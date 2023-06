Pletivo aréna? Je to kompromis, hájí architekt plášť hradeckého stadionu

Podobu opláštění probírají někteří fanoušci na sociálních sítích, objevily se kritické články v médiích. Realizovaná fasáda totiž budí dojem, že staveniště někdo omotal pletivem.

„Bylo potřeba dělat velké kompromisy,“ řekl kromě jiného k fasádě Tomáš Vymetálek, jehož tým je podepsaný pod vítězným návrhem fotbalového stadionu. Stejně jako náměstek primátorky Lukáš Řádek potvrdil, že o volbě opláštění bylo rozhodnuto již loni na jaře.

„Výstavba fotbalové arény se bohužel časově dostala do té nejtěžší možné doby za posledních nejméně třicet let, kdy v důsledku vzniklé mezinárodní situace a nastalé energetické krize přišlo skokové zdražení stavebních materiálů a současně došlo k zastavení velkého množství výrobních kapacit. Výsledkem byl omezený sortiment určitých materiálů, což se týkalo i tahokovu na fasádu, a také podstatně prodloužené dodací lhůty,“ vysvětlil architekt.

Podle architekta Hradec Králové neměl kvůli financím i výběru materiálů moc na výběr.

„Loni na jaře, kdy se rozhodovalo o výběru konkrétního typu tahokovu, bylo potřeba dělat velké kompromisy. Muselo se vybírat z těch tahokovů, které byly v Evropě reálně dostupné, jejichž parametry odpovídaly zadávacím podmínkám a současně nepřinesou investorovi další vícenáklady v řádu možná až desítek milionů korun,“ uvedl architekt Tomáš Vymetálek.

„Na výsledném typu, který se nakonec pro fasádu použil, jsme se společně shodli jak s techniky, stavitelem, správcem stavby a také samozřejmě i se zástupci města,“ konstatoval Tomáš Vymetálek, podle kterého se bez kompromisů podařilo zajistit vnitřní uspořádání arény s dokonalým výhledem na hrací plochu stadionu z každé sedačky na tribunách.

Jiný plášť by vyšel až o 30 milionů dráž

Nesoulad se řešil i na hradeckém zastupitelstvu a opláštění arény si pochopitelně všimli také fanoušci. Někteří jako by nechtěli věřit, že průhledný tahokov je definitivou stadionu.

„Tak opláštění se snad ještě bude řešit, ne? Jako doufám... Musí... Tohle přece ne. Bych pochopil, aby se to řešilo jako poslední,“ rozepsal se na Twitteru JT.

„Ze stavby se šíří info, že ty bílé prvky dle vizualizace už na to nepůjdou. Takže z toho bude pletivo aréna?“ ptal se Ondřej Ridl. „To vypadá, že jsme si objednali stadion z Wishe,“ přirovnal stavbu k levnému internetovému obchodu Melgarh.

Podle opozičního zastupitele Jiřího Kose (ANO) je za vším cena, to znamená desítky milionů navíc, kdyby aréna měla vypadat jako na vizualizaci: „Já jsem na ten problém upozorňoval asi před půl rokem. Tahokovů je několik druhů a samozřejmě záleží na ceně. Kdyby tam byl tahokov s jinou propustností, zaplatíme o 20 až 30 milionů více.“

„Myslel jsem si, že je to pouze konstrukce, na kterou se to přichytí, proto mě to tolik překvapilo. Na stadion se těším i bez opláštění, ale trochu jsem rozčarovaný a obávám se, že to stejně bude vnímat i mnoho Hradečáků, kteří se možná stejně jako já těšili, že to bude menší Bayern Mnichov,“ vyjádřil se jiný zastupitel za hnutí ANO Denis Doksanský.

„Nebude to Allianz Arena, ta by stála trochu víc,“ reagoval náměstek primátorky pro oblast investic Lukáš Řádek (TOP 09). Podle něj se ještě před nástupem nového vedení města vybíralo ze čtyř variant.

18. ledna 2023

„Na každé stavbě dochází k tomu, že vizualizace očekávání značně nadsazuje, možná je pak pohled trochu jiný. Avšak nechci posuzovat, jak relevantní vizualizace byla. Systém Design and Build byl do jisté míry otevřen změnám a určité záležitosti se řeší formou vzorkování. Já u toho nebyl, stalo se to už dříve, ale vím, že to opláštění a tahokov byly posuzovány na čtyřech vzorcích. Vybral se tento a ten možná nyní ve větší ploše vypadá průhlednější, než jste očekávali,“ řekl náměstek.

Stavba je před dokončením, stavební konsorcium ubezpečuje, že stihne termín kolaudace 30. června. V nejbližších dnech budou na místech všechny šedo-bílé sedačky, na tribunách už jsou namontována světla. Před deseti dny se začal zasévat nový trávník a práce finišují také v interiérech.

První zápas je naplánovaný na sobotu 5. srpna, slavnostní otevření pak na neděli 3. září.