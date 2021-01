Řidič skútru jezdící v zakázaném území napadl ve Strážném strážce Krkonoš

Incident se stal v pátek v okolí Strážného na Trutnovsku. Strážce KRNAP se do střetu s nelegálně jedoucími skútry dostal během služby několikrát.

Poprvé si strážce všiml pěti skútrů vyjíždějících z lesa na cestě kolem vrchu Vápenice nad Dolním Dvorem. Dva se pokusil zastavit, avšak řidiči na výzvu nereagovali, snažili se na něj najet a pak ujeli. Podruhé strážce zaregistroval další jedoucí skútr na křižovatce u chaty Ferra ve Strážném.

„Jeho řidič se jej při průjezdu pokusil udeřit pěstí, což se mu nepodařilo. Po chvíli se na místo střetu vrátil a v útoku na strážce pokračoval. Letos jde o první takto vážný incident,“ řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Agresivita jezdců na skútrech v Krkonoších podle něj roste. „Letos je to markantní posun, a to i kvůli tomu, že se mění struktura návštěvníků Krkonoš. To je také jeden z důvodů, proč se naši strážci častěji setkávají s agresivitou,“ řekl ČTK Drahný.



„Policie skutek kvalifikovala jako násilí proti úřední osobě, za což může být pachatel potrestán odnětím svobody až na čtyři léta,“ uvedl Drahný.

Správa KRNAP vyzvala svědky incidentu k pomoci při identifikaci pachatele. Mohou volat na linku 158 nebo telefon Správy KRNAP 737 209 900.

Dosud nejzávažnější incident, který se stal v zimě v Krkonoších a souvisí s nelegálním pohybem skútrů, je starý 15 let. „Dobrovolný strážce tehdy zastavoval v noci skútry, kterého porazily a způsobily mu tříštivou zlomeninu stehenní kosti,“ řekl ČTK Drahný.

Zimní sezonu v Krkonoších ovlivňuje koronavirová pandemie, kvůli vládním opatřením jsou zavřené sjezdovky i hotely, část lanovek vozí jen pěší turisty a běžkaře. Hory jsou přitom zejména o víkendech plné turistů.

V Krkonoších už začaly fungovat společné hlídky policie a strážců Správy KRNAP, do terénu se vydávají policisté na skialpech.

„Strážci budou společně s kolegy z Policie ČR řešit především přestupky týkající se porušování pohybu v klidových územích národního parku a přestupky proti Návštěvnímu řádu chráněného území,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.