Hradec si chce pronajímat menší byty od soukromníků, nabídne je lidem v nouzi

16:08

Nedostatek nájemních bytů v Hradci Králové, především těch, s nimiž může operovat město, by se měl v nejbližších letech snížit. Radnice plánuje výstavbu nových nájemních bytů i pronájem soukromých bytů do rukou města. To by je dál pronajalo sociálně slabším zájemcům, kteří na komerční nájmy nedosáhnou.