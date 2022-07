Stadion v Hradci už roste, provozovatele však začne radnice teprve hledat

Do slavnostního výkopu fotbalistů na novém multifunkčním stadionu v hradeckých Malšovicích zbývá ani ne rok, ale radnice teprve začíná oťukávat případné provozovatele, za jakých podmínek by měli zájem převzít správu arény.

Chce vědět, zda bude výhodnější, aby stadion provozovalo město samo, prostřednictvím fotbalového klubu, nebo ho svěřilo do péče někoho jiného. Napovědět mají předběžné tržní konzultace, v nichž mohou zájemci předkládat nabídky, modely spolupráce i podněty pro případné budoucí výběrové řízení na provozovatele arény.

Důležitou součástí budou diskuse, které mohou původní záměry města značně posunout.

„Očekáváme, že konzultace povedou k získání informací, jaké podmínky při vyhlašování výběrového řízení na provozovatele multifunkčního fotbalového stadionu má město nastavit, abychom dosáhli očekávaného výsledku,“ vysvětluje náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Uchazeči se mohou ke konzultacím přihlásit do 7. srpna, první kolo jednání se má uskutečnit během následujících dvou týdnů. K vypsání soutěže by město mělo být připraveno v září. Samotné konzultace však radnici k ničemu nezavazují.

„Pokud se to stihne, mohli bychom vypsat soutěž na provozovatele v období voleb,“ míní primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Srovnání variant chybí, zní z opozice

Podle opozice je nyní na hledání provozovatele pozdě. Piráti požadovali model fungování nové arény už v době, kdy se schvalovala soutěž na zhotovitele.

„Dovedu si představit všechny varianty, tedy provozování městem, klubem i soukromníkem, ale problém je, že my žádné srovnání variant od stávajícího vedení města nemáme. To všechno spadne na nové vedení, ať si to po volbách vyřeší během půl roku. Ta věc se měla řešit roky předtím,“ kritizuje opoziční zastupitel Aleš Dohnal (Piráti), který se problematice stadionu věnuje dlouhodobě.

Podle Bláhy je však času dost. Dosud radnice řešila hlavně samotnou stavbu, aby se nezadrhla. „Dosáhli jsme jisté stabilizace podmínek zhotovitele a investora v tom, že stavba bude dále pokračovat,“ řekl.

Model předběžných tržních konzultací radnice použila i před vyhlášením výběrového řízení na stavbu stadionu. Město očekává, že zájemci mu pomohou nastavit oboustranně výhodné podmínky pronájmu.

„Kdyby aréna byla pouze fotbalový stadion, bylo by to zbytečné. Tím, že umí mnoho dalších věcí, čekáme, jestli se přihlásí někdo, kdo bude umět tyto možnosti uchopit v podnikatelském záměru,“ říká Bláha.

Ideální by podle radnice bylo, kdyby provozovatel platil městu nájem za stadion a na provozní náklady si vydělával pořádáním koncertů, výstav a dalších akcí. Otazníkem bude nastavení spolupráce s fotbalovým klubem.

„Očekávám, že konzultací se zúčastní i fotbalový klub jako samostatná právnická osoba. I pokud by se neúčastnil, samozřejmě bude jedním z nejvýznamnějších uživatelů a jeho požadavky budou muset být v případné smlouvě zohledněny. To je naprosto klíčová záležitost,“ míní Michal Šilhánek ze společnosti Lawya, která pro město za 100 tisíc korun konzultace organizuje.

Náklady zůstávají neznámé

Radnice uchazečům poskytla data o vybavení a kapacitě stadionu. Na klíčovou otázku, jaké jsou odhadované provozní náklady, však zatím nedokáže odpovědět. Chybí i analýza možných výdělků z nájmu prostor.

„Ptát se na provozní náklady takového kolosu, na jeho energetické nároky v současné době, kdy nevíme, kolik bude stát energie za měsíc, považuji za naprosto irelevantní,“ odmítá otázky primátor.

„Je známé, jaká bude spotřeba na vyhřívání trávníku, spotřeby energií, to jsou známé, to je v projektové dokumentaci,“ podotkl Bláha.

Faktem však je, že když se loni v říjnu zastupitelka Anna Maclová (Koalice pro Hradec) ptala na provozní náklady arény, koalice jí nedokázala odpovědět. „Je důležité vědět, co budu provozovat, kolik to bude stát a jestli na to budu mít,“ zajímala se tehdy Maclová.

„Odhad nákladů jsme k dispozici neměli. Je to jedna z věcí, kterou jsme řešili hned od vstupu do zastupitelstva. Chtěli jsme znát propočty, kolik nás bude provoz stadionu stát, a chtěli jsme ještě před stavbou stadionu znát, kdo bude provozovatelem. Ani jedna z těch věcí ještě vyřešena není,“ potvrzuje absenci dat Aleš Dohnal.

Radnice věří, že díky multifunkčnosti by se měly náklady města s provozem blížit nule. Opozice je však k takovým odhadům skeptická.

Pokud by radnice provozovatele do dokončení stavby nevybrala, arénu by zřejmě dočasně provozoval klub nebo Správa nemovitostí Hradce Králové, která provozuje třeba sousední koupaliště Flošna nebo městský bazén. Stavba arény za 631 milionů korun bez daně má být hotova na konci června příštího roku.