Arénu v Hradci chtějí dokončit v termínu, provozovat ji bude patrně klub

Na stavbu multifunkční arény se měly vrátit osvětlovací stožáry v prosinci, ale jeřáby vztyčily populární lízátka až o měsíc později. Možná i proto se nejen mezi fotbalovými fanoušky šířila zpráva, že stavba má zdržení a termín - tedy 30. červen - bude mít minimálně měsíční skluz.

A to by byl v ohrožení červencový start ligového ročníku 2023/24. Pro zhotovitelskou společnost Strabag by to znamenalo vysoké pokuty z prodlení, tedy finanční ztráty. Firma však tvrdí, že velké stavební finále není v ohrožení.

„Za zhotovitele mohu potvrdit, že směřujeme k dokončení do 30. června. Stavba je po personální i materiálové stránce zajištěna a intenzivně se na ní pracuje, jak to nám aktuální klimatické podmínky dovolují,“ zdůraznila Edita Novotná, mluvčí Strabagu.

Totéž se začátkem února dozvěděla i nezvykle početná delegace města. Protože hotovo má být už za necelých pět měsíců, staveniště multifunkčního stadionu kromě primátorky Pavlíny Springerové (HDK) zajímalo i náměstky Lukáše Řádka (TOP 09), Miroslava Hlouška (ODS) či Pavla Vrbického (Piráti).

„Byli jsme jednoznačně, sebevědomě a opakovaně ujištěni, že termín se stihne. Stavba má svoje dílčí milníky a je možné, že jeden bude kompenzovat druhý, který se může dostat do skluzu. Při takhle velké stavbě jsme to samozřejmě ochotni připustit. Nelze vyloučit, že se něco například kvůli klimatickým podmínkám zdrží, ale zase se posunou práce na rozvodech v interiérech či kdekoli jinde,“ uvedl Lukáš Řádek, jenž dohlíží na oblast investic nebo rozvoj.

Okna, chlazení, elektro

„Pro nás je důležité to, co na stavbě vidíme a co kontroluje náš správce. Svolali jsme jednání v tomto maximálním fóru, abychom si sladili informovanost a také si na rovinu řekli, jaký je stav věcí, tedy i to, jestli je na stavbě dostatek lidí,“ podotkl náměstek.

Ještě nedávno bylo možno většinu prací pozorovat zpoza plotu. Nyní je viditelné jen zastřešování tribun nebo příprava na úpravě komunikací či parkovacích míst. Práce se už přesunuly buď do interiérů, nebo přímo na budoucí hrací plochu.

„Pomineme-li nejvíce viditelnou změnu, tedy vztyčení osvětlovacích stožárů, pracuje se na západní tribuně, realizujeme sádrokartonové konstrukce, montáž oken a práce na rozvodech vzduchotechniky, topení, chlazení a elektra. Na vnější straně se umísťují kotvy pro zavěšenou ocelovou fasádu, upravují se pláně hrací plochy a pracuje se také na kanalizaci v prstenci tribun a na dešťové kanalizaci. Začaly i práce na konstrukci trávníku. Připravujeme také demolici stávající východní tribuny,“ popsala Edita Novotná.

18. ledna 2023

S původní letitou tribunou, ve které jsou dosud kanceláře klubu nebo šatny, projekt po úpravě nepočítá. Na místě tribuny z roku 1965 vzniknou parkovací plochy, mohou tam být i sportoviště, která naváží na samotnou arénu.

Rapid Vídeň nedorazí

Podle ujišťování stavebního sdružení firem Strabag, Geosan a D&D Elektromont, dokončení směřuje k datu 30. června.

Kdyby však došlo ke zdržení a vina byla na straně zhotovitele, v prvních dvou týdnech by musel počítat s pokutou sto tisíc korun, od třetího až 300 tisíc korun. Pokud bude dodržen termín domluvený v dodatku ke smlouvě, fotbalisté by pro start ligového ročníku nemuseli hledat azyl pro domácí zápasy.

28. března 2022

Mluvilo se, že na slavnostní otevření má přijet Rapid Vídeň, ale podle vyjádření ředitele klubu Richarda Jukla obstará zahájení provozu až liga.

„Jedna věc je stadion postavit a druhá ho pak zprovoznit. Musíme počítat s tím, že na to budeme mít maximálně tři týdny, běžně to trvá až dva měsíce. V provozu stadionu musíme v červenci do prvního domácího zápasu vychytat všechny mouchy, což nebude legrace. Liga startuje 21. července, do té doby to musíme zvládnout. Kdybychom dostali někoho z první trojky, pražská „S“ nebo Plzeň, bylo by to lepší než Rapid Vídeň,“ řekl Jukl pro portál gol.cz.

Fotbalová asociace předběžně počítala s Hradcem jako s pořadatelem říjnové kvalifikace české reprezentace s Faerskými ostrovy na mistrovství Evropy, ale i tato varianta padla. Podle předpisů UEFA se totiž na novém stadionu nejprve musí v tříměsíčním předstihu odehrát přátelské utkání. Stále však platí, že hradecký stadion bude splňovat podmínky čtvrté kategorie UEFA, mohl by tedy hostit zápasy Ligy mistrů i všech reprezentací.

Provozovatelem asi bude klub

Na nedávné schůzce byli i zástupci firmy Grinity, která pro město zajišťuje správu stavby stadionu, a také vedení fotbalového klubu. Radnice totiž chvátá s výběrem provozovatele. Jediným zájemcem byl v předběžných tržních konzultacích právě klub, a proto se mluvilo také o smlouvě.

„Už se ladí finální smlouva. Na stadionu řešíme i některé detaily, například vybavení gastroprovozu a další, takže by bylo velmi nestrategické, kdybychom řekli, že budeme jinou formou hledat někoho jiného. Potom bychom ten termín opravdu nestihli a zdržení by bylo na straně města jako investora. Podle mého názoru není úplně špatné, aby tím provozovatelem byl právě klub. Každopádně chceme toho provozovatele, který projevil zájem, to je nejdůležitější. Když někdo projeví zájem, je to podklad pro dobrý výsledek,“ míní náměstek Řádek.

Společnost Grinity už dříve odhadla, že roční náklady na provoz stadionu by činily asi 30 milionů korun, výnosy pak okolo 50 milionů. Městu jde o to, aby na provoz nemuselo nic doplácet. A protože stadion bude multifunkční, v sálech západní tribuny bude možno pořádat společenské akce pro 1 200 lidí a na hrací ploše lze postavit pódium a uspořádat koncert až pro 25 tisíc.