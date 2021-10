Nesouhlasíme s uzavřením části náměstí, protestují lidé z Police nad Metují

Podle návrhu by zmizela průjezdní silnice přes střed Masarykova náměstí, kudy si někteří řidiči krátí cestu. U radnice by se dalo na náměstí jen vjíždět. Auta by směla jezdit jen po obvodu, vyjela by dvěma jednosměrkami nebo obousměrnou ulicí u Pellyho domů.



„Obešli nás, změna mohla být schválená a už by přes to nejel vlak. Napřed to vypadalo, že ,krásné’ náměstí nechceme jen my jako podnikatelé, ale přidali se i jiní občané, které to hodně zajímá. Od druhé poloviny srpna podepsalo petici už několik stovek lidí,“ říká majitelka koloniálu Renata Steinerová, která ještě s dvěma zastupiteli sepsala petici.

Varují, že se náměstí promění v kruhový objezd a dopravní zátěž stoupne. Některé prodejny budou mít problémy se zásobováním. Nepočítá se ani s auty s přívěsy, komplikované bude i odklízení sněhu.

„Znám lidi, kteří si ze sídliště autem jedou koupit cigarety do trafiky. Dnes si zajedou na horní polovinu náměstí a nevíme o nich, nově by museli projet i dolní polovinou, pak zaparkují a znovu pojedou dokola. I dopravní inženýr policie nám potvrdil, že částečné uzavření povede ke zvýšenému provozu,“ zlobí se podnikatelka.

Podle ní stačí, aby na náměstí opraveném před dvaceti lety přibyl retardér u kašny, aby to zbrzdilo příliš spěchající řidiče.

Petičníky mrzí, že vedení města před dvěma lety slibovalo, že jakmile na náměstí bude chtít něco prosadit, předem to řekne, ale to se nestalo. Místostarosta Jiří Škop (ODS) dodatečně uznává, že to byla chyba, podle něj však o úplnou novinku nešlo.

„Asi jsme si tím naběhli“

„Úvahy o tom, že by v Kostelní ulici byla pěší zóna a náměstí se zklidnilo, tu byly už roku 2008 po otevření obchvatu. V roce 2012 jsme získali v Ceně Petra Parléře tři návrhy náměstí a jako nejlepší vzešel návrh Alexandra Skalického, který se ještě upravoval. Když jsme později zpracovávali vizi rozvoje města, požádali jsme architekty ze City Upgrade, aby se na Skalického studii podívali a zkusili jiné řešení, které by veřejnosti vyhovělo v počtu parkovacích míst, obsluze obchodů a v zeleni. Rozhodli jsme se, že dřív, než zadáme ostrou projektovou dokumentaci, zkusíme ověřit dopravní řešení, zda to funguje,“ vysvětluje místostarosta.

Vize v Polici Poličtí opravili Masarykovo náměstí roku 2000, v horní části vykopali nádrže staré benzinové stanice. Koncem roku 2007 se otevřel obchvat centra na silnici II/303 mezi Náchodem a Broumovem, část řidičů si přesto dál krátí cestu přes centrum. Vize rozvoje města z roku 2019 nabízí inspiraci pro budoucí podobu Masarykova náměstí, ale i dalších ploch. Bezděkovy sady by se mohly přeměnit na park, pokud by se na Kostelní náměstí přestěhovalo autobusové nádraží. Vzniknout by mohla i obřadní síň nad husitským kostelem. Místo zbourané mlékárny se počítá s bytovým domem. Architekti ze City Upgrade zpracovali studii sídliště, obyvatele však zaskočilo úrovňové parkování.

Zastupitelé odsouhlasili, že z letošního rozpočtu dají 300 tisíc korun na studii a výměnu značek na Masarykově náměstí a 200 tisíc na dopravní změny na Kostelním náměstí. Město se na dopravních změnách dohodlo s policií.

„Slíbili jsme projednání s veřejností, jenže pak do toho přišel lockdown a po něm léto. Chtěli jsme nahnat čas, abychom změny v dopravě stihli v listopadu, ale asi jsme si tím u veřejnosti naběhli,“ uznává Škop.

