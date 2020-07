K otřesnému nadjezdu se nikdo nehlásil, opravy začnou nejdřív za dva roky

K formálnímu převzetí se přihlásilo město, které jej však vzápětí předá hejtmanství. A kraj je údajně připravený se o chátrající stavbu postarat.



I laik bez stavařského vzdělání při krátké prohlídce malšovického nadjezdu musí pochopit, že oprava je nutná. Rzí prožrané zábradlí je spíš kosmetickou chybou, která se dá odpustit. V podstatně horším stavu je betonová konstrukce.



Na povrch vylézají ocelové výztuhy, na stropě i stěnách se kvůli vlhkosti tvoří krápníkové útvary, na zemi se povalují betonové úlomky, z nichž ten největší může vážit i kolem padesáti kilogramů. Konstatování statika, že nosné konstrukce jsou v pořádku, je slabou útěchou.

„Pravidelně jsme dělali statické zkoušky. Ne, že by byla nějaká hrozba, ale nadjezd opravy potřebuje jako sůl,“ říká náměstkyně hradeckého primátora pro majetek města Věra Pourová (ANO). Podle ní dohady o vlastníku nadjezdu trvaly 15 let. K ústní dohodě s krajem došlo až loni v létě.



Definitivní verdikt by mělo přinést červnové zastupitelstvo, které má konstatovat vlastnické právo města a zároveň schválení darování kraji. „Pokud by k této dohodě nedošlo, město by ve svém vlastnictví mělo nadjezd, který mu podle mého názoru nepatří,“ upozorňuje náměstkyně.

Podle primátora Alexandra Hrabálka (ODS) kraj na město naléhal už delší dobu, o chátrající nadjezd se hlásí, ale převod byl snadný jen zdánlivě.

„Zabývali jsme se tím od začátku funkčního období, bylo to rozpracované a vypadalo to na velmi jednoduchou administrativní záležitost. Ve skutečnosti to bylo naopak složité a jsem opravdu rád, že se to podařilo dotáhnout do konce. Oprava a údržba nadjezdu jde do milionů korun ročně,“ zdůrazňuje primátor.

„Jsme připraveni nadjezd převzít do správy, protože je součástí silnice, která je krajská. Současně jsme připraveni se mu věnovat i z hlediska stavebních a údržbových prací,“ potvrzuje náměstek hejtmana pro dopravní oblast Martin Červíček (ODS).

„Každému, kdo o skutečném stavu mostu pochybuje, doporučuji se na něj jít podívat. Zkrátka budeme muset v dohledné době zapracovat na jeho rekonstrukci, protože nad čímkoli jiným převažuje veřejný zájem. Kraj se musí starat o poměrně širokou silniční síť, je to sice jen kousek navíc, ale nadjezd je opravdu v neutěšeném stavu. Problematika, jestli patří státu, kraji nebo městu, je velmi složitá a vyřešení právního rébusu zabralo několik let,“ popisuje Václav Řehoř (ODS), krajský radní pro oblast investic a majetku.



Odhaduje, že už v příštím roce by mohla vzniknout projektová dokumentace a v roce 2022 začít i opravy. Náklady se odhadují jen obtížně, před několika lety se však hovořilo o částce kolem 60 milionů korun.

Nadjezd přes železnici je neopravitelný

Dokonce v ještě o poznání horším stavu než malšovická stavba je nadjezd přes železniční trať v Koutníkově ulici. Statik už v roce 2016 konstatoval, že je neopravitelný, loňská zkouška pak prokázala další zhoršení a krajský úřad vydal veřejnou vyhlášku, která ŘSD dovoluje omezit provoz na nadjezdu až do roku 2023 (o dalších podobných stavbách čtěte v článku V kraji je 140 mostů ve špatném stavu).



Do té doby by v těsné blízkosti měl vyrůst další dvoupruhový nadjezd. „Studie předpokládá výstavbu nového mostu o dvou jízdních pruzích jižně od stávajícího mostu, na který bude převeden veškerý provoz. Poté bude starý most kompletně demolován a na jeho místě postaven nový dvoupruhový most. Ve výsledném stavu budou pro oba směry k dispozici po dvou jízdních pruzích,“ říká mluvčí ŘSD Nina Ledvinová, podle které výstavba potrvá nejméně dva roky.

Nadjezd byl i tématem posledního zasedání hradeckého výboru pro územní plánování. Město se přimlouvá za co nejrychlejší stavební akci, protože stav nadjezdu si vloni na podzim vyžádal omezení provozu a tím pádem i zpomalení dopravy.

„Nadjezd má zásadní statické závady, proto bude v budoucnu třeba kompletně vyměnit mostní konstrukci. Věřím, že k rekonstrukci dojde v nejbližších letech,“ zdůrazňuje investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).