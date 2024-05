Radnice těžko shánějí úředníky stavaře. Dobruška uspěla až na sedmnáctý pokus

Osm nových úředníků v posledních týdnech hledala radnice v Jičíně. Jde pravděpodobně o největší nábor v poměru k počtu obyvatel regionu. Šestnáctitisícové město přitom vůbec nemá jisté, že chybějící pozice zaplní.

„Bohužel, když se podíváte do tabulek a vezmete si absolventy nebo mladé lidi s dvouletou praxí, nejsou pro ně naše podmínky atraktivní. Sice nabízíme nějakou jistotu, benefity, stravenky, ale to dnes nabízí pomalu každý,“ přiznává tajemník jičínského městského úřadu Peter Bareš.

Radnice v Jičíně hledá nové pracovníky hlavně kvůli blížící se platnosti nového stavebního zákona, který na větší města přesune část agendy z malých stavebních úřadů. Nejde jen o referenty odboru výstavby, ale také o pracovníky vodoprávního úřadu.

„Abychom stavební úřad posílili, děláme na městě koordinační změny. Je to dynamické,“ uvádí Bareš.

Novinky ve stavebním zákoně nutí k podobným krokům i další města v regionu. Třeba radnice v Náchodě chce posílit stavební úřad o jednoho pracovníka, Trutnov na něj přesune některé úředníky z životního prostředí.

Tři nové pozice referentů stavebního úřadu schválili nedávno i radní v Hradci Králové. „Naše agenda se podle nového stavebního zákona podstatným způsobem rozšiřuje. Zvýšení však zatím není účinné, protože je vázáno na schválení rozpočtové změny, ke které dosud nedošlo. Máme však obavy, jestli tři pozice naplníme. Bude to těžké,“ míní tajemnice hradeckého magistrátu Markéta Bartušová.

Odbor rozdělili, pak vedoucího našli

Nutnost zvýšit počty pracovníků na stavebních úřadech naráží na dlouhodobou potíž radnic, a sice na nedostatek kvalifikovaných uchazečů. Na trhu práce chybí hlavně lidé se stavebnickým vzděláním.

Když Dobruška na Rychnovsku v minulých letech hledala nového šéfa odboru výstavby a životního prostředí, musela výběrové řízení vypsat sedmnáctkrát. Tamní starosta k účasti přemlouval i své známé a místo se podařilo obsadit až ve chvíli, kdy město odbor rozdělilo a požadavky na uchazeče zjednodušilo.

„Na některá kola se nikdo nepřihlásil, v dalších byli lidé bez požadované kvalifikace. Museli jsme nakonec udělat reorganizaci, která bude platit od 1. června. Mám radost, že jsme se už personálně zahojili,“ libuje si starosta Dobrušky Miroslav Sixta (SNK VPVRD).

„Stavebního inženýra nezaplatíme“

Obdobné trable má také nedaleké Týniště nad Orlicí. Tam hledali nové úředníky na životní prostředí a na správu majetku. Zatímco první pozici se podařilo obsadit, na správce vypsala radnice výběrové řízení už čtyřikrát.

„Zatím se nám nikoho nepodařilo sehnat. Když se někdo přihlásil, neodpovídal vzděláním a znalostí prostředí. Odbor správy majetku je nějaký zakletý. Ale na referenta bytové správy se nám hlásilo čtrnáct lidí,“ říká tajemník úřadu v Týništi Jan Paštika. I podle něj je potíž v nízkých tabulkových platech.

„Když mi přijde odborník ze stavařiny, stavební inženýr, tak ho nezaplatíme. Pro něj to je nezajímavé. Zatím to zvládáme jen díky tomu, že spolupracují vedoucí stavebního úřadu, zastupitel, který je zároveň stavař, a jeden externista. Je to však náročné,“ líčí Paštika.

Absolventů vychází méně

Technici dlouhodobě chybí i radnici v Hradci Králové, která nabízí desítku volných pozic.

„Dělali jsme si analýzu, čím to může být, a vyšlo nám, že kromě platu je tu celospolečenský problém. Na školách tohoto typu se dnes vzdělává mnohem méně lidí než před desíti či patnácti lety. Absolventy pak snáze zaměstnají soukromé společnosti, které nabízejí nejen lepší plat, ale i možnost podílet se na unikátních stavbách i v cizině,“ připomíná Bartušová.

Obtížnější hledání techniků potvrzují i radnice v Trutnově či v Náchodě, kde jinak větší problémy s hledáním úředníků nemají.

„Přičítáme to tomu, že Náchod je centrum regionu a lidé mají i jiný než pracovní důvod sem dojíždět, třeba sem vozí děti do školy,“ míní náchodská tajemnice Hana Mílová.

„Oproti situaci před rokem nebo dvěma se nám teď hlásí více lidí a je z čeho vybírat,“ podotýká mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.