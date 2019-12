Architekti poradí Pilníkovu, jak podtrhnout historii a zbavit se aut

Město s 1300 obyvateli plánuje spolu s architekty obměnu zeleně, úpravy povrchů i doplnění mobiliáře. Akci rozloží na několik let. K tomu příští rok silničáři začnou opravovat páteřní komunikaci vedoucí Pilníkovem.

Když se Josef Červený (nestraník, Občané spolu) před rokem stal starostou, za jeden z hlavních cílů vytyčil úpravu zeleně:

„Město je v tomto směru několik let netknuté. Veřejná zeleň je zásadní věc, aby se lidé mohli setkávat. Mělo to být hotové už dávno. Tím, že se buduje kanalizace, jsou ulice rozkopané, a proto je podle mě už teď ideální doba zadat studii, jak město po dokončení kanalizace dát do pořádku.“

Radnice uspořádala soutěž a v ní ji nejvíce zaujala vize pražského ateliéru Tečka. Architekti neplánují radikální proměnu Pilníkova, naopak chtějí podtrhnout jeho historický charakter. I proto pracují se starými dokumenty, například s mapou stabilního katastru z poloviny 19. století.



„Ctíme historii, vstupujeme do ní jen decentně podle potřeb, které tu jsou,“ vysvětluje architektka Jitka Žampochová. Podle odborníků je uspořádání Pilníkova, jehož současné urbanistické základy byly položeny už ve středověku, mimořádně hodnotné.



Pilníkov je středověká konzerva, soudí historik

„Město je středověkou konzervou, jeho střed je po stránce urbanistické a typologické nesmírně cenný,“ upozorňuje trutnovský historik Vladimír Wolf, který je hlavním autorem knihy Malé dějiny Pilníkova.

Autoři studie navrhují na několika místech vykácet vzrostlé jehličnany, které z mnoha úhlů zakrývají výhled na kostel Nejsvětější Trojice.

„Chceme podpořit dominanty, aby více vynikly. Týká se to kostela i drobnějších objektů, jako je třeba kašna,“ poznamenává architekt Luboš Klubík. Původně dřevěná stavba vznikla v roce 1357, v 18. století ji nahradil kamenný kostel. Změn dozná rovněž přilehlý park.

„Je vhodné ho prosvětlit a provzdušnit, vytvořit novou cestu a u silnice vysázet záhon květin. Chybí zde také mobiliář,“ dodává Klubík. Naopak u pošty tým architektů navrhuje výsadbu nových stromů a umístění vodního prvku.

Mezi nejnákladnější položky bude patřit rekonstrukce povrchů cest a veřejných prostranství.

Jedna silnice v Hradčíně se mění v jedno obří parkoviště

Architekti se také budou zabývat změnami v parkování a organizaci dopravy, která je podle některých obyvatel jedním z hlavních problémů Pilníkova. Vozovka v části Hradčín se především o víkendech mění v jedno obří parkoviště.

„Pozoruju to už několik let. Přes víkend tam běžně stojí čtyřicet nebo padesát aut. Celá ulice je zarovnaná, je to barikáda aut. Je to nepříjemné, zvyšuje se tak prašnost,“ upozornila na veřejném projednávání chystané studie Jana Pachlová.



Na jaře chce ateliér Tečka v Pilníkově představit studii už se zapracovanými připomínkami obyvatel.

Podle starosty by měla být hotová ve druhé polovině příštího roku. V té době skončí stavba kanalizace, která byla pro Pilníkov několik let velkým tématem a do značné míry rozdělovala veřejnost. Vznikla proti ní dokonce petice a radnice před lety připravený projekt zastavila.

Obec si rozdělí opravy do etap, potrvá to možná deset let

Na investici za 183 milionů korun město získalo devadesátimilionovou dotaci, zbytek zaplatí z úvěru a vlastních zdrojů.

„Po dokončení kanalizace bude městská pokladna vyčerpána. Revitalizaci městského centra proto rozdělíme na několik částí a budeme ji dělat postupně, každý rok něco. Odhaduji, že to potrvá minimálně deset let. Kolik to bude stát, v tuto chvíli nedokážu říct,“ naznačuje Josef Červený. Pilníkov ročně hospodaří se zhruba osmnáctimilionovým rozpočtem.

Úpravy zeleně a veřejných prostranství by měly plynule navázat na opravu pilníkovského úseku silnice I/16 mezi Jičínem a Trutnovem. Komunikace je pro město extrémně důležitá, vede přímo jeho centrem.

„Ředitelství silnic a dálnic nám slíbilo, že v příštím roce začne s rekonstrukcí silnice od železničního přejezdu ve Vlčicích až po odbočku na Vítěznou,“ sděluje na závěr starosta.