Muzea a galerie zdarma vzali lidi útokem. Zájem stoupl i desetinásobně

Čtyřčlenná rodina stoupá po dřevěných schodech do prvního patra Valdštejnského zámku v Jičíně. Zaskřípou dveře a hned je vítá průvodce s dobrou zprávou.

„Dnes máte vstup zdarma. Je první středa v měsíci, takže se u nás neplatí,“ říká vousatý muž a přidává informaci, že odpuštění vstupného vyhlásil až do konce roku 2023 Královéhradecký kraj pro svá muzea, galerie a další instituce.

Rodina odkládá svršky na věšák a pokračuje do expozice. Otec, který drží v ruce nejmladší dítě, přitom přiznává, že o akci věděl a výlet do jičínského Muzea hry naplánoval cíleně: „Měl jsem to zjištěné asi měsíc dopředu, ale minule nám první středa utekla. Teď jsme si to ohlídali a doufali, že děti budou zdravé.“

V zámecké chodbě, kde jsou staré hračky, loutky a další exponáty, které si návštěvníci mohou vyzkoušet, se rodina potkává s dalšími návštěvníky. Dvě matky se čtyřmi dětmi přišly jen o chvíli dříve. Dívky si hrají s marionetami, chlapec zkoumá otočný válec navozující iluzi běžícího koně. „My jsme o tom nevěděli, řekli nám to až tady na pokladně a byla to příjemná zpráva,“ říká jedna z žen.

Ve vedlejších sálech jsou další dvě skupinky, ve všední den nevídaný úkaz. Jindy by takový počet stačil na celodenní bilanci.

„Návštěvnost u nás výrazně ovlivňují aktuální výstavy. Teď máme výstavu o Večerníčkovi, která je hodně navštěvována rodinami s dětmi. Dnešek je ale i tak výjimečný, od rána se tu střídá jedna rodina za druhou,“ podotýká vedoucí průvodců Jana Kořínková.

Návštěvnost stoupla už v lednu, když se informace o odpuštění vstupného rozšířila. Kromě toho muzeum připravuje vlastní akci. O jarních prázdninách mohou mít vstup zdarma turisté, kteří se v Jičíně ubytují.

Sleva pro dvacet institucí

Volné vstupy každou první středu v měsíci vyhlásil Královéhradecký kraj na začátku prosince. Chce tím pomoci hlavně lidem s nižšími příjmy, kteří by si návštěvy muzeí kvůli inflaci nemohli dovolit.

„Zvolili jsme zapamatovatelný termín. Zkoušky sirén, které každé první středeční poledne zní celou zemí, připomínají, že právě tento den lze vyrazit s celou rodinou na řadu míst v kraji za kulturou bezplatně. Předpokládáme, že si díky tomuto kroku unikátní expozice našich galerií či muzeí prohlédnou i návštěvníci, kteří je dosud nenavštívili, a díky této zkušenosti se budou vracet,“ míní náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová (Východočeši).

Kromě volných středečních vstupů kraj do konce roku změnil hranice bezplatného vstupu pro děti a seniory. Platit tak nemusí děti až do 10 let a senioři od 65 let.

Úlevy platí ve dvaceti institucích, které kraj zřizuje. Kromě jičínského muzea třeba také v muzeích v Hradci Králové, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Polici nad Metují, Vamberku, v pevnosti Dobrošov, v Čapkově mlýně v Hronově, v galeriích v Hradci a Náchodě nebo ve hvězdárnách v Úpici a Hradci Králové.

Podobně jako v Jičíně zaznamenali ve středu zvýšenou návštěvnost i v Hradci. V historické budově muzea napočítali do hodiny před uzavřením 295 návštěvníků, takřka desetinásobek běžného počtu v týdnu.

„Jindy chodí v pracovní dny třeba dvacet lidí, když je edukační program, je jich víc. Díky slevám ale neplatí všichni, tady ve výkazu vidím, že v lednu bylo třeba jen devět platících,“ popisuje pracovnice pokladny.

90 korun - vysoké vstupné

Ve výstavních sálech jsou v tu chvíli nejméně dvě desítky návštěvníků. Ti jednohlasně přiznávají, že přišli cíleně.

„Věděla jsem o tom a motivovalo mě to. Už jsem se sem chystala delší dobu a teď jsem skutečně vyrazila,“ říká žena, která si právě prohlíží expozici Cesty města.

„Ano, využil jsem té možnosti, že je to zadarmo a že je tady nová expozice, kterou jsem ještě neviděl,“ potvrzuje mladík, který právě vyšel ze sálu v patře.

Muzeum odhaduje, že vstupy zdarma nyní tvoří asi třetinu vstupů všech návštěvníků muzea a že číslo vzroste k polovině.

„Náš příjem ze vstupného jsou ročně dva miliony, takže asi milion nám bude v rozpočtu chybět,“ upozorňuje na ekonomickou souvislost ředitel Petr Grulich.

Na prohlídku muzea se vydala i paní Alena s manželem. Když se zešeřilo, přejeli k digitálnímu planetáriu v Novém Hradci Králové. Tam půl hodiny před začátkem programu čeká před budovou okolo patnácti zájemců a další auta právě parkují.

„Já bych jinak nešla, protože vstupné jsou docela vysoká a na dvě osoby je to až až,“ říká Alena. Vstupné do hradeckého planetária je konkrétně na středeční podvečerní program pro dospělou osobu 90 korun. Hradecké muzeum vybírá na vstupném za stálou expozici včetně výstav 150 korun.

Do hvězdárny je nutná rezervace

Když pracovníci vpustí čekající dovnitř, hned se ptají, zda mají rezervovanou volnou vstupenku. Kapacita sálu je totiž 95 míst a hvězdárna už na webu upozorňuje, že někoho musí odmítnout.

„Na návštěvnost si stěžovat nemůžeme. Víkendové programy jsou pravidelně plné, ale takto uprostřed týdne bývá zájem menší, chodí kolem třiceti až čtyřiceti lidí. Dnes je však plno,“ sděluje odborný pracovník hvězdárny Martin Cholasta.

Muzeum Náchodska se připojilo k volným vstupům o první středě v měsíci, ale řady poboček se to týká až od jara. Například pevnost Dobrošov je přes zimu zcela zavřená a otevře až v dubnu. Od dubna se dá využít volný vstup v Broučkově domě v Náchodě, neboť muzeum až do března omezilo otvírací dobu ve stálé expozici jen od pátku do neděle.

Přes zimu je zavřená i Dřevěnka a muzeum v klášteře v Polici nad Metují a volný vstup tam přichází v úvahu až od června do září, stejně tak i v Čapkově mlýně v Hronově. Návštěvníci by si měli ověřit otvírací dobu na webu.