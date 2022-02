Mosty v Temném Dole na cestě do Krkonoš musí pryč, zchátraly během zimy

Jediná přístupová cesta do středisek ve Velké Úpě či Peci pod Sněžkou loni silničářům přinesla nepříjemné zjištění. Na jednom ze tří mostů v Temném Dole, které v 70. letech v úseku dlouhém 800 metrů postavili polští inženýři, se objevily vážné závady.

Kvůli hrozícímu propadnutí aut se hned začalo s prozatímními opravami a letos čeká všechny tři mosty bourání a revitalizace, jež přijdou na 180 milionů korun.

Kdy a za kolik? Omezení na cestě do Pece pod Sněžkou by měla začít v polovině dubna, záležet bude na počasí a množství sněhu. Provoz na mostech by se měl obnovit 23. října. Královéhradecký kraj letos počítá s 29 novými silničními stavbami za 1,275 miliardy korun, na dalších pěti za 211 milionů korun se bude pokračovat.

„Na jednom z mostů jsme museli provést havarijní sanaci konstrukce. Provoz jsme svedli do jednoho pruhu, protože v tom druhém se propadala betonová deska. Beton i výztuž byly zdegradované, hrozilo, že by tam vozidla mohla uvíznout. Urychleně jsme vypsali výběrové řízení, objednali plechy, které překryly nosníky, po dobu rekonstrukce jsme zajistili provoz a desku znovu vybetonovali. Byla to rychlá akce, abychom předešli havárii a přitom neomezovali provoz,“ sdělil technickoobchodní náměstek ředitele Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.

V mizerném stavu jsou i další dva mosty přes řeku Úpu. „Všechny tři mají stejnou konstrukci - betonové nosníky a mezi nimi betonovou mostovku, která je překlenuje. A právě ta byla příliš tenká, měla poškozenou izolaci a do mostů zatékalo. Musí se zbourat a udělat se nově,“ upřesnil Koutník.

Kontroly jsou důsledné

Podle krajského radního pro dopravu a majetek Václava Řehoře (ODS) procházejí kontrolami všechny mosty v regionu, stav krkonošských se zhoršil velmi rychle i vinou podmínek na horách:

„Mostů máme mnoho a od roku 2016 jejich stav komplexně sledujeme. Systém kontrol máme dobře nastavený, takže o nich máme dobrý přehled. Týká se to i trojmostí u Pece pod Sněžkou. Technický stav byl na sedmistupňové škále hodnocen číslem čtyři. Během jediné zimy se to kvůli zatékání a popraskání vyšplhalo na sedmičku. Bylo to rychlé, museli jsme okamžitě zareagovat.“

V době prací budou auta jezdit v omezeném režimu po provizorních ocelových mostech.

„Na jaře se k nim začnou dělat příjezdové cesty. Provizorní mosty budou jednosměrné a provoz budou řídit semafory. Ve špičkách se tam mohou vyskytnout delší čekací doby i kolony. V takových případech budou provoz řídit pracovníci stavby. Mosty od sebe nejsou příliš vzdáleny, proto práce poběží najednou. Auta budou stát na začátku a na konci úseku. Nechceme zdržovat provoz, proto jsme zvolili tento postup,“ vysvětlil Koutník. Přípravy začaly už v prosinci výrobou mostních nosníků.

Omezení na cestě do Pece pod Sněžkou by měla začít v polovině dubna, záležet bude na počasí a množství sněhu. Provoz na mostech by se měl obnovit 23. října.

Kraj investuje do silnic 1,5 miliardy

Královéhradecký kraj letos počítá s 29 novými silničními stavbami za 1,275 miliardy korun, na dalších pěti za 211 milionů korun se bude pokračovat.

„Jde o modernizaci padesáti kilometrů silnic a deseti mostů. Vedle celkových rekonstrukcí budeme opět provádět i souvislé opravy, takže objem peněz určených do dopravní infrastruktury bude ještě vyšší,“ řekl krajský hejtman Martin Červíček (ODS).

K nejvýznamnějším stavbám v roce 2022 patří třetí etapa rekonstrukce silnice z Jaroměře do Nového Města nad Metují, další etapa rekonstrukce silnice z Trutnova do Babí a Královce či druhá etapa z Libáně přes Dětenice na hranice se Středočeským krajem. Významnou investicí je i druhá etapa stavby obchvatu Opočna.

„Kromě kompletních rekonstrukcí zadaných stavebním firmám provedou množství drobných výsprav pracovníci Údržby silnic Královéhradeckého kraje. Vyčleněno je na to 108 milionů korun. Dalších 48 milionů půjde na souvislé opravy a investice souběžné s rekonstrukcí vodárenské infrastruktury a osm milionů je určeno na pokládku mikrokoberců,“ upřesnil výčet silničních staveb Řehoř.

Do silnic v kraji bude investovat také stát prostřednictví Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Pokračovat bude stavba obchvatu Doudleb nad Orlicí letos za 85 z celkových 179 milionů korun, začne výstavba obchvatu Jaroměře letos za 250 z celkových 824 milionů korun a také obchvat Nové Paky. Ten by měl stát celkem téměř 1,6 miliardy korun, letos se počítá s částkou 400 milionů korun.