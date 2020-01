Trutnov se bojí aut z polské dálnice, pokud silničáři nevymění most včas

Nejrušnější a zároveň nejproblematičtější dopravní uzel v Trutnově projde zásadní proměnou. Hotova je však dosud pouze studie proveditelnosti. Ta počítá s vybudováním otevřeného podchodu pro chodce a cyklisty. Dojde ke zvýšení plynulosti provozu.

Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) však takové řešení bude extrémně nákladné a ještě o něm není definitivně rozhodnuto.

Trutnov doufá, že výměna mostu bude dokončena do roku 2023. V té době už nejspíš Poláci přivedou rychlostní komunikaci S3 na hranici s Českem a na Trutnov se z Královce povalí mnohem více aut než dosud.

Nejdůležitější trutnovský most, postavený v roce 1950, je na hranici životnosti. Nová konstrukce bude z betonu a na rozdíl od té současné už nebude mít uprostřed koryta řeky pilíř. Podle trutnovského starosty Ivana Adamce (ODS) postavit nový most je jedinou možností:

„Trváme na tom, že pokud se do mostu bude sahat, tak jedině za podmínky, že se to udělá kompletně. Jsme ochotní se na tom finančně podílet. Nějaká dílčí rekonstrukce nemá smysl.“

Most je nejméně propustným uzlem ve městě

Křižovatka u Špitálského mostu je z hlediska dopravy nejméně propustným místem v Trutnově. Střetávají se tu auta ve směru od Jičína a od Náchoda s motoristy vyjíždějícími z centra města, navíc je zde odbočka na parkoviště a aby toho nebylo málo, tak frekventovanou silnici kříží přechod pro chodce a nábřežní cyklostezka. Už dnes se tady v dopravní špičce tvoří kolony.

Řešením, jak zlepšit plynulost provozu a zároveň zvýšit bezpečnost chodců i cyklistů, je vybudování podchodu. Lidé mířící po stezce kolem kina směrem ke krytému bazénu a koupališti by se tak frekventované silnici I/16 zcela vyhnuli.

„Podchod svede chodce, cyklisty i bruslaře z přechodu v úrovni komunikace pod ni. Tím by se značně zvýšila bezpečnost všech účastníků provozu. Stavba nového mostu je ideální příležitostí, kdy lze zároveň vybudovat podchod,“ řekl Ivan Adamec. Podchod by byl směrem k řece otevřený.

Nový most je pro Trutnov životně důležitý kvůli zpožďující se stavbě dálnice D11, která přes město povede z Hradce Králové do Polska. Podle posledního vyjádření ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (nestraník, ANO) bude celá dálnice hotová až v roce 2028, tedy o tři roky později, než tvrdil jeho předchůdce Dan Ťok.

Poláci ale podle všeho dokončí celý jižní úsek rychlostní silnice S3 z Legnice do Lubawky už v roce 2023 a od té chvíle se podle zpracovaných dopravních modelů bude na Trutnov valit až trojnásobně víc aut než dnes.

Mimoúrovňová křižovatka je reálná, ale byla by extrémně drahá

ŘSD nechalo na základě podnětu trutnovské radnice vypracovat studii proveditelnosti, která potvrdila, že vybudovat v těchto místech mimoúrovňové křížení je reálné, avšak mimořádně nákladné.

„Toto technické řešení je proveditelné jen za vynaložení extrémních nákladů na vyvolané přeložky inženýrských sítí a na zajištění dopravní obslužnosti sousedících nemovitostí,“ potvrdil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Podle prvních odhadů investice vyjde na zhruba sto milionů korun, částkou v řádech desítek milionů by se podle Adamce podílelo i město Trutnov.

Stavaři budou muset přeložit mimo jiné kanalizační sběrače, horkovodní potrubí, vodovod i plynovod. „Pro zajištění obslužnosti nemovitostí na pravém břehu řeky bude třeba vybudovat zcela nový most přibližně sto metrů níže po toku,“ doplnil mluvčí.

Cyklostezka pod mostem se podle studie bude nacházet pod hladinou pětileté vody. Při zvýšené hladině ji proto bude nutné uzavřít a demontovat zábradlí.

Na dotaz MF DNES, kdy k výměně mostu dojde, mluvčí ŘSD konkrétně neodpověděl. „V současné době ještě není rozhodnuto o dalším postupu,“ uvedl Jan Studecký.

Podle Adamce se to však musí stihnout do roku 2023, realizovat tak náročnou investici později by bylo vzhledem k mnohem většímu počtu aut, které se na Trutnov z Polska povalí, už mnohem složitější.

„Pro Trutnov je to jednoznačná priorita. Musí se to do roku 2023 stihnout. Pokud to tak nebude, v Trutnově se doprava zastaví,“ upozornil starosta.