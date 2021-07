Náchod vyjednal odkup dalšího domu kvůli obchvatu, rodině sehnal nový

Náchodská radnice začala na výkupech pro šestikilometrový severní obchvat spolupracovat před čtyřmi lety, když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo konečně platné územní rozhodnutí. Politici už tehdy slibovali, že vyrazí jednat osobně tam, kde bude problém. Město uvažovalo, že lidem postiženým demolicemi nabídne náhradní pozemky.

Zastupitelé Náchoda nyní odsouhlasili prodej, který vyřeší demolici i budoucí bydlení rodiny Ježkových z Kramolny. Jejich starší domek stojí v trase obchvatu, nedaleko zamýšleného tunelu.

„Řekla jsem manželovi Pojď, vymalujeme, ale on namítal Vždyť nás za rok zbourají. Každý rok chodily dopisy, že nás zbourají, vykoupí, zbourají. Vlastně nás to demotivovalo cokoliv tady dělat a vytvářet útulný domov,“ uvedla Radka Ježková pro Českou televizi. V domku bydlí manželé dvacet let. Původně se chtěli se státem soudit, od toho však upustili.

Majitelé nakonec svůj starší domek prodají ŘSD za cenu podle znaleckého posudku za necelých 2,6 milionu korun. „Tento případ byl ojedinělý v tom, že manželé po dvacet let neinvestovali do domu ani korunu, protože jim politici neustále říkali, že obchvat bude, jenže se nevědělo, jestli za pět, nebo deset let. Promítlo se to ve znaleckém posudku, který určil nízkou cenu. Manželé Ježkovi za mnou přišli zoufalí, že by nebyli schopni ani si koupit náhradní byt,“ říká starosta Náchoda a poslanec Jan Birke (ČSSD).



Pomohlo až zvýšení ceny o koeficient 1,5násobku podle novely zákona 416 o liniových stavbách, kam se obchvat Náchoda dostal.



„Už před třemi lety jsem slíbil zastupitelům, že šest demolic na obchvatu budeme řešit individuálně. V tomto jednom případu jsme do toho jako město i vstoupili. Vytipovali jsme nemovitost, nechali ji ocenit znalcem a posudek navýšený koeficientem poslali silničářům. ŘSD zaplatí kupní cenu manželům, kteří s nimi uzavřou kupní smlouvu. Mezitím Ježkovi za peníze od ŘSD, které budou uloženy v notářské úschově, nabydou jiný dům, který je v majetku města,“ popisuje starosta.



Manželé zaplatí ŘSD pouze 10 tisíc korun, což je rozdíl mezi výší znaleckých posudků.

Střecha nad hlavou

Obchvat Náchoda Bude dlouhý 6,43 kilometru a povede severovýchodně od města . Odbočovat se bude ze silnice I/33 ve Vysokově, kde vznikne okružní křižovatka, projde východní částí Vysokova a dál členitým územím i lesy přes Kramolnu k Dolní Radechové, kde po jednom z mostů překoná usazovací nádrž popílku z teplárny.



a povede . Odbočovat se bude ze silnice I/33 ve Vysokově, kde vznikne okružní křižovatka, projde východní částí Vysokova a dál členitým územím i lesy přes Kramolnu k Dolní Radechové, kde po jednom z mostů překoná usazovací nádrž popílku z teplárny. Dál povede mimoúrovňově přes údolí Radechovky, po polích bude stoupat k Babí a odtud do údolí Metuje v Bělovsi.



Mezi nejnižším a nejvyšším bodem bude mít převýšení 85 metrů. Součástí budou dvě mimoúrovňové křižovatky , 66 přeložek a úprav silnic třetí třídy, 16 mostů či dva tunely v Kramolně a Dolní Radechové v celkové délce 463 metrů.



, 66 přeložek a úprav silnic třetí třídy, 16 mostů či dva tunely v Kramolně a Dolní Radechové v celkové délce 463 metrů. Podle údajů ŘSD by měl stát 2,8 miliardy korun.

Starosta pomáhal jednat s ŘSD i pěti dalším majitelům, kteří přijdou o domy na Kramolně a ve Vysokově. Přiznává, že sdělovat lidem, že přijdou o střechu nad hlavou, bylo psychicky náročné. Také v těchto případech se ceny ze znaleckých posudků násobily koeficientem 1,5. Majitelé s cenou souhlasili a z peněz od ŘSD si mohou zařídit jiné bydlení.



„V některých případech jsme pomáhali lidem s hledáním náhradních pozemků, bytů a podobně, které si díky kompenzaci od státu mohou pořídit v katastru města,“ říká mluvčí radnice Nina Adlof.

Pomoc od města ŘSD uvítalo, jelikož výkupy domů ke zbourání bývají citlivou záležitostí. Rodinné domky jsou již vyřešeny, zbývají menší stavby. „Jde o výkupy dalších staveb, jimiž jsou samostatně stojící garáže v obci Dolní Radechová a rekreační objekty, které jsou určeny k výkupu a následně k demolici,“ upřesňuje mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.



Město se angažuje ještě ve výkupech pozemků v trase obchvatu, které potřebuje stát získat. Vlastníkům může nabídnout směnu za jiný pozemek.

ŘSD potvrzuje, že stále počítá s termínem zahájení stavby v roce 2023. Do té doby musí pozemky vypořádat, celkem jich je kolem pěti stovek. „Přibližně 75 procent kupních smluv jsme již odeslali vlastníkům nemovitostí, pozemků a staveb. Z toho asi polovina kupních smluv na nemovitosti, jež jsou předmětem trvalého záboru stavby I/33 Náchod, obchvat, je již uzavřeno,“ podotkla mluvčí ŘSD.