Náctiletí Afghánci rozřízli plachtu a vlezli do kamionu, dojeli až do Náchoda

16:30

Tři uprchlíci z Afghánistánu se ukrývali v návěsu srbského kamionu, který přijel do jedné z náchodských firem. Chlapci ve věku 14, 15 a 16 let byli umístěni do Výchovného ústavu a střediska výchovné péče.