Mladé Buky chtějí obytnou zónu, která přiláká zájemce o stavbu domků

Městys s 2 300 obyvateli chystá výstavbu obytné zóny s rodinnými, řadovými i bytovými domy. V příštích letech by měla vzniknout na obecním pozemku mezi státní silnicí a základní školou.

Někteří lidé však už nyní mají k projektu výhrady. Pouze vybudování infrastruktury a komunikací by obec stálo více než 40 milionů korun.

Přestože Mladé Buky patří mezi nemnoho obcí ve východních Čechách, jejichž počet obyvatel neustále mírně roste, věkové složení není příznivé. Podle statistik se zvětšuje skupina seniorů starších 65 let a průměrný věk se za poslední desetiletku zvedl z 39 na 41,5 let.

„V obci není žádný nárůst lidí v produktivním věku. Pokud se chceme rozvíjet a zabránit vylidňování, potřebujeme mladé lidi. Spousta lidí nám odešla. Koupili si stavební parcelu v jiné obci, protože neměli kde stavět. Jedinou možností, jak demografii promíchat a dostat do Mladých Buků mladé lidi, je nabídnout jim možnost bydlení,“ říká starostka Lucie Potůčková (nestr., Mladobučáci).



Nová obytná zóna s rozlohou téměř 50 tisíc metrů čtverečních by mohla pojmout 300 až 350 nových obyvatel. K pozemkům je přivedená kanalizace a se zástavbou zde počítá i územní plán.

Studie, kterou pro obec vypracoval architekt Roman Pleskač, navrhuje umístění desítek rodinných domů, řadových a dvou bytových domů. Náklady na vybudování inženýrských sítí a dopravní infrastruktury autor vypočítal na 41,6 milionu korun.

Investované peníze by se obci vrátily z prodeje parcel. „Naším cílem je připravit pozemky tak, jak by to udělal soukromý developer, aby lidé neměli důvod jít jinam. Postavit pouze rodinné domy by nebylo rozumné a trvalo by delší dobu zónu obsadit. Lepší je nabídnout větší škálu bydlení,“ poznamenává Roman Pleskač.

Okraj obytné zóny kopíruje frekventovanou silnici z Trutnova do východních Krkonoš, projekt proto v těchto místech počítá s postavením protihlukové stěny.

Apartmány Mladé Buky nechtějí

Zhruba stejně jako vybudování infrastruktury by podle studie stála stavba bytového domu a je otázkou, zda to bude pro obec s rozpočtem kolem třiceti milionů korun ekonomicky únosné.

„Čím větší kontrolu bude obec chtít mít nad podobou obytné zóny, tím více vlastních finančních prostředků do toho bude muset vložit. Pro obec by bylo nejjednodušší pozemky prodat developerům, kteří by si tam mohli udělat, co chtějí. To ale nikdo nechce. Pro nás je zásadní vybudovat bydlení trvalého charakteru s dostupností služeb, nikoli další rekreační apartmánové bydlení,“ upozorňuje Lucie Potůčková.

Studie půjde do stavební komise, po novém roce o ní budou jednat zastupitelé městyse.

„Musíme si říct, kam až chceme, aby obec nabobtnala, jak budeme řešit dopravu a kolik jsme schopni do obytné zóny vložit peněz z rozpočtu. Musíme vymyslet řešení, aby na tom obec neprodělala. Naším výdělkem budou lidé, kteří se do Mladých Buků přistěhují,“ říká starostka. Výstavba celé obytné zóny zabere několik let.

Víc než tisícovka za metr čtvereční

„Chtěla bych, aby realizace začala co nejdříve. Přála bych si, aby to bylo za pět let hotové, ale může to trvat klidně deset nebo dvanáct let. V tuto chvíli se to těžko odhaduje,“ dodává Lucie Potůčková.

Někteří lidé mají k projektu výhrady, cena za bydlení se jim zdá vysoká. Studie počítá s cenou za metr čtvereční pozemku pro stavbu rodinného domu zhruba 1 200 korun.

Zastupitel Ladislav Kotouček (nestr., Sdružení nezávislých občanů) tvrdí, že navržená cenová kalkulace je nereálná a bude takřka nemožné parcely rozprodat.

„Pozemek s cenou nad tisíc korun za metr čtvereční není v Mladých Bukách prodejný, jedna parcela pro rodinný dům vychází na 1,4 milionu. Která z mladých rodin si to může dovolit?“ pokládá řečnickou otázku zastupitel Kotouček.

Rozčarování dali najevo také někteří obyvatelé městyse na veřejném projednání studie, které se před několika dny v Mladých Bukách uskutečnilo. „Hledám bydlení pro děti. Myslela jsem si, že když to bude obecní, tak to bude levnější. Jsem zaskočená,“ uvedla jedna z obyvatelek.

Na jednání zazněly rovněž obavy z většího dopravního zatížení i z toho, zda je obec na příliv nových obyvatel připravená.

Základní školu v současnosti navštěvuje 180 dětí, podle ředitele Pavla Petržely je maximální rozumná kapacita zhruba 220 dětí. „Za předpokladu, že se přistěhují různě staré rodiny, dalo by se to zvládnout,“ domnívá se ředitel.