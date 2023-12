V aréně přibudou slibované multifunkce. První je osvětlení, pak amfiteátr

Někteří tomuto osvětlení říkají náladové, protože moderní systémy umí nejen měnit barvy, ale i intenzitu. Hlavní tvůrce stadionu Tomáš Vymetálek však raději tvrdí, že osvětlení bude architektonické.

A zdaleka nepůjde jen o světlo. Hradecký stadion se začne měnit na slibovaný multifunkční sportovně-kulturní areál. Padne na to stomilionový příspěvek od Královéhradeckého kraje.

Dokonce se mluví o ještě širší paletě doplňků fotbalové arény, ve které hradečtí fotbalisté sehráli zatím sedm zápasů nejvyšší soutěže a kde padl divácký rekord ženské reprezentace. Říjnový zápas proti Bosně a Hercegovině vidělo na stadionu 7 488 lidí.

Kromě osvětlení, tělocvičen, lezecké stěny nebo 600 metrů dlouhého běžeckého okruhu se začne budovat i divadelní amfiteátr, město hovoří o stavbě cyklověže i podchodu od koupaliště Flošna. V listopadu se v interiéru arény konal seminář fotbalových trávníkářů z celé Evropy. V jednání jsou plesy a město již eviduje i zájemce o svatbu na stadionu.

Řešit se bude i způsob zakrytí trávníku, aby se přímo na ploše mohly konat velké koncerty. Atletický tunel pod východní tribunou je sice známá věc, ale mluví se také o tartanovém povrchu a jeho zapláštění. A také o nové cyklostezce podél řeky Orlice.

„Pověste další logo klubu“

Na jednání zastupitelů nedávno opět rezonovalo téma průhledného opláštění. Kdyby měla aréna dostat plášť známý z vizualizací, údajně by se mohla prodražit až o desítky milionů korun. Zatímco výměna fasády proto nepřipadá v úvahu, někteří zastupitelé se domnívají, že by pomohl například zlato-černobílý nátěr některých panelů, aby klubové barvy rozbily průsvitný dojem opláštění.

„Vedení města se snažíme dlouhodobě přimět k tomu, aby se zabývalo zlepšením vizuálního efektu stadionu. Forma může být designová, například pověšení loga klubu i na stranu od okruhu, ale nebráníme se ani dalším návrhům. Vedení města tvrdí, že se situací zabývá, ale již několik měsíců neudělalo nic,“ řekl Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec).

„Jako byste dětem místo slíbeného lega dali dřevěné kostky a pak jim vysvětlili, jak jsou užitečnější a ekologičtější. Namísto designově výjimečné stavby, jež mohla být chloubou města, tu máme náhradní řešení,“ přidal se ke kritice Denis Doksanský (ANO).

Podle Lukáše Řádka (TOP 09), náměstka primátorky pro investice, by kritici měli počkat na dokončení všech multifunkcí.

„Jejich součástí je také náladové osvětlení arény, které může celkový dojem změnit. Nemáme zprávy, že bychom se měli zabývat také opláštěním. Pokud však bude tato iniciativa pokračovat, rádi ji zařadíme do prioritizace akčního plánu. Pokud bude převažovat názor, že celkový design a působení stavby bude nevhodné, budeme iniciovat vznik studie či projektu zabývající se vylepšením opláštění,“ upozornil Lukáš Řádek.

Aréna je dominanta a bude svítit

Nápad s pověšením loga klubu směrem k silničnímu okruhu architekt Tomáš Vymetálek nezavrhuje, ale tato akce má ještě čas.

„Zatím to není namístě, protože v okamžiku, kdy klub koupí nový partner, doplní se název stejně jako například na zimním stadionu. Logo FC Hradec zůstane, ale podle mě přibude logo titulárního partnera. Budeme to řešit, až to skutečně nastane,“ konstatoval architekt.

Podle něj jsou důležitější a aktuálnější záležitosti kolem vzhledu stadionu. Například osvětlení, které by se mělo montovat už v lednu.

„S vedením města se shodujeme, že dominanty města jako například elektrárna Hučák, terminál nebo muzeum by měly být nasvícené. Také stadion má punc stavby, která je poměrně výrazná a velká. Všichni se shodujeme, že nejen kvůli bezpečnosti by se slušelo, aby byl nasvícen. V zadání to nebylo, ale my jsme si to dovolili ukázat ve vizualizacích. Nyní je otázka, jestli bude například barevné nebo jednobarevné, jestli se bude dát stmívat a celkově ovládat například jeho intenzita,“ podotkl.

Amfiteátr i pro festivaly

Právě osvětlení by mělo nastartovat vznik dalších doplňků. Na poněkud monotematické dosavadní zaměření stadionu upozornil Jan Holásek.

„Nevyřešená multifunkčnost stadionu je velký problém. Zatím se nám nedostalo informací, jak přesně bude stadion multifunkční, každopádně zatím je většina prostor nevyhovující pro další sporty. Stejně problematické je užití stadionu pro kulturní akce, protože například nejsou k dispozici ani desky, které by zakryly travnatou plochu,“ řekl.

Podle Tomáše Vymetálka se však kritici dočkají. Mezi prvními přijde na řadu amfiteátr, na kterém již roste tráva. Praktičtější by možná mohla být dlažba, uvažuje se také o lavičkách.

3. září 2023

„Bylo by krásné, kdyby tam mohl být i festival Divadlo evropských regionů a trvalé pódium,“ řekl Tomáš Vymetálek. Podle něho by stadion mohl načít proměnu celého území na levém břehu Orlice.

„Pozorujeme, jak se stadion v provozu osvědčuje a jak si na něj kromě fotbalistů a diváků zvykají i další sportovci. Naše snahy se upírají k tomu, aby se zkultivovalo celé okolí stavby. Ukazuje se totiž, že by se dalo zkulturnit i ve větší šíři, než se původně uvažovalo,“ doplnil Vymetálek.

Zmínil například stavbu cyklověže současně pro koupaliště a arénu, cyklostezku kolem řeky, přípravu na pořádání koncertů na hrací ploše, plnohodnotný atletický tunel s umělou dráhou, pronájem interiérů pro nejrůznější společenské akce, dovybavení VIP lóží a tělocvičen i popularizaci 600metrového oválu kolem stadionu.

„Multifunkcí je u arény relativně hodně a lidé na ně ještě nepřišli. Například já jsem si dráhu vyzkoušel, když jsem v říjnu běžel půlmaraton. Vzhledem k délce dráhy by se tam dala běžet hradecká míle na dva okruhy. Dráhu jsme nechali nalajnovat profesionálně, skutečně je skvělá a těším se na další závody,“ tvrdí.