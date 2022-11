Dům i auto v barvách Argentiny, fanoušek miluje fotbal už od dětství

V úterním debaklu Argentina šokovala potupnou porážkou 1:2 se Saúdskou Arábií. První po 36 utkáních a více než třech letech.

„Bylo to strašný. Hlavně mi vadil slabý, bezkrevný výkon. Je smůla, že rozhodčí v prvním poločase neuznali další góly kvůli ofsajdu. Myslím si, že šlo o centimetry. Hráči Saúdské Arábie měli plán a makali. Pořád jsme to centrovali do vápna, ale to nemělo smysl,“ hodnotí Miloslav Čurby Urbanec jeden z nejpřekvapivějších výsledků v dějinách šampionátů.

„Vždycky měli hráče, kteří mě strašně bavili. Nebyl to jen Maradona, ale po něm i Riquelme, Ortega, Batistuta a samozřejmě Messi. To je záplava hráčů, kteří jsou skvělí. Dneska je to Dybala. Škoda, že nehraje. Vůbec nechápu, jak dávají sestavu do kupy,“ říká fanoušek, který neslavný zápas sledoval v argentinském dresu s celou rodinou.

V sobotu se však Argentina zmátořila a ve svém druhém vystoupení v Kataru porazila Mexiko a udržela se ve hře o play off.

„Teď je každý zápas finále. Každopádně se musí udělat minimálně tři změny v sestavě, nalít novou krev, protože střed zálohy byl tragický a obrana katastrofální. Mexiko – Argentina, to bude něco!“ radil fanoušek z Bukovky trenérům ještě před sobotním zápasem.

Zmenšenina stadionu, socha Maradony

Miloslav Čurby Urbanec miluje od dětství fotbal a především národní tým Argentiny. Za domem má zmenšenou kopii stadionu argentinského klubu Boca Juniors a sochu Diega Maradony. Při mistrovstvích speciálně zdobí svůj dům:

„Dělám to každé čtyři roky, kdy se mistrovství koná. Velkou vlajku jsem si nechal ušít před dvanácti lety. Ale je pravda, že letos jsem to vyladil dokonale.“

Kouzlu Argentiny propadl před téměř půlstoletím, tehdy za její národní tým válel slavný útočník Mario Kempes. Když dvěma góly rozhodl finále mistrovství v roce 1978 proti Nizozemí, byly Urbancovi čtyři roky.

„S tátou jsme mistrovství sledovali v televizi. On fandil Brazílii, takže já si vybral Argentince. Vždycky se mi líbilo, že mají dlouhé vlasy a vypadají jako Vinnetou. Možná že už tenkrát jsem se chtěl vymezit proti rodičům,“ vzpomíná s úsměvem.

Maradonu zatím nikdo netrumfl

Od té doby se mu na Argentině líbí všechno. Ikonické dresy, vlajka, ale hlavně fotbalisté.

Na klubové úrovni fandí slavnému klubu Boca Juniors z Buenos Aires. Za domem má zmenšenou kopii jejich stadionu La Bombonera s tribunou a velkými portréty hráčů. Dvakrát byl na zápase přímo v Argentině. Naposledy v roce 2018, kdy měla Boca nastoupit ve finále Poháru osvoboditelů proti nesmiřitelnému městskému rivalovi River Plate. Ale kvůli násilnostem fanouškům se zápas neodehrál.

Na začátku a na konci kariéry oblékal dres klubu z dělnické čtvrti La Boca i fotbalový bůh Diego Maradona.

„Byl úplně nikde jinde. Sleduju mistrovství světa opravdu pečlivě a za celou dobu jsem neviděl, že by měl někdo tak velký vliv na výkon celého týmu jako Maradona. Nemyslím si, že se to může opakovat,“ podotýká.

Před čtyřmi lety se synem navštívili duel Argentiny s Nigérií na šampionátu v Rusku. Turnaj v Kataru, který provázejí kontroverze, se rozhodl sledovat pouze v televizi. Mezinárodní fotbalová federace FIFA znemožnila kapitánům národních týmů nosit duhovou pásku na podporu kampaně proti diskriminaci a vyhověla požadavkům tamního režimu.

„Když ambasador mistrovství v jednom rozhovoru pronesl, že homosexualita je duševní porucha, bylo to na mě trochu moc. To jsou středověké názory. Vůbec se mi nelíbí, co FIFA dělá a jak je k tomu úplně slepá. Jde jen o peníze, rozhodla se prodat tuhle nádhernou hru,“ říká.

Sám hraje za TJ Přelovice

Miloslav Urbanec je nejen zaníceným fanouškem, ale fotbal v osmačtyřiceti letech stále hraje závodně. Za TJ Přelovice, které působí v nejnižší krajské soutěži I. B třídě, načal svou 43. sezonu. A stále patří k nejvytíženějším hráčům.

„Pořád mě to baví. Navíc hraju v jednom týmu s nejstarším synem,“ říká organizátor největšího festivalu extrémní muziky na světě.

Od roku 1999 pořádá na trutnovském Bojišti Obscene Extreme. Začalo to jako narozeninová oslava pro přátele, dnes je z toho akce, na kterou se sjíždějí tisíce fandů ze všech kontinentů.

Fotbalový zápal Miloslava Urbance zasahuje i do festivalu. Jeho termín totiž přizpůsobuje mistrovství světa, které se obvykle hraje v červenci.

„Obscene Extreme většinou bývá kolem mých narozenin, které mám 4. července. Když je mistrovství světa, datum posouvám o 14 dní, abych se mohl dívat,“ přiznává.