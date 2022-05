Matex je dál bez jednatele, míří k úpadku. Města řeší skluz na stavbách

Čtyři měsíce zpoždění nabrala zakázka na rekonstrukci radnice v Chlumci nad Cidlinou, kterou loni vyhrála hradecká stavební firma Matex.

Město Hradec Králové si zase u Matexu objednalo přístavbu Základní školy Svobodné Dvory, jenže kvůli paralyzování firmy práce skončily ani ne v polovině a Hradec teprve teď shání firmu, která by zakázku dokončila.

„Chvíli to trvalo, než se vyvinul právní názor, zda můžeme od smlouvy odstoupit. Jelikož není plněno, nekonají se kontrolní dny a neběží dodávky, smlouvu jsme jednostranně vypověděli. Jenže další problém byl, že na druhé straně musí být někdo, kdo je schopen odstoupení od smlouvy přijmout. Čekali jsme proto na rozhodnutí soudu o zástupci firmy,“ vysvětluje náměstek hradeckého primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Jediný jednatel Matexu Martin Žítek loni na podzim dobrovolně ukončil svůj život. Ve firmě tak rázem neměl kdo podepisovat smlouvy, faktury, a dokonce se zastavily i výplaty. Firma se proto dostala do insolvence a vzhledem k tomu, že je paralyzovaná už přes půl roku, může skončit v úpadku.

„Nového jednatele může jmenovat správce dědictví, pokud se tak nestane, soud ustanoví hmotně-právního opatrovníka. Proti tomu se však odvolali dědicové,“ objasňuje postup David Jánošík, kterého soud ustanovil procesně-právním opatrovníkem Matexu. Ten však slouží jen jako schránka pro soudy, aby měly komu doručit rozhodnutí.

Dotační kleště, říká starosta Chlumce

Radnice však na řešení nemohou čekat. Jejich projekty jsou většinou pod dotacemi, a musely proto jednat rychle. Třeba v Chlumci musí být oprava radnice hotová do konce roku, jinak by město přišlo o sedmimilionovou dotaci.

„Dostali jsme se do dotačních kleští. Ve smlouvě (s Matexem) jsme našli možnost se vyvázat a vyhlásili jsme nové výběrové řízení. Nový vítěz už rekonstruuje a koncem září by mohlo být hotovo. Než jsme z toho vybředli, ztratili jsme čtyři měsíce,“ popisuje starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil (KDU-ČSL).

Chlumec měl přitom celkem štěstí, že Matex se dostal do paralýzy ve chvíli, kdy se ještě nestavělo. Naopak v Hradci Králové dlouho řešili, jak zúřadovat rozestavěnou školní budovu.

„Problém byl v popsání dokumentace skutečného stavu, v jaké fázi to Matex opustil,“ říká Jiří Bláha.

Hradecká radnice nyní vypsala tendr na dokončení prací, kam se mohou firmy hlásit do konce května. Má to však háček, který v oboru není příliš obvyklý. Radnice po novém dodavateli požaduje, aby převzal záruku i za ty části stavby, které stihl postavit Matex. A to může být u firem problém.

„Dost dobře nelze rozhodnout, že tuto část zdi stavěl někdo, a odsud už někdo jiný. My si myslíme, že nový zhotovitel si předchozí dílo může sám posoudit a buď ho odstranit, strhnout, nebo říci, že je v pořádku a přijmout ho,“ míní Bláha.

Regentský dům v Jičíně byl téměř hotov

Podobně operativní musela být i radnice v Jičíně, kde Matex opravoval Regentský dům. Ten byl v okamžiku ztráty jednatele téměř dokončený. Chyběly pouhé tři týdny.

„Od firmy jsme naštěstí získali seznam subdodavatelů a od nich jsme objednali napřímo, co nebylo dodané. Museli jsme sehnat jinou firmu, která stavbu dokončila, ale byly to jen drobné dodělávky,“ popisuje místostarosta Jičína Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín).

Jičínu se povedlo s firmou vytvořit soupis hotových prací. Doklady k dodaným technologiím nebo revize zařízení si však město muselo vyžádat přímo u dodavatelů, aby mohlo objekt vůbec zkolaudovat. Není proto zcela jasné, kde by mělo uplatnit případnou záruku.

„Asi bychom ji požadovali přímo po subdodavatelích,“ uvažuje Hamáček.

Třebechovice snad otevřou školku v září

V potížích s Matexem byly také Třebechovice pod Orebem, kde firma přestavovala křižovatky v centru a současně také mateřskou školu. Zatímco křižovatky se podařilo rychle dokončit, ve školce pokračují práce teprve nyní. Původně přitom měla být hotová v půli ledna a tamní čtyři třídy tak musely zůstat v provizoriu o půl roku déle.

„Dohodli jsme se s původními subdodavateli, kteří teď postupně dokončují svou práci, a zároveň jsme vysoutěžili firmu na terénní úpravy. Vše směřuje k tomu, že otevřeme k prvnímu září,“ říká starosta Třebechovic Roman Drašnar (nestr.).