Radnice ještě narychlo svolala na začátek září veřejnou prezentaci, tam se však už setkala hlavně s kritikou. Nepředložila ani žádný dopravní průzkum, který by sledoval, kolik řidičů centrem jen projíždí, aniž zastaví.

Parkování by mělo na náměstí zůstat, projektant navrhl 63 míst namísto současných 70. Zanikly by všechny přechody, protože v oblasti centra se bude smět jezdit jen 30 km/h. Pro pěší se počítá s koridorem od radnice ke koloniálu podobně jako nyní.

„Dnes je tu přes část náměstí jeden přechod pro chodce v délce 33 metrů, který policie dosud toleruje. Správně by měl být osvětlený, rozdělen ostrůvky. Také současná parkovací místa jsou užší, než by měla být. Kdybychom nic neudělali, asi třicet míst by se muselo zrušit,“ říká místostarosta.

Radnice slibuje, že na návrhu změn zapracuje. Prověří možnosti jednosměrek a zásobování obchodníků, nechá spočítat průjezdy aut a patrně navštíví i náměstí v České Skalici. Pak nabídne veřejnosti novou schůzku. Možností je i venkovní výstava.

„Uvítali bychom víc zeleně“

Doprava je jen první krok, pak se město chce pustit do projektu stavebních úprav náměstí. Záleží však, zda na to získá dotaci. Plocha náměstí by měla být v jedné úrovni, uprostřed se počítá s trávníkem, kašnou, pítkem Julinkou a s dalším vodním prvkem. Auta a chodce by měly oddělovat desítky velkých květináčů. Uprostřed má být místo pro trhy.

Místní však zmiňují, že nevidí příliš důvodů náměstí přestavovat. Dopravní nehody se tam téměř nedějí, leckomu současný stav vyhovuje.

„Dnešní zákazník chce přijet a odjet, nechce hledat parkovací místa a chodit daleko. K nám chodí asi ze dvou třetin důchodci nebo turisté. Ve všední dny přijdou, ale v sobotu odpoledne a v neděli je na náměstí mrtvo. Průjezd aut tu není velký, nechápeme, proč by se náměstí mělo opravovat. My bychom uvítali víc zeleně a květin, ale ne zavírání náměstí nebo snižování počtu parkovacích míst. Celý návrh dopravních změn bychom škrtli, je to zbytečné,“ říkají Marcela a Petr Schreiberovi, kteří už šestadvacet let provozují cukrárnu.

Majitelé cukrárny dojíždějí z Hronova a hlavně nechtějí, aby Police vystavěla podobné náměstí, jaké pořídil Hronov za 65 milionů korun, tedy zcela vydlážděné, téměř bez zeleně a jen s málo obchody, které žije jen jediný týden v roce, kdy je divadelní festival. Podobná obava zaznívá i od dalších.

Majitel drogerie David Vávra nejdříve pohlížel na návrh dopravy vstřícně. Když se však seznámil s tím, co by to přineslo, byl by raději, aby to vůbec nenastalo. Vadí mu, že se ulice U Opatrovny změní v jednosměrku. Doposud k němu přes náměstí jezdí denně dvě či tři nákladní auta se zbožím, v jednosměrce by se však zboží nedalo vykládat.

„Investovali jsme do skladů a vybudování internetového obchodu, auta by ale v jednosměrce nemohla couvnout a složit zboží. Tím to pro nás postrádá smysl. Neznám nikoho, kdo by celkovou změnu na náměstí chtěl. Police má obchvat vyřešený. Kdo tu do náměstí nechce vjet, nemusí. Vnímáme to jako nepotřebné omezení. Město potřebuje investovat třeba do chodníků v jiných částech zástavby,“ tvrdí David Vávra.

Podle něj je Police příliš malá na takové dopravní omezení, jen by to nahrálo tomu, aby se zákazníci z náměstí přesunuli k Penny Marketu, protože tam je volné parkoviště a žádné překážky.