišli kamarádi, že jim přijel taxík. Rozhodně to ale nebylo nevinné šťouchání,“ uvedl politik, který vše na policii oznámil až druhý den po jednání na magistrátu.

„Byl jsem v šoku“

„Byla moje chyba, že jsem policii nezavolal hned po útoku a nepočkal na ni, ale byl jsem v šoku. Vůbec nemám tušení, kdo to byl a co mu vadilo. Každopádně na tu akci neměl přístup jen tak někdo, většinou tam byli starostové obcí, zaměstnanci firmy VAK nebo jejich rodiny. S tím člověkem jsem nepřišel do kontaktu ani při tom večírku,“ pokračoval Martin Hanousek.

Ředitel Aldisu Tomáš Faltus odjel domů ještě před incidentem, o útoku se dozvěděl až druhý den ráno od nočního recepčního.

„Nevím o tom téměř nic, ale až nás policie požádá o záznam z kamer, pochopitelně je bude mít k dispozici. Kamer máme více, bude potřeba nalézt ten nejvíce odpovídající záznam. Sám jsem byl svědkem fyzických napadení například při studentských plesech, toto ale byla premiéra. Mezi lidmi panuje úplně zbytečná nervozita a neskutečná arogance,“ konstatoval šéf kongresového centra.

Mezi prvními se o napadení hradeckého politika ve čtvrtek dozvěděl i ředitel společnosti VAK Jiří Šolc, který hned požádal vedení centra o kamerové záznamy.

„Stalo se to v místech, kde se pohybovala malá skupinka lidí, pravděpodobně ve foyer. My ani nejsme schopni říct, zda to byl někdo z naší akce. Ptal jsem se, jestli ten incident někdo z mého okolí neviděl, ale bohužel. Uvidíme, jestli se podaří něco zjistit,“ řekl Jiří Šolc.

Útoky na politiky

S útoky a bohužel i zraněními už mají zkušenosti jiní politici. V 90. letech například někdo pobodal předsedu KSČM Jiřího Svobodu nebo pořezal v obličeji tehdejšího poslance za ČSSD Pavla Dostála. Ránu pěstí do obličeje v roce 2010 na mítinku dostal i Bohuslav Sobotka (ČSSD) a naposledy v dubnu 2019 dvojice mužů zranila na koštu vína poslance TOP 09 Dominika Feriho.

V Hradci Králové jsou útoky na politiky jen velmi výjimečné. V srpnu 2012 na veřejném projednávání územního plánu vytáhl na bývalého náměstka primátora Jindřicha Vedlicha (TOP 09) a europoslance Oldřicha Vlasáka (ODS) sekeru třiapadesátiletý opilec, kterého však zajistila policie.

V červenci 2014 se s násilím setkala i tehdejší náměstkyně primátora Anna Maclová (KDU), jež sbírala podpisy na podporu zachování „lízátek“ na hradeckém stadionu. Stánek tehdy rozkopl šéf hradeckého fotbalového fanklubu Jan Kotouček, napadení političky však zabránili svědci.

Byl jsem šokovaný, motala se mi hlava, řekl poslanec Feri ke svému napadení (23. 4. 2019):