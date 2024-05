Městské vlaky s přestupováním pasažéry nezaujaly. Trutnov je zruší

Jak Poláci každý rok přidávají do provozu další úseky rychlostní silnice S3, roste dopravní zátěž ve třicetitisícovém Trutnově. Největší kolony se ve špičce tvoří na silnici z Poříčí do centra.

Proto začátkem loňského března začalo z Libče přes Poříčí na hlavní nádraží jezdit 16 vlakových spojů, které doplnily městskou hromadnou dopravu. Necelá polovina má s přestupem návaznost na vlaky směřující k obchodním centrům v Horním Starém Městě a do Svobody nad Úpou.

Možnost rychlejší dopravy z jednoho konce Trutnova na druhý se však v praxi ukázala jako málo atraktivní.

„Práh bolesti řidičů, kteří sedí v autě v kolonách, zřejmě ještě nebyl překročen, a tak nebyli ochotni řešit kombinaci různých druhů dopravy,“ míní trutnovský starosta Michal Rosa (ODS).

Město objednalo spoje na letošní rok loni na jaře, kdy projekt začínal, na podzim schválili zastupitelé jeho prodloužení o další rok. Kdyby to bylo možné později, pravděpodobně by vlaky letos už nevyjely. Zájem je velmi malý, a to přesto, že na lince platí měsíční i čtvrtletní kupony MHD, a jejich majitelé si tak nemusí kupovat jízdenku.

„Čísla nejsou dobrá a nezvedají se. Některé spoje jezdí prázdné, v některých sedí pár lidí,“ sdělil starosta. V loňském roce stál provoz městské linky 1,4 milionu korun.

Jednokolejka a přestupy

Hlavním problémem je, že technický stav železnice neumožňuje, aby z Kalné Vody přes Horní Staré Město a centrum až do Poříčí a Libče jezdily přímé vlaky. Z hlavního nádraží do Svobody nad Úpou vede pouze jednokolejka, musí se přestupovat.

„Obávám se, že bez významných investic na hlavním nádraží není vlaková linka životaschopná. Zřejmě by to některým lidem dávalo smysl teprve ve chvíli, kdy by jezdila z Kalné Vody do Poříčí,“ řekl Michal Rosa.

Podle opozičního zastupitele a dopravního experta Václava Javůrka (nestraník, Žít v Trutnově) byly i další důvody. „České dráhy bohužel nebyly schopné dodat soupravy, které by na to byly vhodné, třeba aby měly větší část plochy určenou pro cyklisty. U městské vlakové dopravy je důležité, aby tyto prvky fungovaly,“ uvedl.

Doprava v centru Trutnova v následujících měsících podle všeho ještě zhoustne. Polsko letos plánuje otevřít poslední část 500kilometrové expresní silnice S3, která propojí příhraničí se Svinoústím u Baltského moře.

V Královci se však nebude mít minimálně několik let na co napojit. Loni na podzim Poláci zprovoznili 15kilometrový úsek od Lubawky na hranici s Královcem, před dokončením je část z Bolkówa do Kamienné Góry.

Po kompletním dokončení rychlostní silnice má podle odborníků na Trutnov mířit z Polska deset tisíc vozidel denně. V září otevřený úsek S3 končí na louce v Lubawce, avšak dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova a Královce se ještě ani nezačala budovat.

Doprava přitvrdí

„Pokud na Trutnov dopadnou důsledky absence dálnice ještě větší vahou, než si myslíme, může se ukázat, že městské vlaky mohou fungovat jako dobrá alternativa k automobilové dopravě. Tím, že se to teď neujalo, bohužel někteří odpůrci dostanou do ruky argument. Budou moci tvrdit, že se to už zkoušelo, ale nefungovalo to,“ poznamenal Václav Javůrek.

Připomněl, že pro Trutnov přinese komplikace i nákladní doprava související se stavbou dálnice D11. „Silnice z Trutnova do Královce bude sloužit pro staveništní dopravu, o to se to tam ještě zhorší,“ sdělil.

Tendr na stavbu 21kilometrového úseku z Trutnova ke státní hranici vyhrála polská firma Budimex s nejnižší cenou 11,35 miliardy korun bez DPH. Začít stavět měla na konci loňského prosince. Po odvolání společnosti MI Roads ze skupiny Metrostav antimonopolní úřad však výsledky soutěže zrušil a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozhodne znovu. ŘSD v květnu oznámilo, že Budimex vyřadilo z tendru kvůli chybějícím kvalifikačním předpokladům. Firma se chystá odvolat.

Úsek má být hotový nejdříve v roce 2027. Jako poslední přijde na řadu úsek z Jaroměře do Trutnova. ŘSD počítá se zahájením stavby příští rok. Kompletně by D11 mohla být dokončena v roce 2028.