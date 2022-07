Sovětické prasátko i mapy s příběhem představuje hradecké muzeum

Podle ředitele muzea Petra Grulicha je archeologie jednou z hlavních vědeckých náplní Muzea východních Čech: „Proto je archeologie také tématem výstavy sezony. Mezinárodní kontext výstavy navíc skvěle koresponduje s českým předsednictvím EU a s konáním světové konference ICOM, kterou letos hostí Praha a s ní i některá česká muzea včetně našeho. Věřím, že vstupenky uloví hodně návštěvníků a výstava v nich vypěstuje touhu se do muzea vracet.“

Archeologická výstava odpoví na otázky, jak moc se od sebe lišily světy v době mezolitu a paleolitu nebo co se vlastně stalo s původními lovci, když dorazili zemědělci.

Výstava v Galerijním sále je čtyřdílná. V první části je kulturní a antropologický vývoj moderního člověka od gravettienu (30 tis. př. n. l.) až po konec paleolitu (10 tis. př. n. l.), a to po kulturách. Nechybí ani repliky jeskynních maleb zvířat ze slavných francouzských a španělských lokalit.

Druhá část představuje období mezolitu, a to jak v regionu východních Čech, tak v jiných koutech republiky i Evropy. Jde o krajinu a přírodu té doby, tehdejší podobu osídlení, kamenné nástroje, obživu posledních lovců i jejich pohřební zvyklosti a kultovní projevy.

Srp z doby kamenné

Třetí část nabízí domek propojující druhý a čtvrtý okruh, aby se ve stručnosti představil vývoj na Předním východě, kde ve stejné době, kdy u nás žili mezolitičtí lovci, došlo k počátkům zemědělství a domestikace zvířat.

„Tyto znalosti se v neolitu šíří z Blízkého východu do Evropy, a tedy i k nám. Nálezy, které jsou v této části výstavy, laskavě poskytli kolegové z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur v Praze, a jde tedy o skutečné originály, které byly objeveny na území Předního východu,“ uvádí ředitel.

Poslední část přibližuje neolitické období podobně jako mezolit, tedy přes přírodu, sídlení, nástroje, obživu, pohřbívání a kult.

„Zde naprosto dominují předměty z našich sbírek, jelikož Královéhradecko patří v rámci archeologického bádání o neolitu ke klíčovým oblastem. Kromě kamenných artefaktů a keramických nádob bude k vidění i několik unikátů. Přední místo mezi nimi zaujímá sovětické prasátko, tedy keramická figurka prasete, která je jedinou svého druhu, či náhrdelník složený z keramických korálů pocházející z hrobu objeveného v Plotištích nad Labem. I zde jsou vyjma skutečných artefaktů také repliky, které si lze osahat, třeba srp pro sklizeň obilí v době kamenné,“ říká Grulich.

Součástí jsou také promítané 3D modely tehdejšího osídlení a krajiny a k výstavě vzniknou dvě mapy s příběhem. Čtenáře stručně seznámí s tím, co je to vlastně mezolit, a představí mu některé lokality a předměty, o kterých se více dozví ve vlastní výstavě.

„Obsahuje ale řadu informací, které se už do výstavy nevešly, a bude jistě vítaným doplňkem i pro ty, kteří nejprve navštíví výstavu a až potom usednou k počítači. Druhá mapa s příběhem vznikne až příští rok po skončení celé výstavy a její podobu zvolí přímo návštěvníci,“ vysvětluje autor výstavy, kurátor a archeolog Petr Čechák.

Ten připravil trojici témat, mezi nimiž mohou návštěvníci volit. Hlasuje se na tabletu ve výstavním sále. „Ve chvíli, kdy si návštěvník celou výstavu projde, jej v závěru čeká krátké seznámení s každým ze tří témat a má možnost zvolit to, které jej nejvíce zajímá. Hlasování bude možné po celou dobu výstavy. Po jejím skončení, na podzim příštího roku, vznikne mapa na téma s největším počtem hlasů,“ uvádí Čechák.

Život je teď

Od 24. června muzeum otevře výstavu Život je teď 2022, jde o fotografie vzniklé v Národním hřebčínu Kladruby nad Labem.

„Národní kulturní památka ani vzácná zvířata však nejsou tím hlavním motivem, pouze krásnou kulisou, která dává vyniknout osobitosti seniorů z královédvorského Domova důchodců. Právě jejich krása a důstojnost jsou zachyceny v komponovaných fotografiích. Na projektu Život je teď letos kromě mnoha dobrovolníků spolupracovali také studenti z kladrubské střední školy chovu koní a jezdectví a středoškoláci z Dobrušky,“ uvádí mluvčí muzea Lucie Peterková.

Poselství zní: Jste krásní, máte svou důstojnost, děkujeme, že jsme pro vás mohli něco udělat. Chceme se o tuto radost podělit, protože život je teď!

Do 26. června bude k vidění kolekce Mistři svého řemesla, inventura padesáti oceněných osobností tradičních lidových řemesel, a do 28. srpna lze navštívit hravou výstavu Marek Zákostelecký L+. Loutky, kostýmy a scénografie mapují více než třicet let tvorby divadelního scénografa a režiséra roky spjatého s Divadlem Drak, nechybí ani užité grafiky, ilustrace a volná tvorba.