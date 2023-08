Potok v Náchodě nepobral prudký déšť, ulice a zahrady zavalilo bahno

Byly tři hodiny ráno, když Jaroslava Jánského probudil podivný zvuk. Hřmění bouřky a prudké poryvy větru ho vyrušily ze spánku v noci na pondělí hned několikrát, tím divným zvukem v Pekelské ulici v okrajové části Náchoda však bylo drhnutí lopat o asfalt. Zkontroloval budík, vstal a vyhlédl z okna.

„Říkal jsem si, co tady škrábou s lopatama. Na ulici se to hemžilo světýlky. Byli to hasiči, vyhrnovali bahno ze silnice,“ líčí noční budíček Jaroslav Jánský.

Oblékl se a chtěl se jít podívat ven, ale ve vstupních dveřích se zastavil. Pod vrstvou bahna zmizely i schody u vstupu do domu.

„Holínky by mi nestačily, tak jsem šel do toho bláta jen bosý v pantoflích,“ pokračuje. Ještě ve dveřích zaslechl i zvuk čerpadla, které odvádí kondenzát z kotle ve sklepě.

„Bylo mi divné, proč pořád čerpá. Otevřel jsem dveře a vidím, jak čerpadlo plave na hladině. Ve sklepě bylo 40 centimetrů vody, až pod kotel. Kdyby se to stalo před měsícem, tak je po něm, protože původně stál kotel na zemi, teprve nedávno ho při výměně pověsili na zeď,“ líčí další překvapení.

Přitom voda se do sklepa nedostala svrchu okny, ale prosakovala přímo skrz základy. Když ji hasiči zhruba dvě hodiny odčerpávali, bylo podle majitele vidět pramínky vody, které crčely ze stěn.

„To mě překvapilo. Sklep je jen uprostřed domu a nečekal bych, že se tam dostane voda. Barák jsem kdysi podřezával, ale udělat vanu ve sklepě mě nenapadlo,“ vypravuje Jánský.

Bylo zhruba půl čtvrté ráno, když se dal do likvidace následků prudké noční bouřky. Nezastavil se až do poledne. Když se jeho manželka ráno chystala do práce, museli zavolat synovi, aby pro ni přijel do sousední ulice, kam žena došla v holínkách. Jejich auto zůstalo uvězněné v bahně.

Propustek nestačil

Voda se do zasažených domů v Pekelské ulici nedostala z prudkého svahu za domy, nad nímž vede silnice na Dobrošov, ale z lesní cesty, přes kterou ze svahu teče bystřina. Ústí do řeky Metuje, jež protéká hned za domy na druhé straně ulice.

Propustek v cestě vodu nepobral a mírný dolík uprostřed ulice se rázem změnil v bahnitý bazén. Voda s bahnem vystoupala až do výšky 20 centimetrů. Zatímco dříve menší podobné záplavy podezdívka plotu ustála, nyní se voda dostala nejen k domu, ale i na zahradu za ním, kde je v zemi zapuštěný bazén.

„Do něj to naštěstí nevlétlo. Akorát jsem o víkendu posekal a říkal si, jak je to pěkně upravené,“ kroutí hlavou Jánský při pohledu na okrasné keře uprostřed bahna.

Co šlo, už vyhrnul do ulice, kde bahno likvidovali hasiči a pracovníci technických služeb. Ti lepkavou hmotu nabírali nakladačem do multikáry a vyváželi pryč. Usazeniny se hasiči snažili odplavit hadicemi. Na další čistění pak přijel zametací vůz.

„Přišlo to asi v jednu hodinu ráno. To mě vzbudila bouřka, začalo se blýskat a kolem půl druhé už flákal vítr do oken,“ popisuje další muž ze sousední ulice, kudy se voda také valila.

Podle něj ji nepobralo ústí zatrubněného potoka, který se do Metuje vlévá na Drtinově náměstí: „Nahoře je taková sběrná nádrž s kamením a tu už 20 let nikdo nečistí.“

„Podobná povodeň tady byla před 40 lety. Tehdy to obrátilo i silniční panely na ulici,“ souhlasí Josef Jakubec ze sousedství.

Radnice v Náchodě přiznává, že zatímco propustek na konci Pekelské ulice se pravidelně čistí, zatrubněný potok v sousední Partyzánské ulici dosud pozornosti unikal.

„Jestli tam má být nějaká nádrž, o té nevím, ale určitě to prověříme, abychom předešli podobným problémům v budoucnosti. Propustek v Pekelské ulici jsme chtěli i zkapacitnit, ale narazili jsme na odpor majitelů pozemků, přes které vede zatrubněná část potoka,“ vysvětluje místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka (ČSSD).

Ve škole pomohly děti

Voda s blátem zatopila i další domy včetně rozestavěné budovy na rohu ulice. Vtrhla také do sousední ulice Na Skalce, kde je místní sokolovna i zadní vstup do areálu základní školy. Tudy se bahno prohnalo až k řece.

„Děti to tady pomáhaly vyhrnovat, vzali jsme to hadicí a lopatami. Byla to pěkná spoušť. Vletělo to i do odpadové jímky, ještě že ji před dvěma týdny vyváželi,“ říká zdejší školník, když ukazuje posezení a dětský domek na hraní v dolní části areálu, kde bahno ještě leží.

Sousední sokolovně, která stojí o pár desítek centimetrů výš, se voda s bahnem vyhnuly. „Bouřku jsem v noci slyšel, ale ráno jsem otevřel internet a najednou vidím naši halu. Naštěstí to nenateklo dovnitř, jen trochu dveřmi a to jsme setřeli. Já jsem zažil i vodu z řeky, to bylo horší, to šly všechny parkety pryč,“ vzpomíná správce sokolovny Vratislav Vojnar.

Odklízení naplaveného bahna potrvá na části pozemků i několik dní. Zatímco na asfaltových plochách nebo dlažbách ho lze odplavit, z trávníků ho lidé budou dostávat jen těžko. „Zkusíme ho nechat vyschnout a pak uhrabat,“ míní Jaroslav Jánský.